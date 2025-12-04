Pobreza en debate: la UCA afirma que la caída es artificial
Nuevo cruce por las cifras sociales: la UCA asegura que la baja de la pobreza es mayormente un “efecto estadístico”. Qué pasa con los ingresos y la canasta.Economía04 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La última medición de pobreza volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de que la Universidad Católica Argentina (UCA) pusiera en duda la magnitud de la baja difundida por el Indec. Según el Observatorio de la Deuda Social, tres de cada cuatro personas que, según las cifras oficiales, habrían salido de la pobreza desde 2023, en realidad no habrían mejorado su situación material. Para la entidad, gran parte de la caída responde a un “efecto estadístico” y no a un avance real en los ingresos de los hogares.
Qué detectó la UCA sobre las cifras oficiales
El reporte del Observatorio sostiene que si bien hubo señales de alivio vinculadas a la desaceleración de precios y a ciertos programas sociales, la baja difundida por el Indec sería más pronunciada de lo que reflejan las condiciones económicas concretas. Según el organismo oficial, la pobreza en el primer semestre de 2025 se ubicó en 31,6%, muy por debajo del 52,9% registrado un año antes. La indigencia se habría desplomado del 18,1% al 6,9%, una mejora histórica.
Para la UCA, esas variaciones deben analizarse con prudencia. Aunque reconoce un retroceso de la pobreza, advierte que no se corresponde con la magnitud del salto que muestran las estadísticas públicas.
El “efecto estadístico” que altera la medición
El estudio detalla que, siguiendo la metodología vigente del Indec, la pobreza en el segundo trimestre de 2025 habría sido de 31,8%, lo que implica una baja de 9,5 puntos respecto a 2023. Sin embargo, al corregir la medición por subregistros históricos de ingresos, la caída real sería de apenas 2,1 puntos, partiendo de un 33,9%.
Cómo se explica el salto artificial
La UCA señala que la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) comenzó a captar ingresos declarados más altos que los medidos en años previos. Para los especialistas, esto no significa que los hogares estén recibiendo más dinero, sino que la encuesta está detectando mejor los ingresos que antes no se registraban.
Los números marcan la diferencia:
- La EPH hoy releva 16% más ingresos que con la capacidad de captación de 2018.
- También registra 17% más que en el tercer trimestre de 2023.
Este salto estadístico empuja hacia abajo los niveles de pobreza, aunque no haya una mejora equivalente en el bolsillo de la gente.
Las dudas sobre otros indicadores oficiales
La discusión no se limita a la pobreza. Según el informe, no es el primer caso en el que las estadísticas oficiales muestran sorpresas. El estimador mensual de actividad económica también fue revisado por el Indec, y en esas correcciones varios meses inicialmente informados como negativos se convirtieron en positivos, lo que modificó la lectura de la recesión.
Por qué la canasta básica también queda bajo cuestionamiento
Otra advertencia de la UCA apunta a la Canasta Básica Total (CBT), referencia para medir la pobreza. Según el organismo, la canasta necesita una actualización urgente para reflejar con mayor precisión el impacto del aumento en servicios, tarifas y bienes esenciales desde 2024. Una canasta revisada, indica el informe, habría mostrado un salto menor tras la devaluación de diciembre de 2023 y una baja posterior también más gradual.
Un escenario social todavía inestable
Más allá de la discusión metodológica, el estudio describe un panorama social frágil. La caída de la pobreza se da en medio de una crisis prolongada, con actividad económica en retroceso, salarios que no logran recomponerse y un poder adquisitivo que continúa golpeado. Incluso con mejoras estadísticas, las condiciones de vida de amplios sectores del país siguen lejos de mostrar una recuperación sostenida.
