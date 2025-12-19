El ranking de presidentes que incomoda midiendo a Milei
Un ranking de Latam Pulse reveló datos clave: cómo está Milei frente a Lula y Sheinbaum en una encuesta que expone el clima político regional.Encuestas19 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El respaldo a los presidentes de América Latina muestra fuertes contrastes según la última encuesta de Latam Pulse, la iniciativa conjunta de AtlasIntel y Bloomberg. El relevamiento, realizado a mediados de diciembre, ubicó al presidente Javier Milei con un 44% de aprobación en Argentina, mientras que Claudia Sheinbaum se consolidó como la mandataria con mayor apoyo de la región, alcanzando el 61%.
El estudio analizó la aprobación presidencial y la evaluación de las gestiones de gobierno en Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia y Perú, ofreciendo una radiografía actualizada del clima político regional.
Cómo se realizó la encuesta Latam Pulse
La encuesta se llevó a cabo entre el 10 y el 15 de diciembre, con un total de 39.397 personas consultadas en los seis países analizados. La muestra incluyó:
- Argentina: 5.139 encuestados
- Brasil: 18.154
- Chile: 5.536
- Colombia: 3.071
- México: 4.571
- Perú: 2.926
En todos los casos, el margen de error fue de ±1 punto porcentual, lo que le otorga solidez estadística a los resultados.
Aprobación presidencial: escenarios dispares
En Argentina, Javier Milei registró un 44% de aprobación, frente a un 52% de desaprobación, un resultado que lo ubica en una zona intermedia dentro del escenario regional.
En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva alcanzó un 49% de respaldo y un 51% de rechazo, reflejando una sociedad dividida.
En Chile, Gabriel Boric obtuvo apenas un 37% de aprobación y un 61% de desaprobación, en un contexto político adverso tras la derrota electoral de su espacio frente al candidato opositor José Antonio Kast.
En Colombia, Gustavo Petro cosechó un 39% de aprobación y un 58% de desaprobación, mientras que Perú mostró uno de los escenarios más particulares: José Jerí registró un 51% de aprobación, un 39% de rechazo y un 11% de indecisos, el nivel de indefinición más alto del relevamiento.
Sheinbaum, la mejor posicionada de la región
El dato más contundente del informe se dio en México, donde la presidenta Claudia Sheinbaum alcanzó un 61% de aprobación, contra apenas un 32% de desaprobación, consolidándose como la líder regional en términos de apoyo ciudadano.
Evaluación de las gestiones de gobierno: Brecha entre imagen personal y gestión
La encuesta también midió la evaluación de las gestiones. En Argentina, pese al 44% de aprobación personal de Milei, su gobierno obtuvo solo un 35% de respaldo, frente a un 48% de desaprobación, evidenciando una brecha entre figura presidencial y desempeño del Ejecutivo.
En Brasil, la administración de Lula mostró un virtual empate, con 47% de aprobación y 49% de rechazo.
En Chile, la gestión de Boric registró 29% de aprobación y 53% de desaprobación, en línea con el deterioro político del oficialismo.
En Colombia, el gobierno de Petro obtuvo un 33% de apoyo y un 51% de desaprobación.
México volvió a destacarse: la gestión de Sheinbaum fue aprobada por el 49% de los encuestados y rechazada por el 29%. En Perú, en cambio, predominó la indefinición: el 44% respondió “no sabe”, mientras que el 25% aprobó la gestión y el 31% la desaprobó.
Los resultados de la encuesta Latam Pulse reflejan una región políticamente fragmentada, con liderazgos sólidos en algunos países y escenarios de fuerte desgaste en otros. En ese mapa, Argentina aparece con niveles de apoyo intermedios, mientras México se consolida como la excepción con mayor estabilidad política.
