A menos de 24 horas de que Axel Kicillof consiguiera en la Legislatura la autorización para tomar deuda por hasta 3.685 millones, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volvió a tensar la agenda salarial y reclamó formalmente la reapertura de la paritaria. La carta fue enviada al ministro de Trabajo, Walter Correa, y hasta ahora no hay fecha definida para retomar las negociaciones, estancadas desde mediados de noviembre.

Según pudo saber este medio, la reactivación de la discusión estaba supeditada al resultado de la Ley de Financiamiento, que finalmente fue aprobada en la madrugada de ayer con el respaldo del peronismo y sectores aliados. Ese gesto parlamentario, clave para ordenar las cuentas de fin de año, abrió la puerta a un nuevo escenario.

Un reclamo que golpea en un momento crítico

ATE fue el primer gremio en capitalizar la aprobación del endeudamiento. En la nota enviada a Correa, el Consejo Directivo Provincial pidió gestionar “la REAPERTURA DE PARITARIA, a efecto de dar continuidad a la negociación salarial en este contexto donde la inflación sigue apremiando el bolsillo de nuestros compañeros y compañeras”.

La demanda apunta a una actualización de haberes que garantice que “los salarios no pierdan a manos de la inflación” y que, además, permita “recuperar poder adquisitivo salarial”. El planteo se sostiene en la paritaria sellada en agosto, cuando los estatales aceptaron un aumento del 5% en dos tramos, acumulando un 25,9% anual, apenas por encima de la inflación medida hasta ese momento.

La negociación quedó congelada desde el martes 18 de noviembre, última reunión entre los representantes de la ley 10.430 y los funcionarios provinciales. Dos días más tarde fue el turno de docentes y judiciales, que tampoco recibieron oferta.

En paralelo, los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) habían advertido semanas atrás que la aprobación del endeudamiento era indispensable para avanzar con la política salarial: “El aumento salarial es prioritario, por eso la Legislatura debe aprobar las leyes presupuestarias”, señalaron.

Presión en la Legislatura y críticas al Gobierno nacional

El miércoles, mientras ambas Cámaras discutían el endeudamiento, estatales, docentes y judiciales se movilizaron frente al Parlamento provincial para urgir a diputados y senadores a tratar “las leyes que necesitamos para que se resuelva la cuestión del financiamiento en la Provincia, fundamental para el funcionamiento del Estado y fortalecer el salario”.

En esa misma línea, apuntaron contra el Gobierno nacional, al que acusaron de mantener una deuda de $13 billones con la Provincia. “Por eso reclamamos que voten favorablemente”, insistieron.

Con la ley finalmente aprobada, los gremios consideran que la Provincia ya cuenta con el marco financiero necesario para convocar a una nueva negociación. Por ahora, la administración bonaerense no confirmó fechas, pero dentro del sindicalismo estatal esperan que el llamado llegue en los próximos días, en plena antesala del pago de aguinaldos y del cierre salarial 2025.

Para ATE, la reapertura de la discusión no solo es urgente sino estructural. “Es indispensable que podamos continuar trabajando en conjunto, entre el Estado Provincial y los Sindicatos, para sostener una paritaria abierta y permanente”, remarcó la conducción gremial en la carta firmada por Martín Fontela, Eliana Aguirre y Claudio Arévalo.