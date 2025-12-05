Adelantan el acto de los F-16 y Milei viaja a Córdoba para el vuelo inaugural
Política05 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La agenda presidencial volvió a moverse a toda velocidad. El Gobierno decidió adelantar para este sábado la presentación de los aviones F-16 adquiridos a Dinamarca, un evento que estaba previsto para el domingo pero que tuvo que ser reprogramado por las condiciones climáticas. Por ese motivo, Javier Milei viajará mañana a Córdoba para encabezar el acto central y presenciar el primer vuelo de exhibición.
Según confirmaron fuentes oficiales, el nuevo esquema se mantiene “atado al clima”, ya que el pronóstico de lluvias podría alterar nuevamente la organización. Pese a eso, la Municipalidad de Las Higueras —a pocos kilómetros de Río Cuarto— anunció que la ceremonia se realizará a partir de las 9 de la mañana y contará con la presencia del Presidente.
La decisión de adelantar todo por el clima
Las autoridades definieron correr el cronograma a raíz del frente de mal tiempo que avanza sobre Córdoba y la Región Centro. La Casa Rosada ratificó la presencia de Milei en el evento, aunque dejó claro que todo quedará supeditado al estado del cielo.
La modificación también impactó en el vuelo inaugural sobre la Ciudad de Buenos Aires, que originalmente iba a realizarse el domingo. Ahora, la Fuerza Aérea prevé que los F-16 sobrevuelen el Área Metropolitana mañana entre las 8 y las 8.45, ingresando desde el Río de la Plata tras despegar desde Río Cuarto.
Un hito para la Fuerza Aérea: cómo será la presentación oficial
El acto de recepción se desarrollará en el Área Material Río Cuarto y reunirá al Presidente, al ministro de Defensa saliente, Luis Petri, y al entrante, teniente general Carlos Presti, además de la cúpula militar. Será la primera aparición pública de los nuevos cazas F-16 Fighting Falcon, considerados un salto decisivo en la capacidad operativa argentina.
La llegada formal de los aviones marca el inicio de un proceso que continuará en 2026 con el comienzo de las operaciones regulares y que se extenderá hasta 2028, cuando se complete la entrega de toda la flota.
Qué compró Argentina: la flota de F-16 y todos sus componentes
La operación con Dinamarca incluyó 24 aviones F-16 A/B Block 15 MLU, modernizados al estándar “Tape 6.5”. El paquete contempla:
- 16 monoplazas listos para misiones operativas
- 8 biplazas destinados a entrenamiento
- Armamento y equipamiento de apoyo
- 4 simuladores de vuelo
- 8 motores adicionales
- Cascos de última generación
- Repuestos para cinco años
La entrega será gradual, con envíos de cuatro aeronaves por año hasta completar el lote.
El viaje desde Europa y la travesía sobre el Atlántico
El traslado de los primeros seis F-16 comenzó el 28 de noviembre en Vojens, Dinamarca. Desde allí hicieron su primera escala en la Base Aérea Zaragoza, en España, y luego avanzaron hacia la Base Aérea Gando, en las Islas Canarias. El cruce del Atlántico se realizó con apoyo de aviones KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que garantizaron el reabastecimiento en vuelo.
Después de tocar territorio brasileño en Natal, los cazas emprendieron el tramo final hacia la Argentina, con arribo previsto para este viernes.
