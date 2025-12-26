La CGT recibió a Kicillof y cargó contra el ajuste de Milei.

La Confederación General del Trabajo (CGT) mantuvo un encuentro con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y parte de su gabinete, en el que expresó un fuerte respaldo a la gestión provincial y expuso su preocupación por el impacto de las políticas económicas nacionales sobre el empleo, la producción y los ingresos de las y los trabajadores.

La reunión se dio en un contexto de creciente tensión entre la central obrera y el gobierno de Javier Milei, atravesado por el debate en torno a la reforma laboral y la profundización del ajuste económico.

Durante el encuentro, los dirigentes sindicales advirtieron sobre “el impacto del ajuste y la caída de la actividad económica sobre la industria nacional”, con consecuencias directas en la pérdida de puestos de trabajo, el deterioro del mercado interno y el debilitamiento del entramado productivo.

Desde la CGT remarcaron que el actual escenario económico golpea de lleno al empleo registrado y al poder adquisitivo, y señalaron que las medidas impulsadas por el Ejecutivo nacional no ofrecen respuestas a la crisis que atraviesa el sector productivo.

Rechazo a la reforma laboral impulsada por Milei

Otro de los ejes centrales de la reunión fue el proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno nacional. La central obrera calificó la iniciativa como “regresiva, flexibilizadora y precarizadora”, al considerar que pone en riesgo derechos históricos conquistados por los trabajadores.

En ese sentido, la CGT reiteró su rechazo a cualquier intento de avanzar sobre las condiciones laborales y anticipó que dará el debate en todos los ámbitos institucionales disponibles.



Tras el encuentro, la central sindical aseguró que enfrentará la reforma laboral “en la calle, en la Cámara de Diputados, en el Senado y en la Justicia”, utilizando todas las herramientas democráticas a su alcance para frenar su implementación.

En contraste con las críticas al Gobierno nacional, destacó las políticas que viene impulsando la Provincia de Buenos Aires en defensa del empleo, la producción y los derechos laborales, en un escenario marcado por la recesión y el ajuste.

Además, subrayaron el rol de Kicillof en el escenario federal, en tanto gobernador de la provincia más grande y poblada del país, y remarcaron la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto con otros mandatarios provinciales frente a la situación económica y social.



Del lado del gobierno bonaerense participaron la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; el ministro de Trabajo, Walter Correa; y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez.

Por la CGT estuvieron presentes los cotitulares Jorge Sola (Seguros) y Octavio Argüello (Camioneros), junto a referentes sindicales como Hugo Moyano (Camioneros) y Héctor Daer (Sanidad), entre otros dirigentes gremiales.

