Lo que preocupa a los empresarios según la última encuesta

El optimismo empresarial en Argentina muestra señales de cautela: según el último Índice de Confianza Empresaria de Vistage Argentina, el 51% de los CEOs, gerentes generales y dueños de empresas espera que las ventas en unidades aumenten durante los próximos 12 meses, aunque un 40% proyecta que la rentabilidad disminuirá.

El relevamiento, que consultó a 393 empresarios, refleja una moderación en el ánimo respecto al trimestre anterior. La CEO de Vistage Argentina, Guadalupe San Martín, destacó la resiliencia del sector: “Se observa un optimismo cauto en la gestión interna de las empresas que nos muestra la resiliencia del sector: incluso ante la incertidumbre económica, que es señalada como la preocupación principal, nuestros CEOs están enfocados en la expansión y el crecimiento de su propia organización”.

Percepciones mixtas sobre la economía

Al analizar el comportamiento de la economía argentina durante 2025, los empresarios mostraron diferencias marcadas: el 25% consideró que la situación mejoró, el 50% indicó que empeoró y el 25% sostuvo que se mantuvo sin cambios. De cara a 2026, el 45% cree que la economía mejorará, el 33% estima que no habrá cambios y el 22% proyecta un empeoramiento.

En términos de proyecciones empresariales, el 51% espera que el volumen de ventas aumente; un 34% cree que se mantendrá estable y solo un 15% prevé una caída. En contraste, la rentabilidad genera preocupación: el 40% estima que disminuirá, el 36% proyecta estabilidad y el 24% anticipa mejoras.

Respecto a inversión en activos fijos, el 54% anticipa que se mantendrá, mientras que un 29% espera aumentarla y el 18% proyecta una reducción. En cuanto a facturación, el 52% prevé incrementos, el 36% estabilidad y el 12% disminuciones.

Precios, plantilla y principales desafíos

El comportamiento de los precios de productos y servicios también genera expectativas diversas: el 48% de los empresarios cree que se mantendrán estables, el 35% proyecta aumentos y el 17% anticipa una baja. En cuanto a la plantilla de empleados, el 52% indicó que se mantendrá, el 30% que aumentará y el 18% que podría reducirse.

Sobre los principales problemas empresariales, el 37% mencionó la incertidumbre económica —incluyendo factores locales e internacionales, y finanzas públicas— como el mayor desafío. Le siguen las cuestiones financieras con 21%, los mayores costos con 18%, el crecimiento desordenado con 10% y el personal con 9%.

Además, los empresarios estiman que la inflación anual de 2025 será del 41%, nueve puntos por encima de la previsión anterior, y que el tipo de cambio oficial cerrará en $1.620 por dólar al 31 de diciembre, 130 pesos más que lo proyectado en el trimestre anterior.

Confianza con historial internacional

El Índice de Confianza Vistage nació en Estados Unidos en 2003 y se consolidó como el principal informe sobre proyecciones de CEOs y líderes de pymes. En Argentina se realiza desde 2006, con relevamientos trimestrales que permiten medir la percepción de los altos ejecutivos sobre el rumbo económico y sus empresas.

En un contexto de incertidumbre macroeconómica, estos datos muestran que los empresarios argentinos proyectan crecimiento en ventas a costa de una menor rentabilidad, priorizando la expansión y la resiliencia interna frente a los desafíos económicos que se avecinan.