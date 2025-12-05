La tensión entre la Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires volvió a escalar este viernes, luego de que el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, afirmara que la deuda aprobada por la Legislatura bonaerense “no debiera estar sujeta a aprobación” porque la Provincia “no está cumpliendo con la Ley de Responsabilidad Fiscal”.

Las declaraciones se sumaron al rechazo público de Sebastián Pareja, diputado nacional de La Libertad Avanza y presidente del partido en Buenos Aires, quien había advertido que Javier Milei “no lo va a convalidar bajo ningún punto de vista”.

Caputo apuntó directamente al gobernador Axel Kicillof poco después de que la Legislatura habilitara al Ejecutivo provincial a tomar hasta USD 3.685 millones, una negociación que se extendió hasta la madrugada de este jueves y exigió dos tercios de los votos.

“Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla”, remarcó el ministro sobre la normativa que exige no tomar deuda cuando los gastos corrientes crecen por encima de la inflación. “Técnicamente, lo que es deuda nueva hoy no debiera estar sujeta a aprobación”, insistió.

“No cumple”: el mensaje de Caputo y la señal política de la Rosada

En una entrevista televisiva, Caputo profundizó su postura: “Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación. Eso es un tema que el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, ha venido repitiéndole a las provincias desde hace varios meses, que las provincias tienen que acomodarse a esto”.

El ministro no habló de bloqueo explícito, pero la advertencia resonó como tal. Desde los canales habituales del Gobierno comenzaron a difundir que Nación no firmará avales para nada que no sea estrictamente rollover. La interpretación es directa: cualquier monto que exceda la refinanciación de vencimientos sería considerado déficit fiscal por la administración Milei.

Kicillof acusa una maniobra política y defiende el acuerdo aprobado

En La Plata, las declaraciones del Gobierno nacional se leen como un movimiento político. “Milei apostó al caos, al desorden y a que la Provincia colapsara para sacar ventaja política”, lanzó Kicillof tras conseguir la aprobación del paquete financiero. Para el gobernador, era imprescindible avanzar antes de la renovación legislativa de diciembre, cuando una oposición más dura obligaría a reiniciar negociaciones desde cero.

El oficialismo bonaerense asegura que la gran mayoría del endeudamiento ya tenía destino técnico pactado. Según el detalle votado:

USD 1.990 millones cubrirán vencimientos de 2026, heredados de la gestión de María Eugenia Vidal .

. USD 1.045 millones se usarán para amortizaciones previstas para 2025 y recomposición del fondo utilizado este año ante la falta de Presupuesto nacional.

El resto financiará obras de energía, infraestructura vial y el fondo para municipios, que recibirá el 8% del total.

Desde la gobernación sostienen que “la gran mayoría del endeudamiento aprobado tiene que ver con el rollover de deuda. Lo otro son préstamos internacionales para obras y energía”. También recuerdan que la Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe emitieron deuda sin resistencia presidencial, e incluso Milei celebró la operación porteña como “un anticipo cierto de la Argentina grande y próspera”.