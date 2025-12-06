En medio del rechazo a la reforma laboral, una encuesta expone cómo se sienten los trabajadores
La discusión por el polémico proyecto suma un dato central: un relevamiento que analiza cómo viven hoy los empleados argentinos su vínculo laboral y qué tensiones aparecen.Encuestas06 de diciembre de 2025Pamela Orellana
Mientras el Gobierno de Javier Milei avanza contra reloj con la versión final de la reforma laboral que enviará al Congreso este mes, un nuevo relevamiento de Randstad vuelve a poner en primer plano el clima de tensión en los lugares de trabajo. El estudio, realizado sobre más de 4.000 personas, aparece justo cuando los estatales ya convocaron a un paro nacional en rechazo a un “ajuste feroz”.
Valoración y reconocimiento: qué dicen los trabajadores
Según la encuesta, el 58% de los trabajadores argentinos afirma sentirse valorado por su jefe. El dato contrasta con un 29% que se siente poco valorado y un 14% que directamente no se siente valorado en absoluto. Dentro del grupo que sí se siente reconocido, un 18% asegura sentirse “muy valorado”, mientras el 39% se describe como “medianamente valorado”.
A nivel regional, los empleados chilenos encabezan el ranking con un 59% que dice sentirse valorado, seguidos por los argentinos (58%) y los uruguayos (57%). Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile y Uruguay, remarcó que sentirse valorado “es un elemento clave que da forma al ambiente laboral, uno de los intangibles más importantes a la hora de atraer y comprometer al talento”.
Para Avila, la valoración y la calidad del liderazgo “inciden directamente en la pertenencia y el sentido de comunidad”, y exigió trabajar sobre una cultura organizacional que reduzca las brechas y garantice reconocimiento en todos los niveles.
En cuanto al reconocimiento de logros, solo el 22% dice que su jefe “siempre” se los reconoce, el 46% afirma recibir reconocimiento “algunas veces” y un 32% asegura que nunca fue reconocido. Otra vez, Chile lidera la región, seguido por Argentina y Uruguay.
Escucha, trato y vínculos: la otra cara del clima laboral
El 37% de los argentinos afirma que su jefe siempre lo escucha y tiene en cuenta sus opiniones, mientras el 43% asegura que ocurre solo a veces y un 20% dice que su jefe nunca le pidió su opinión. En comparación, los trabajadores chilenos son quienes más se sienten escuchados (41%), seguidos por los uruguayos (38%) y luego los argentinos (37%).
Sobre el trato directo, el 56% sostiene que nunca fue maltratado por su jefe, aunque un 33% reconoce haber vivido situaciones de maltrato alguna vez. El 2% dice haber sido maltratado “siempre”.
La relación general con el jefe es buena para el 46% de los encuestados, mientras el 41% se mantiene en una postura neutra y un 13% expresa disconformidad. En la región, Chile vuelve a encabezar el nivel de satisfacción.
Un dato llamativo aparece en el vínculo digital: el 30% de los argentinos tendría a su jefe entre sus contactos de redes sociales. Para Randstad, esto muestra cómo millennials y centennials diluyeron los límites tradicionales entre lo personal y lo laboral. Avila advierte que el desafío es “encontrar un óptimo equilibrio entre cercanía y límites” para evitar confusiones en la gestión cotidiana.
El trasfondo: una reforma laboral que suma rechazo
Los resultados llegan cuando el Gobierno ya hizo circular el borrador de la reforma laboral, que modifica vacaciones, recorta derechos, limita el derecho a huelga, cambia el cálculo de indemnizaciones y redefine el vínculo de los monotributistas, dejándolos sin presunción de relación laboral. La CGT y la UIA ya analizan el texto y esperan una negociación antes del envío formal al Congreso.
El contraste entre el clima laboral real y los cambios impulsados por el Ejecutivo vuelve a encender alarmas en sindicatos y trabajadores, que enfrentan un escenario de incertidumbre mientras avanza la discusión legislativa.
