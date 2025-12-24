Cristina Kirchner internada: qué dice el último parte médico

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece internada en el Sanatorio Otamendi, en la ciudad de Buenos Aires, donde continúa su recuperación tras haber sido sometida a una cirugía por apendicitis aguda. Según indicaron fuentes médicas, la exmandataria pasará la Nochebuena y la Navidad en la clínica, debido a los cuidados postoperatorios que requiere una intervención de estas características.

De acuerdo con el último parte médico difundido por la institución, la evolución clínica se mantiene dentro de los parámetros esperables y no se registraron complicaciones hasta el momento.

El parte médico y la evolución clínica

Desde el Sanatorio Otamendi informaron que Cristina Kirchner “continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, bajo tratamiento antibiótico endovenoso y con drenaje peritoneal. El comunicado destacó que la paciente se encuentra sin fiebre y con una respuesta favorable al tratamiento.

Los médicos señalaron que la internación podría extenderse entre cinco y siete días, período habitual para este tipo de cuadros, hasta completar el tratamiento indicado.

Traslado, cirugía y antecedentes médicos

La exmandataria, de 72 años, fue trasladada de urgencia el sábado 20 de diciembre desde su domicilio ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, con autorización judicial, tras presentar fuertes dolores abdominales. En la clínica se le realizó una cirugía laparoscópica, durante la cual se confirmó el diagnóstico y se procedió a la extirpación del apéndice.

No es la primera vez que Cristina Kirchner es atendida en el Sanatorio Otamendi. En noviembre de 2021 también estuvo internada allí para someterse a una histerectomía, en una intervención programada.

Militantes y muestras de apoyo en el sanatorio

Desde que se conoció la internación, militantes y simpatizantes de la expresidenta comenzaron a concentrarse en la puerta del sanatorio, ubicado en Azcuénaga al 800, con banderas, carteles y pancartas en señal de apoyo a la dirigente peronista.

La presencia militante se mantuvo de forma constante durante las últimas horas, mientras se aguardan nuevos partes médicos oficiales.

Internación y contexto judicial

La salida de Cristina Kirchner de su domicilio para ser internada se dio en el marco del cumplimiento de su condena a seis años de prisión domiciliaria e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en junio de este año.

La expresidenta fue condenada por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en una causa vinculada al direccionamiento de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.

La causa Cuadernos sigue sin su presencia

Mientras continúa con su recuperación médica, el juicio oral por la causa Cuadernos avanza sin la presencia de la exmandataria. En ese expediente, Cristina Kirchner está acusada de liderar una asociación ilícita dedicada a la recaudación de sobornos de empresarios a cambio de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N°7. La próxima audiencia fue fijada para el martes 30 de diciembre a las 9, antes del inicio de la feria judicial. Las audiencias se retomarán el 2 de febrero.