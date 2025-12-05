El intendente de Adolfo Alsina, Javier Andres, volvió a quedar bajo una luz desfavorable tras la publicación del reciente informe del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. El organismo, presidido por Federico Gastón Thea, sancionó al jefe comunal con una multa por irregularidades administrativas, incumplimientos legales y anomalías en la gestión de fondos públicos. Para el HTC, la discrecionalidad en el manejo de los recursos municipales tiene consecuencias concretas, y el mandatario radical deberá ahora afrontarlas.

Según la resolución, Andres fue multado con $400.000 por una serie de incumplimientos: errores en los listados de ingresos, falta de implementación de los sistemas de Crédito Público, Ingresos Públicos e Inversión Pública, respaldo bancario incorrecto, ausencia del Registro Especial de Ordenanzas, deficiencias en la planificación financiera y falta de remisión del Libre Deuda de la Caja de Abogados.

No fue el único señalado. El contador municipal, Julián Krieger, también recibió sanción por errores en el respaldo bancario, retenciones impositivas incompletas, diferencias en saldos contables, confección incorrecta del Estado de Afectación de Saldos, presupuestación insuficiente de la Deuda Flotante y un marcado desequilibrio financiero.

La multa llega en un momento políticamente adverso para Andres. Como viene relevando GRUPOLAPROVINCIA.COM, la gestión muestra signos de desgaste: derrotas electorales consecutivas y un creciente cúmulo de reclamos vecinales por falta de mantenimiento, problemas ambientales y servicios municipales deficientes.

Basurales en Adolfo Alsina.

Vecinos consultados por este medio describen al distrito con términos como “desidia absoluta”, “pueblo sucio”, “basurales a cielo abierto” y “calles rotas”, mientras cuestionan que el intendente conduce “sin plan y desconectado de la realidad”. Según plantean, “el 80% de las áreas municipales tiene que mejorar” y el hartazgo se evidenció en el voto castigo de septiembre.

Las críticas políticas también se multiplican. El concejal electo de La Libertad Avanza, Alejandro Holzmann, sostuvo que en el distrito “no se está logrando la transparencia que debería garantizar el Ejecutivo”. El dirigente remarcó que “las problemáticas crecen y las soluciones no aparecen”, y señaló como ejemplo la tasa vial y las tasas municipales: “Hay partidas presupuestarias que no se ven reflejadas en los servicios”.

“Entre los reclamos está el de ser escuchados por las situaciones que viven en el día a día con respecto a las calles, a los caminos, son cuestiones recurrentes que vienen sucediendo en Adolfo Alsina donde el vecino no ve un crecimiento sino una desidia de parte del Ejecutivo”, especificó.

Desde Alternativa Vecinal, el concejal Juan Carlos Bento consideró que la gestión se encuentra “agotada”, sin posibilidades de relanzamiento: “Está bastante igual todo. Tienen inconvenientes en recursos humanos y en financiamiento. El municipio está complicado y lo vemos muy difícil”.

También apuntó al abandono ambiental: “Somos uno de los pocos distritos que aún tiene basurales a cielo abierto”, y recordó las inundaciones de este año en Villa Margarita y Villa Azul: “Se podrían haber evitado si se hubiera hecho el mantenimiento necesario”.

Estado de caminos en barrios de Adolfo Alsina.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Leandro Varela, fue igual de crítico. Para él, el temporal dejó al descubierto “la falta de recursos y preparación del Estado local”. Y advirtió que Adolfo Alsina enfrenta un colapso en los servicios esenciales: “La comuna no está pudiendo dar respuesta a los servicios que debería garantizar”.

Sobre la gestión ambiental, fue categórico: “Los vecinos perciben un Estado ausente. El basural a cielo abierto está saturado y no se cumplió lo que estaba previsto: no hubo cortina forestal, no se aisló la napa ni se avanzó con el relleno sanitario para el que habían llegado fondos”.

Mientras el Tribunal de Cuentas marca con multas las falencias administrativas, la política local y los vecinos describen un municipio que, lejos de ordenarse, parece profundizar sus problemas estructurales.