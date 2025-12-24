Cristina Kirchner internada: qué dice el último parte médico
Parte médico, militancia y causa judicial: Cristina Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi tras ser operada y pasará allí la Nochebuena.Política24 de diciembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi, en la ciudad de Buenos Aires, donde continúa su recuperación tras haber sido sometida a una cirugía por apendicitis aguda. Según indicaron fuentes médicas, la exmandataria pasará la Nochebuena y la Navidad en la clínica, debido a los cuidados postoperatorios que requiere una intervención de estas características.
De acuerdo con el último parte médico difundido por la institución, la evolución clínica se mantiene dentro de los parámetros esperables y no se registraron complicaciones hasta el momento.
El parte médico y la evolución clínica
Desde el Sanatorio Otamendi informaron que Cristina Kirchner “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, bajo tratamiento antibiótico endovenoso y con drenaje peritoneal. El comunicado destacó que la paciente se encuentra sin fiebre y con una respuesta favorable al tratamiento.
Los médicos señalaron que la internación podría extenderse entre cinco y siete días, período habitual para este tipo de cuadros, hasta completar el tratamiento indicado.
Traslado, cirugía y antecedentes médicos
La exmandataria, de 72 años, fue trasladada de urgencia el sábado 20 de diciembre desde su domicilio ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, con autorización judicial, tras presentar fuertes dolores abdominales. En la clínica se le realizó una cirugía laparoscópica, durante la cual se confirmó el diagnóstico y se procedió a la extirpación del apéndice.
No es la primera vez que Cristina Kirchner es atendida en el Sanatorio Otamendi. En noviembre de 2021 también estuvo internada allí para someterse a una histerectomía, en una intervención programada.
Militantes y muestras de apoyo en el sanatorio
Desde que se conoció la internación, militantes y simpatizantes de la expresidenta comenzaron a concentrarse en la puerta del sanatorio, ubicado en Azcuénaga al 800, con banderas, carteles y pancartas en señal de apoyo a la dirigente peronista.
La presencia militante se mantuvo de forma constante durante las últimas horas, mientras se aguardan nuevos partes médicos oficiales.
Internación y contexto judicial
La salida de Cristina Kirchner de su domicilio para ser internada se dio en el marco del cumplimiento de su condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en junio de este año.
La expresidenta fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en una causa vinculada al direccionamiento de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.
La causa Cuadernos sigue sin su presencia
Mientras continúa con su recuperación médica, el juicio oral por la causa Cuadernos avanza sin la presencia de la exmandataria. En ese expediente, Cristina Kirchner está acusada de liderar una asociación ilícita dedicada a la recaudación de sobornos de empresarios a cambio de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.
El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°7. La próxima audiencia fue fijada para el martes 30 de diciembre a las 9, antes del inicio de la feria judicial. Las audiencias se retomarán el 2 de febrero.
General Rodríguez bajo la lupa: el Tribunal de Cuentas sancionó a Mauro García por gastos irregulares
La gestión del intendente presentó graves deficiencias en el manejo de fondos públicos, en un municipio atravesado por reclamos sociales, inseguridad y servicios básicos deteriorados.
Kicillof: “Esto no se aguanta, hace falta una alternativa a Milei”
Tras el lanzamiento del MDF a nivel nacional, el gobernador bonaerense cruzó a Milei por la paralización de la obra pública, las presiones a gobernadores, el rumbo económico y defendió una construcción política amplia.
La VTV sube más del 20% y desata duras críticas de la oposición
La Provincia actualizó la VTV con un mecanismo automático ligado a salarios. La oposición criticó el impacto del aumento y reavivó el debate político.
Transparencia en rojo: Capitán Sarmiento quedó con índice nulo en un informe clave y expone a la gestión de Astorino
El distrito gobernado por Fernanda Astorino quedó en el fondo del ranking elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP). El informe revela la ausencia total de datos presupuestarios y financieros, en contraste con el discurso de eficiencia, orden y transparencia que promueve el oficialismo libertario.
Mantegazza multado por el Tribunal de Cuentas: ¿dónde quedaron los $45 millones del Fondo Educativo para San Vicente?
El fallo dejó expuestas la subejecución de fondos con destino específico, pagos salariales irregulares y omisiones administrativas graves, en un contexto de creciente malestar vecinal por problemas estructurales sin respuesta en la gestión del intendente.
Balor: "En Berazategui vamos a continuar apoyando al comercio local"
Miles de vecinos participaron de "La Noche de Berazategui" con importantes descuentos navideños, mientras el Municipio confirmó el pago de aguinaldo y salarios con aumentos alineados a la inflación.
Jerónimo aseguró que la CGT frenó el debate laboral
Cristian Jerónimo afirmó que la CGT articuló con gobernadores y senadores para demorar una reforma laboral que “va contra los trabajadores”.