En Adolfo Alsina, el gran perdedor de la contienda electoral de este domingo fue, al igual que en septiembre, el gobierno local. En estas elecciones legislativas nacionales, la lista del intendente Javier Andres no solo fue derrotada, sino que, lejos de siquiera quedar en el podio, cayó al séptimo lugar entre las 15 fuerzas que compitieron, con apenas 105 adhesiones en todo el distrito.

La Libertad Avanza se impuso con contundencia, cosechando el 55,12% de los votos (4.617). Alsina se pintó de violeta, evidenciando no solo un rechazo abierto al peronismo, sino también un fuerte descontento con el radicalismo gobernante, que durante la campaña mantuvo un perfil bajo y, lejos de militar la alianza que un sector de la UCR había pactado con la Coalición Cívica, eligió guardarse.

Cabe recordar que, en las legislativas municipales del 7 de septiembre, la lista violeta para concejales había alcanzado el 41,09% de los votos, posicionándose como primera minoría en el Concejo Deliberante, donde a partir del 10 de diciembre contará con 5 concejales. En tanto, el oficialismo local, que compitió entonces como Somos Buenos Aires, quedó relegado al tercer lugar con apenas 22,49%, y contará con solo 3 ediles en el recinto.

El resultado no solo confirma la expansión del espacio libertario, sino que también refleja el desgaste del gobierno de Andres, cuyo futuro podría verse comprometido en las elecciones generales de 2027. Tal como GRUPOLAPROVINCIA.COM viene relevando, existe un marcado desencanto de la comunidad con la gestión del intendente.

Estado de caminos en barrios de Adolfo Alsina.

Tras la derrota de septiembre, el concejal electo de La Libertad Avanza, Alejandro Holzmann, enumeró las razones del rechazo electoral: "Hay una desidia en todos los pueblos en general, cada vez son más las problemáticas y menos las soluciones. Por ejemplo, con respecto a la tasa vial, no se está cumpliendo con lo mínimo. Entre los reclamos vecinales está el de ser escuchados por el estado de las calles y los caminos rurales. Falta poder de gestión y ordenar la administración pública, que cada vez es peor".

Por su parte, David Rodas, concejal y coordinador de La Libertad Avanza, atribuyó ese voto castigo al "hartazgo de la gente con el oficialismo". Consideró que fue "un llamado de alerta" para el intendente por falta de prevención del delito, falencias en el área de la salud, una obra pública "desastrosa", el aumento de tasas y un presupuesto municipal "terrible".

Las críticas, sin embargo, se remontan a meses atrás. En julio, el concejal Juan Carlos Bento, de Alternativa Vecinal, denunció que el pueblo estaba "sucio": "La gestión ambiental deja mucho que desear. Somos uno de los pocos distritos que tiene basurales a cielo abierto". Bento agregó que, por la falta de mantenimiento adecuado, la gran inundación que había azotado a Bahía Blanca también ocasionó anegamientos en Alsina.

Asimismo, Leandro Varela, presidente del bloque de Unión por la Patria, señaló graves deficiencias en la gestión municipal: "Los vecinos perciben un Estado ausente, donde los servicios básicos no se brindan correctamente. Hay camiones recolectores en pésimas condiciones, no se cumplen los horarios de recolección".

Basurales en Adolfo Alsina.

Por último, la concejal Carmen Calderón, también de Unión por la Patria, apuntó que el gobierno local "está desconectado de las necesidades y preocupaciones de la comunidad", denunciando un parque vial destruido y desmantelado y una gestión que solo implementa "parchecitos" ante problemáticas estructurales, como la habitacional.

El mensaje es claro: en Adolfo Alsina, la administración de Javier Andres enfrenta un fuerte rechazo social que se reflejó doblemente en las urnas y proyecta un escenario complejo para los próximos dos años.