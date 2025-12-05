El Gobierno nacional anunció que volverá a colocar deuda en dólares en el mercado internacional tras casi ocho años. A través de la Secretaría de Finanzas se oficializó el lanzamiento del bono BONAR 2029N, un título a cuatro años cuya emisión está programada para el miércoles 10 de diciembre de 2025. El instrumento busca recaudar divisas para afrontar vencimientos de capital que llegan en enero, sin afectar las reservas netas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

La licitación se realizará en dos tramos (competitivo y no competitivo), la suscripción será exclusivamente en dólares estadounidenses, y la liquidación de la operación está prevista para el viernes 12 de diciembre.

Cómo es el bono: condiciones, cupón y vencimiento

El BONAR 2029N tendrá vencimiento el 30 de noviembre de 2029, con repago íntegro del capital al final del período. La tasa nominal anual está fijada en 6,5 %, con pagos semestrales de intereses.

El pago será en dólares, bajo legislación argentina. El Tesoro ya adelantó que los fondos captados serán destinados a “cancelar parcialmente” los vencimientos de capital de otros bonos —específicamente las emisiones AL30 y AL29— que operan bajo ley extranjera.

El objetivo declarado desde el Palacio de Hacienda es evitar que el pago de esos vencimientos erosione las reservas del BCRA, manteniendo la “hoja de balance” del banco en relativa estabilidad.

Reacciones oficiales y marco político

El anuncio fue confirmado por el ministro Luis Caputo en una entrevista: según dijo, la emisión responde al “contexto actual” de tasas bajas en dólares y a la necesidad de refinanciar deuda de forma sostenible.

El presidente Javier Milei celebró la medida en sus redes sociales, llamando a Caputo “el mejor de todos los tiempos” y destacando el regreso al mercado con un bono bajo ley local.

Desde el Gobierno presentaron la operación como una estrategia clave para afrontar las obligaciones en enero sin devaluar las reservas, un punto sensible tras meses de tensión cambiaria y financiera.

Lo que se juega: riesgos, expectativas y reservas

La emisión del BONAR 2029N se realiza en un contexto de compresión de tasas de interés —es decir, los bonos en dólares registraron subas en sus precios luego de las elecciones—, lo que abre una ventana de oportunidad para que Argentina refinancie deuda a costos relativamente “bajos”.

Pero la apuesta implica riesgos. Aun con legislación local, emitir deuda en dólares depende de la confianza del mercado, del flujo de dólares futuros y de la capacidad de repago. Si la recaudación en dólares no mejora —o si surgen problemas macroeconómicos—, el Gobierno podría volver a quedar expuesto a presiones cambiarias.

Además, organismos internacionales advierten que el camino para recuperar reservas netas será largo: el reciente llamado del Fondo Monetario Internacional (FMI) para que Argentina acelere la acumulación de reservas vuelve a poner el foco en la sostenibilidad del balance externo.

Qué significa para el ciudadano común: deuda, dólar y expectativas para 2026

El bono supone un nuevo flujo de deuda en dólares del Estado, lo que podría tener efectos indirectos en variables clave como el tipo de cambio, la inflación y las tasas de interés internas. Si bien el Gobierno lo presenta como una medida técnica para evitar un “shock de vencimientos”, para muchos consumidores e inversores el regreso al mercado internacional despierta dudas sobre el rumbo económico.

También genera expectativa en sectores que monitorean el tipo de cambio y la suerte de las reservas del BCRA: si la estrategia funciona, podría mejorar la estabilidad financiera del país. Si fracasa, podría reavivar la inseguridad cambiaria.

En todo caso, el hecho marca un hito: tras casi una década sin colocar deuda en dólares internacionalmente, Argentina vuelve al ruedo con una apuesta fuerte. El resultado, para la economía nacional y los argentinos, dependerá de cómo evolucione el contexto financiero global y local durante los próximos años.