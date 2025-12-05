ATE confirmó paro nacional y denuncia un “ajuste feroz” con la reforma laboral
ATE mete presión: convoca paro y marcha al Congreso contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno. El gremio denuncia ajuste y recortes en el Estado.Política05 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional con movilización al Congreso para el martes 9 de diciembre, en rechazo al proyecto de reforma laboral que el Gobierno enviará ese mismo día al Parlamento. La medida fue definida por el Consejo Directivo Nacional del gremio y alcanza a empleados de la Administración Pública nacional, provincias y municipios.
El rechazo de ATE a la reforma laboral
El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, cuestionó con dureza el contenido del proyecto impulsado por el Ejecutivo. “Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, sostuvo el dirigente.
El gremio adelantó que la marcha apuntará no solo a frenar el tratamiento parlamentario de la iniciativa, sino también a visibilizar el malestar de los estatales frente al rumbo económico del Gobierno.
Exigen paritarias y cuestionan los planes de ajuste
Además de rechazar la reforma, ATE exigió la reapertura inmediata de paritarias, con una recomposición salarial “de emergencia” para compensar la pérdida de poder adquisitivo. También rechazó el plan oficial para reducir en un 10% la planta estatal, una versión que comenzó a circular durante el fin de semana en fuentes del Ejecutivo.
Según trascendió, la administración nacional prepara una reestructuración del Estado que comenzaría “en las próximas semanas” y se extendería hasta el segundo trimestre de 2026. Una de las medidas que se evalúan es no renovar los contratos que vencen en diciembre, lo que afectaría a trabajadores de organismos clave.
Qué organismos quedarían alcanzados
Entre los entes bajo revisión aparecen la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Coneau, el ARCA, la Anses, el Archivo General de la Nación, la Conadis, el Enargas, el Enre, el INTA, el INTI y el Enacom. La posibilidad de un recorte sobre estas áreas generó fuerte preocupación entre los sindicatos y dentro del propio sistema científico y técnico.
La respuesta de Aguiar al plan de recorte
Aguiar respondió a las versiones oficiales con un mensaje directo: “Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal. A pesar del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores y de su vocación, sumado a la desinversión, los servicios públicos están en su piso mínimo histórico”.
El dirigente advirtió que la combinación de la reforma laboral y la reducción del personal en la administración pública “profundizaría el deterioro del Estado”, por lo que llamó a los estatales a sumarse masivamente a la protesta del 9 de diciembre.
Una jornada clave para el Gobierno y los gremios
La movilización de ATE coincide con el día en que el Poder Ejecutivo planea ingresar su proyecto de reforma laboral al Congreso, lo que anticipa una jornada de alta tensión política y sindical. El oficialismo busca avanzar con cambios estructurales en el sistema laboral y en la administración pública, mientras que los gremios ya preparan un frente de resistencia.
