Industria argentina: recesión real y falsas señales de recuperación
Ventas, empleo y exportaciones en baja: la encuesta de la Unión Industrial Argentina pinta una industria al borde. Mirá los datos que alarman al sector.Encuestas05 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El último informe de la Unión Industrial Argentina revela una caída sostenida de la producción: un 40,3 % de las empresas industriales redujo su nivel de producción respecto al promedio del tercer trimestre del año, mientras apenas el 21,3 % registró aumentos. Esta dinámica profundiza la tendencia negativa que ya se repetía desde meses atrás.
El indicador que mide el pulso del sector, el Monitor de Desempeño Industrial (MDI), se ubicó en 43,8 puntos en octubre 2025 —muy por debajo del umbral de 50 que indica expansión—, consolidando lo que algunos analistas ya definen como una contracción prolongada.
Ventas internas, exportaciones y empleo: todos en retroceso
La caída de la producción no vino sola. En ventas internas, el 47,4 % de las empresas reportó bajas, frente a un 21,0 % que logró incrementos. En el frente externo, las exportaciones también sufrieron: el 25,1 % de las compañías registró caídas, contra un 18,2 % que marcó subas.
Por su parte, el empleo volvió a resentirse: un 21,0 % de las empresas redujo dotación de personal, mientras que el 23,5 % ajustó turnos laborales y un 7,7 % implementó suspensiones por baja de actividad.
Sectores golpeados: textiles, metalurgia y manufactura liviana
La contracción no es pareja: los rubros más afectados fueron los vinculados a Textiles; Metales comunes y productos de metal; y Confecciones, cuero y calzado —todos con MDI por debajo del promedio general.
Estos sectores comparten una particular vulnerabilidad: alta dependencia del mercado interno, sensibilidad a la caída del consumo y menor capacidad de resistir costos sin volumen de ventas.
Pero hay un dato llamativo: las expectativas se animan
A pesar del gris panorama actual, la encuesta marca un giro en la percepción empresarial: el 60,4 % de las empresas prevé una mejora en su situación económica en los próximos meses, frente al 48,6 % del relevamiento anterior. También aumentó la proporción que ve un repunte en su sector (57,0 %, vs 46,4 %) y en la economía nacional (68,6 %, vs 53,1 %).
Esa suba en optimismo se vincula, según la UIA, al entorno financiero más calmo tras las elecciones y a una baja en las tasas de interés, lo que genera esperanzas para reactivar la inversión.
Lo que preocupa: consumo interno débil, costos altos y presión financiera
Para buena parte del empresariado, el principal problema sigue siendo la caída de la demanda interna —mencionada por 41,0 % de las firmas como la preocupación central—, seguida por los costos laborales, el aumento de insumos y los costos financieros.
Muchos admiten que tienen dificultades para hacer frente a obligaciones como salarios, proveedores, servicios o impuestos. Un 8,2 % declaró atrasos en todos esos pagos, un nivel que no se registraba hace años.
¿Qué se juega para 2026? Un año crítico para la recuperación
El diagnóstico del sector es claro: este es uno de los peores momentos industriales en décadas. Si bien las expectativas de reactivación generaron cierto alivio, los números concretos muestran una caída generalizada en producción, ventas, empleo y exportaciones.
La recuperación dependerá de múltiples factores: reactivación del consumo interno, estabilidad macroeconómica, costos razonables y decisiones estratégicas de inversión. Pero para muchos industriales, el margen de maniobra es cada vez más estrecho.
Si se cumple el pronóstico optimista de algunas empresas, 2026 podría marcar un punto de quiebre. Si no, la contracción podría profundizarse, con efectos directos en empleos e ingresos de miles de familias.
La encuesta que incomoda al Gobierno tras las legislativas
Una nueva encuesta prende alarmas en Casa Rosada: los argentinos resisten la “batalla cultural” de Milei y defienden al Estado, la educación pública y los Derechos Humanos.
Nueva encuesta nacional: qué opina el país de Chiqui Tapia
El hartazgo con Tapia estalla: mitad del país habla de corrupción y más de la mitad cree que los árbitros erran “a propósito”. Los datos te van a sorprender.
Lo que preocupa a los empresarios según la última encuesta
Un informe trimestral revela qué piensan los CEOs de Argentina sobre la economía, ventas y rentabilidad en medio de un contexto tan incierto como desafiante.
Reforma laboral: qué reveló la última encuesta nacional
Una encuesta mostró que más de la mitad del país banca la reforma laboral y apunta contra los gremios. Datos que sacuden la previa en el Congreso.
Cierre abrupto en Pacheco: 40 despidos y fuerte conflicto sindical
El cierre de Color Living en Pacheco desató 40 despidos y un choque gremial. La crisis industrial y las importaciones golpean fuerte al empleo en zona norte.
Los nombres que completan el nuevo esquema en Educación y el Tribunal Fiscal
El Gobierno bonaerense cerró la renovación de ambos organismos en medio de una negociación clave que aseguró los votos para avanzar con el financiamiento.
La encuesta que incomoda al Gobierno tras las legislativas
Una nueva encuesta prende alarmas en Casa Rosada: los argentinos resisten la “batalla cultural” de Milei y defienden al Estado, la educación pública y los Derechos Humanos.