La tensión entre el gobierno de Axel Kicillof y la Casa Rosada volvió a escalar después de que la administración de Javier Milei sugiriera que no está dispuesta a autorizar la colocación de deuda que la Legislatura bonaerense aprobó esta semana. El gobernador, lejos de dejar pasar el mensaje, respondió con ironía directa hacia el ministro de Economía: “Rapidito, Toto, y que apruebe lo que tiene que aprobar”.

Según la normativa vigente, la Nación debe avalar cualquier operación de endeudamiento de las provincias. Pero desde el oficialismo libertario apuntaron que Buenos Aires no estaría cumpliendo las reglas del Régimen de Responsabilidad Fiscal, lo que complicaría el visto bueno para emitir nueva deuda. Para Kicillof, el planteo es puramente político.

El reclamo de Provincia: “No es deuda nueva, es rollover”

El mandatario bonaerense recordó que el financiamiento avalado por las cámaras apunta, principalmente, a cubrir vencimientos heredados de la gestión de María Eugenia Vidal. “Simplemente cubre los vencimientos que tiene la Provincia. Es eso, no tengo ningún problema, pero que lo aprueben ni bien lo mande”, insistió.

Desde el entorno del gobernador aseguran que el diálogo privado con Nación es distinto de las declaraciones públicas de los funcionarios libertarios. Según fuentes provinciales, en el Ministerio de Economía “saben que PBA mantiene austeridad y que la solicitud se basa en un rolloveo, no en deuda nueva”.

La respuesta de Caputo: “Buenos Aires no cumple la regla fiscal”

Luis Caputo no tardó en contestar. Afirmó que la provincia “tiene gastos corrientes creciendo por encima de la inflación”, lo cual —según su interpretación— impediría autorizar nueva deuda. Remarcó que la advertencia fue repetida a todas las provincias por el secretario de Hacienda y señaló que el “costo argentino hoy está concentrado en municipios y provincias, no en Nación”.

A esto se sumó la postura del diputado libertario Sebastián Pareja, quien sostuvo que su fuerza política “no va a convalidar bajo ningún punto de vista” el endeudamiento aprobado en Buenos Aires.

La deuda pendiente y el mensaje a la Corte Suprema

En paralelo a la discusión por el financiamiento, Kicillof volvió a reclamar que Nación mantiene una deuda de $13 mil millones con la Provincia por fondos de coparticipación, obras y transferencias.

“Que nos devuelvan la plata que le robaron a la Provincia”, dijo en un mensaje dirigido a los dirigentes libertarios bonaerenses. Además, destacó que la Corte Suprema viene dando señales favorables a los reclamos provinciales en casos similares, como el de La Rioja, donde se abrió una instancia de conciliación obligatoria.

“Esperamos que en breve nos reciban y entonces Milei nos devuelva lo que le robó a los bonaerenses”, sostuvo el gobernador tras entregar nuevos patrulleros en La Plata junto al intendente Julio Alak.

Un conflicto político que desplaza la discusión económica

La disputa por el endeudamiento bonaerense terminó transformándose en un capítulo más de la confrontación política entre Kicillof y el Gobierno nacional. Mientras Nación plantea que la Provincia incumple las reglas fiscales, desde La Plata insisten en que el freno al financiamiento responde a un castigo político en medio de negociaciones paralelas por el Presupuesto 2026 y reformas estructurales que Milei necesita aprobar en el Congreso.

En ese contexto, el endeudamiento dejó de ser un trámite técnico para convertirse en un nuevo terreno de disputa entre la gobernación peronista y la Casa Rosada.