Correa avivó la interna del PJ en plena negociación por el endeudamiento
El ministro de Trabajo echó a su asesor por pedir la renuncia de CFK y sacudió al peronismo en plena pulseada de Kicillof por los votos del financiamiento.Política03 de diciembre de 2025Pamela Orellana
En una jornada atravesada por tensiones políticas y negociaciones frenéticas en la Legislatura, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, desplazó este martes a su asesor Eduardo Felipe Vallese luego de que presentara un amparo para exigir la renuncia de Cristina Fernández de Kirchner a la presidencia del PJ Nacional. El episodio, que ganó volumen en redes y en los pasillos del peronismo, se sumó al clima de máxima ebullición interna en la previa del debate por la ley de financiamiento provincial.
Correa comunicó su decisión explicando que Vallese —quien había asumido como asesor apenas cuatro meses atrás— actuó “de manera inconsulta” al presentarse ante el Juzgado Nacional con Competencia Electoral, a cargo de María Servini de Cubría, para solicitar la renuncia de la ex mandataria, exigir elecciones internas y reclamar un proceso de depuración de padrones. La presentación llevaba también las firmas de Margarita Alicia Villegas y César Augusto Arias, con el patrocinio letrado de Juan Carlos Blanchet.
“Bajo mi gestión no hay lugar para librepensadores inorgánicos”
El ministro fue contundente al justificar la salida del funcionario. “Más allá de la eventual legitimidad de su accionar como afiliado al PJ, su intervención no cuenta con mi aval, por lo que dejará inmediatamente su función en el ministerio que conduzco. Bajo mi gestión no hay lugar para librepensadores inorgánicos”, sentenció.
Vallese es hijo de Felipe Vallese, considerado el primer desaparecido de la historia argentina tras su secuestro en 1962. Su ingreso a la gestión provincial había sido leído como un gesto simbólico hacia sectores históricos del peronismo, aunque su rápida salida volvió a dejar en evidencia la fragilidad del equilibrio interno.
Correa reforzó su posición con un mensaje cargado de definición política: “La gran mayoría de los peronistas no avalamos la injusta detención de la compañera Cristina, en una causa amañada, repleta de irregularidades e impulsada por el poder real. La sacaron de la cancha a la dirigente que trabajó por las mayorías, y la oligarquía jamás se lo perdonará”.
El episodio escaló en un clima político que ya venía recalentado
La decisión del ministro se conoció en paralelo a una jornada clave en la Legislatura bonaerense, donde este miércoles se debatirá la ley de financiamiento provincial. El proyecto, que incluye un pedido de endeudamiento por más de USD 3.500 millones realizado por Axel Kicillof, atraviesa negociaciones cruzadas no solo entre oficialismo y oposición, sino dentro del propio peronismo.
Según trascendió en ámbitos legislativos, el sector de La Cámpora habría planteado como condición para avanzar en la aprobación la creación de una comisión bicameral que supervise el destino de los fondos, mientras que desde la Gobernación resisten esa propuesta.
A este cuadro se sumó otro movimiento interno: este martes, en una sesión preparatoria marcada por fuertes discusiones, la Cámara de Diputados definió sus autoridades para el año próximo. Allí, el kirchnerismo y el Frente Renovador —dentro del bloque Unión por la Patria— se impusieron sobre el sector alineado con Kicillof y lograron retener la Presidencia y Vicepresidencia en un esquema rotativo. El espacio que responde al Gobernador, Movimiento Derecho al Futuro, quedó con la tercera vicepresidencia.
La jugada fue interpretada dentro del peronismo como parte de la misma pulseada que se trasladará este miércoles al recinto, cuando se trate el endeudamiento y, con él, el Fondo de Fortalecimiento Municipal. En ese marco, la salida de Vallese operó como un movimiento disciplinador que volvió a ordenar la línea política del Ministerio de Trabajo.
