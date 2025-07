En GRUPOLAPROVINCIA.COM venimos siguiendo de cerca la situación en Adolfo Alsina, recogiendo testimonios de vecinos y dirigentes que alertan sobre el deterioro de los servicios, la falta de planificación del gobierno de Javier Andres y el abandono de políticas públicas en áreas clave como infraestructura, residuos y asistencia territorial. Las denuncias sobre un "Estado ausente" y una creciente dependencia de la ayuda provincial se repiten en cada rincón del distrito.

En esta oportunidad, hablamos con Leandro Varela, presidente del bloque de Unión por la Patria, quien fue contundente: “Después del temporal quedó en evidencia la falta de recursos y de preparación para resolver los problemas”. También cuestionó la saturación de los servicios, el estado crítico de los basurales a cielo abierto y la incapacidad del intendente para dar respuestas concretas a los vecinos.

-¿Cuál es su evaluación general de la gestión del intendente Javier Andrés? ¿Qué diagnóstico hace sobre el rumbo del gobierno local?

Es un gobierno que en muchos aspectos presenta varios déficits en lo que hace a la prestación de servicios. Después del temporal y la inundación que sufrimos —dos días antes de la tragedia de Bahía Blanca—, quedó en evidencia la falta de recursos y de preparación para enfrentar y resolver los problemas que debe atender el Estado. Me refiero a los caminos rurales, a las calles del pueblo, a la saturación de los servicios locales, a la recolección de residuos. La comuna no está pudiendo dar respuesta a los servicios que debería garantizar.

-Han estado recorriendo distintos barrios. ¿Qué soluciones concretas han propuesto desde su bloque y qué respuesta obtuvieron del Ejecutivo municipal?

Muchas de las respuestas que llegan a los vecinos las termina brindando el gobierno provincial. Por ejemplo, el Ministerio de Infraestructura, a cargo del ministro Gabriel Katopodis, firmó un convenio con el municipio para asfaltar numerosas calles en los barrios que mencionábamos. También se comprometieron a revestir algunos canales de desagüe para garantizar la evacuación de los pluviales. Se está desarrollando un proyecto —con financiamiento propio y apoyo de la Provincia— para mejorar el escurrimiento de aguas en esos barrios que han crecido bastante, tanto en población como en cantidad de calles abiertas.

-En ese diálogo constante con la comunidad, ¿cuáles son los reclamos o preocupaciones más frecuentes?

La problemática es común en los distintos pueblos del distrito, no solo en Carhué. Los vecinos perciben un Estado ausente, donde los servicios básicos no se brindan correctamente. La gente se siente desamparada y sola. Nuestro trabajo como bloque es escuchar esas demandas, atender los planteos y hacer de puente entre el Ejecutivo y los vecinos. Y cuando no tenemos respuesta del municipio, trasladamos las inquietudes a la Provincia para ver qué ayuda pueden brindar los distintos ministerios, que siempre nos apoyan.

Acumulación de basura en distintos puntos de la ciudad.

-Respecto al estado del basural en Rivera, desde Iniciativa Vecinal denunciaron una situación crítica. ¿Qué le exigen al Ejecutivo y si considera que hay un riesgo para la salud de los vecinos?

Todos los basurales a cielo abierto generan un riesgo a la salud de los vecinos. Y lamentablemente, en Adolfo Alsina no tenemos una gestión ni un manejo planificado de los residuos. En cada localidad del distrito —ya sea San Miguel Arcángel, Rivera o Villa Maza— hay basurales a cielo abierto donde se quema basura, se entierra, y no se continuó con el proceso de separación, reutilización y venta de residuos en origen. Las políticas que se habían implementado en ese sentido fueron abandonadas: no se siguió capacitando a la población ni se fomentó la separación en origen, lo que termina provocando que la basura se entierre o se queme.

Estado de los caminos rurales en Adolfo Alsina.

-¿Por qué cree que el Ejecutivo no interviene de forma concreta en este foco de contaminación? ¿Se trata de desidia o de falta de planificación?

Creo que hay una falta de planificación y que también están siendo superados por la situación. Hay camiones recolectores en pésimas condiciones, no se cumplen los horarios de recolección —no por culpa de los empleados municipales, sino porque no están garantizadas las condiciones para que puedan trabajar—. Además, el basural a cielo abierto es relativamente nuevo, debe tener unos cuatro años, y ya está saturado.

Se cerró un camino vecinal para hacerlo, pero no se colocó el alambrado perimetral para el que habían llegado fondos, no se hizo la cortina verde para evitar que el viento disperse los residuos, no se aislaron las napas. Y aunque había llegado dinero del Ministerio de Ambiente de la Provincia para implementar una solución de fondo con un relleno sanitario, terminamos nuevamente enterrando y quemando basura.