Entrevista GLP. Cloacas desbordadas, pozos multiplicados, inseguridad y escuelas sin clases por falta de gas: "La gestión de Mauro García en General Rodríguez es pésima"

La gestión de Mauro García en General Rodríguez sigue acumulando denuncias por abandono, desidia y falta de respuestas. Como te venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, vecinos y concejales advierten un “deterioro total” de los servicios básicos, acusan al intendente de estar “agotado” y alertan sobre el avance del narcotráfico con posible complicidad del municipio.

En este contexto, Ariel Martínez, concejal de Compromiso por General Rodríguez, denunció un “empeoramiento generalizado” en los principales indicadores del municipio, desde la seguridad y la obra pública hasta la asistencia en comedores y escuelas.

Además, cuestionó la falta de respuestas ante la crisis por la ola polar y la ausencia de calefacción en los establecimientos educativos, pese a que el municipio cuenta con los recursos necesarios. También advirtió sobre la parálisis de tareas básicas como el bacheo y el cambio de luminarias, denunció demoras escandalosas en la recolección de residuos y señaló una “gestión desaprobada” por su falta de control, planificación y voluntad política.

—En otras oportunidades hablamos sobre los problemas estructurales que enfrenta el municipio de General Rodríguez. ¿Qué evaluación hace hoy, como vecino y concejal, de la gestión de Mauro García? ¿Cree que hubo avances o retrocesos? ¿Percibe apertura al diálogo por parte del Ejecutivo, o persiste la misma lógica que denunciaba anteriormente?

Me encantaría poder decir otra cosa, pero la gestión, lo único que ha hecho es empeorar. En estos seis meses desde la última vez que hablamos, francamente han empeorado los indicadores en materia de seguridad, de obra pública, de los servicios que tiene a cargo, la asistencia a los comedores escolares o a las escuelas con estos fríos, y sobre todo lo que serían obras menores, las de todos los días, como bacheo o cambio de luminaria.

Se ha ido empobreciendo cada vez más la gestión, el manejo de los recursos, tanto humanos como materiales, y nosotros, como vecinos y como representantes del pueblo, vemos un empobrecimiento y una desmejora que solo trae aparejado una peor calidad de vida para los vecinos de nuestro pueblo.

—Uno de los temas recientes, a raíz de la ola polar, es la falta de calefacción en muchas escuelas del distrito, con temperaturas por debajo de los 4 grados. ¿Cómo continúa esta situación? ¿Recibieron alguna respuesta concreta por parte del municipio?

Nosotros lo que estamos recibiendo son evasivas y permanentemente se pasan la pelota entre el Consejo Escolar y el municipio. En rigor de verdad, hay muchas escuelas que no han hecho, por ejemplo, todavía las pruebas de hermeticidad. Recordemos que, más allá de que estamos en ola polar, con descensos de temperaturas muy marcados, siempre en julio hace frío. En otros años quizás no fue tan crudo, pero hace falta un mínimo nivel de planificación.

Intendente Mauro García.

El municipio cuenta con los recursos. Gracias a la gestión de Darío Kubar, se modificó a nivel local lo que era el cálculo de las asignaciones para educación, el fondo educativo, y desde la gestión de Mauro, ya incluso en su primer gestión, aumentó significativamente este recurso.

Pero vemos el vuelco en estos temas centrales, hacer una prueba de hermeticidad o cambiar un calefactor no tiene tanta prensa, pero son indispensables para el día a día de las escuelas, y hoy tenemos algunas con jornada reducida o sin clase. Sin ir más lejos, el ejemplo de la única escuela técnica que tenemos, que es 'Javier Tapié', donde están con media jornada porque no se puede estar del frío.

—¿Entonces considera que el municipio sí cuenta con capacidad presupuestaria para resolver estos problemas?

Sí, desde ya. Por eso se vuelve más triste. Porque el recurso está, es permanente esto de patear la pelota para afuera, porque aparte está muy de moda, pero realmente los recursos están, no se aplican, y como decía, se tiran la pelota con el Consejo Escolar, que depende exclusivamente de los fondos que vienen de provincia, es muchísimo más magro, es muy pequeño, y sin el municipio no puede resolver estas cuestiones, se le escapan. No sabemos si esto responde a una cuestión interna política, pero en rigor de verdad, las escuelas están con frío.

—¿Y qué ocurre con los basurales? En una de las últimas sesiones usted mencionó un error técnico grave, repetido en múltiples expedientes. ¿Qué implica concretamente ese error? ¿Y qué actitud observa por parte del Ejecutivo: falta de acción o falta de voluntad política para resolver la situación?

Yo la verdad tengo que pensar que esto responde a o intención o ineptitud, pero supina, porque hemos hecho una nueva licitación en el tema de basura hace uno o dos años, que traía mejoras sustanciales, en la documentación, en los papeles que nosotros trabajamos, pero como todo, requiere control.

Y este Estado no controla, siendo que es muy sencillo, si hace falta en algunos momentos o en algunos recorridos, sobre todo los que tienen más quejas, se puede poner una camioneta detrás, para ver si hace o no el recorrido y cómo lo hace, e incluso tiene multas, sanciones o llamados de atención para la empresa si hicieran falta. Pero no controlan.

La parte de recolección que se reserva para el municipio habitualmente, que es el tema de ramas y corte de pasto, es prácticamente inexistente o con unas demoras escandalosas. Es decir, la gestión del recurso municipal es muy mala, la gestión política no se preocupa por las cuestiones del día a día del vecino y son las que hacen la diferencia en la vida diaria. Por lo tanto, la recolección en los papeles pudo haber mejorado sensiblemente, pero después no se verifica en la calle porque no hay control, no hay gestión.

Vecinos denuncian desborde cloacal en General Rodríguez.

—¿Cuál es su evaluación general sobre el funcionamiento del municipio? En términos de servicios públicos, alumbrado, limpieza, mantenimiento de calles y cloacas —como las imágenes de desbordes en pleno centro—, ¿dónde identifica las fallas más graves del Estado municipal?

Todo eso falla. Es de las peores gestiones que hemos tenido en nuestro distrito, si no es la peor, en las cosas más pequeñas. Es muy gracioso porque cuando nos quejamos por algo, ponen un video en las redes sociales por ejemplo de una escuela que está en obra. Pero muchas veces para muestra hace falta un botón, y no pueden resolver lo mínimo, nosotros no hemos visto prácticamente en seis años un plan de bacheo, los pozos se multiplican, y eso es gestión municipal.

Luminaria, otra catástrofe. Nosotros hemos aprobado, no hace mucho, adquisición de nueva luminaria, y demoran en colocarla, no se colocan donde corresponde. Por lo tanto, si tengo que hacer una evaluación general, es pésima, es un gobierno que tiene la gestión desaprobada. Realmente no cumple con los mínimos estándares que uno pretende de una gestión.