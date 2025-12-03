El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, enfrenta hoy un desafío clave en la Legislatura provincial: intentar convertir en ley el proyecto de Financiamiento que le permitirá tomar deuda por 3.685 millones de dólares para financiar obras, amortizar vencimientos y cubrir gastos del Estado durante 2026. La convocatoria oficial fija la sesión de Diputados a las 15 horas y la del Senado a las 17 horas, en una jornada que podría definir la estabilidad fiscal de la Provincia.

El oficialismo necesita asegurar el voto de dos tercios de ambas cámaras: 62 en Diputados y 31 en el Senado, mientras que Unión por la Patria cuenta con 37 y 21 legisladores, respectivamente. Para lograrlo, Kicillof deberá negociar con radicales, libertarios y el Pro, cuyo apoyo se vuelve decisivo.

Fondo municipal, eje del debate

Uno de los puntos más conflictivos fue el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, previsto en el artículo 3 del proyecto. Originalmente, el fondo comprometía el 8% del endeudamiento —unos $360.000 millones— a repartir entre los 135 municipios. Sin embargo, los intendentes de la oposición exigían que los recursos dependieran de Rentas Generales, no del endeudamiento.

Para destrabar la negociación, el gobierno bonaerense presentó una nueva propuesta: un fondo fijo de $245.000 millones financiado desde Rentas Generales y pagadero en cinco cuotas: tres en 2026 y dos en 2025. Los $115.000 millones restantes se repartirían según avance la toma de deuda. Además, la distribución se basaría en el Coeficiente Único de Distribución (CUD), que determina la asignación de fondos entre municipios.

A esto se sumó la oferta de nombrar nuevos directores del Banco Provincia para la oposición, lo que contribuyó a distender las negociaciones.

La postura de los intendentes radicales

El Foro de Intendentes Radicales mantuvo firme su posición, reclamando un piso seguro de fondos y plazos claros para garantizar la gobernabilidad local. En un comunicado, destacaron que los recursos deben ser de libre disponibilidad, distribuidos con criterios objetivos como el CUD, y con la mayoría del fondo garantizado independientemente del resultado final del endeudamiento.

“Consideramos imprescindible contar con instrumentos que aporten previsibilidad tanto a la Provincia como a los gobiernos locales. Entendemos que los recursos destinados a las comunas deben ser de libre disponibilidad y distribuidos en función de parámetros objetivos como el CUD. Sostenemos, además, que la mayoría del fondo solicitado debería quedar garantizado con independencia del resultado final del financiamiento”, expresó el Foro en el comunicado difundido ayer.

El presidente del bloque UCR-Cambio Federal en la Cámara baja, Diego Garciarena, ratificó: “Sin fondo no hay Endeudamiento”, subrayando la firmeza de los jefes comunales en preservar los recursos municipales y evitar riesgos para su gestión.

Varios intendentes participaron de reuniones con legisladores y del encuentro con Kicillof, quien admitió que podría asegurar un piso de $240.000 a $250.000 millones si no se toma la totalidad de la deuda.

El Foro también remarcó la necesidad de que la Provincia cancele deudas pendientes, especialmente las vinculadas a IOMA y certificados de obra, para que los municipios puedan afrontar su cierre de año sin sobresaltos financieros.

Distribución de la deuda y prioridades

El proyecto de ley despachado por la Comisión de Presupuesto e Impuestos de Diputados contempla:

U$S 1.045 millones para amortización de deuda

U$S 1.990 millones para gastos del sector público

U$S 250 millones para Letras del Tesoro

U$S 200 millones para Buenos Aires Energía

U$S 200 millones para Autopistas de Buenos Aires (AUBASA)

Kicillof advirtió sobre la necesidad de este endeudamiento: “De no tenerlo, no sé cómo sería. Porque no estamos dispuestos a afrontar los vencimientos de la deuda sacando recursos a la Salud o la Seguridad Social”.

Hoy se definirá si la Provincia logra avanzar con un instrumento clave para sostener la gestión de Kicillof y garantizar el funcionamiento de los municipios bonaerenses durante 2026.