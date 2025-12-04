La Legislatura aprobó la Ley de Financiamiento bonaerense

Tras una madrugada atravesada por negociaciones frenéticas, cruces internos y casi diez horas de retraso, la Legislatura bonaerense aprobó la Ley de Financiamiento impulsada por el gobernador Axel Kicillof, que autoriza un endeudamiento por USD 3.685 millones. Se trata del tercer componente del paquete económico provincial, luego de que la semana pasada quedaran aprobados el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva.

Con el apoyo de dos tercios de Diputados y del Senado, el oficialismo logró avanzar en la herramienta central para garantizar obras, asistencia municipal y reestructuración de compromisos financieros en un contexto de tensión con el Gobierno nacional.

La sesión incluyó cuartos intermedios, el reclamo de un intendente que pretendía regresar a su banca y una rosca que se extendió hasta la madrugada. Finalmente, además del endeudamiento, ambas Cámaras avalaron la reforma a la Carta Orgánica del Banco Provincia y cubrieron cargos pendientes en organismos clave.

Cómo se destrabó la votación y qué sectores acompañaron

El oficialismo consiguió acompañamiento de las dos líneas del radicalismo, la Coalición Cívica, los libertarios dialoguistas y la mayor parte del PRO. La Libertad Avanza y el Frente de Izquierda votaron en contra. La bancada amarilla apoyó el endeudamiento pero se opuso al artículo 1.

“Rechazamos al artículo 1 del endeudamiento, pero queremos aclarar que estamos a favor de endeudarse para renegociar deudas existentes, porque hay que cumplir con las obligaciones. Sin embargo, queríamos ver en qué obras se va aplicar el endeudamiento. No vamos a acompañar una nueva deuda sino tenemos un anexo detallado”, remarcó Agustín Forchieri, jefe del bloque PRO.

Desde el oficialismo, el diputado Gustavo Pulti defendió la medida, en contraste con la política nacional: “La deuda solicitada representa el 2,48% del total de la deuda que tomó el Estado nacional y se está tratando en la Legislatura, a diferencia de lo que vemos en Nación”. Y agregó que el destino de los fondos “se puede verificar en obras ya realizadas en escuelas, rutas y en la entrega de remedios oncológicos”.

En el Senado, Marcelo Feliú precisó que se incorporó un Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal por $350.000 millones, además de una comisión Bicameral de Seguimiento para garantizar controles.

El fondo municipal, la llave del acuerdo político

El punto más delicado de la negociación fue el reparto de fondos para los municipios. Tras días de rosca, el oficialismo aceptó fijar el monto de $350.000 millones garantizado por Rentas Generales, evitando que dependa del porcentaje del endeudamiento. Se distribuirá según el CUD y los ingresos de cada distrito.

“No se logró el 100% de lo que buscábamos, pero gracias a los acuerdos la mayor parte del fondo para intendentes está garantizado y va a ser fijo, lo que le da previsibilidad a los 135 municipios”, sostuvo Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal.

La ley también condona el Fondo Covid y el Fondo de Asignaciones Extraordinarias Salariales, por un total de $7.900 millones, un reclamo compartido por el radicalismo y La Cámpora.

Además, autoriza a la Tesorería a emitir Letras por USD 250 millones, habilita a Buenos Aires Energía S.A. a endeudarse por USD 150 millones para proyectos energéticos y permite a AUBASA acceder a USD 250 millones para obras viales. También faculta al Ejecutivo a avanzar en la regularización de títulos bajo legislación extranjera y reprogramar deudas municipales hasta diciembre de 2026, con un plazo adicional de 18 meses.

El Banco Provincia, la negociación paralela

Fuera del texto principal, pero inevitable en la negociación, quedó la reforma del directorio del Banco Provincia. La Carta Orgánica pasará a contemplar un presidente y nueve vocales, además de tres vocales y dos síndicos con voz en el directorio pero sin voto.