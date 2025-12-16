—Diputada, en lo que respecta a la Coalición Cívica, se sumó Andrés De Leo al bloque en la Cámara baja. ¿Qué proyecciones y desafíos se plantean como espacio de cara a 2026?

La Coalición Cívica va a seguir contando con tres diputados. Hasta diciembre, Maricel Etchecoin estuvo a cargo de la presidencia del bloque y hoy se suma Andrés, que tiene una trayectoria muy importante: fue senador durante ocho años y conoce profundamente la provincia de Buenos Aires. Para nosotros es un verdadero placer incorporar a un compañero con su experiencia y su recorrido.

Seguimos trabajando como lo hemos hecho siempre, marcando lo que creemos que le hace falta a la provincia, hacia dónde tiene que ir, generando proyectos y propuestas que apunten a una provincia mucho más productiva, más inclusiva y con desarrollo en todas sus regiones. También es importante destacar que los diputados que integran hoy la Coalición Cívica provienen mayormente del interior, y eso aporta una mirada muy valiosa, que nutre y enriquece el debate sobre las necesidades reales de la provincia.

Hay regiones que llevan meses inundadas y que hoy no pueden ser habitadas ni productivas, zonas que no pueden potenciarse como deberían. A eso se suma la falta de conectividad, el estado de las rutas y de los caminos rurales, que no están en las condiciones necesarias. Desde nuestro lugar aportamos una mirada institucional, con el respaldo de los 25 años de trayectoria de la Coalición Cívica en la vida pública. Y Andrés viene a sumar también su propia experiencia, lo que para nosotros es sumamente enriquecedor.

—En lo personal, teniendo en cuenta que presentaste una batería de proyectos importantes en estos dos años —vinculados a adultos mayores, parques industriales sustentables y calidad institucional—, ¿cuál le gustaría que tome fuerza el año próximo y tenga chances concretas de aprobarse?

Te mentiría si dijera que no me gustaría que la mayoría de esos proyectos pueda avanzar, pero creo que hay algo previo que es fundamental: que la Cámara pueda empezar a trabajar en comisiones lo antes posible. En mis dos años como diputada se sostuvo un trabajo ininterrumpido en comisiones, con mayor o menor ritmo, y eso no es un dato menor, porque la construcción de políticas públicas se hace desde la transversalidad.

Me gustaría que avancen especialmente los proyectos que potencien la producción, que mejoren la calidad del trabajo y que generen mayor inclusión laboral. En un contexto donde se discute una reforma laboral y donde hay debates muy complejos que generan incertidumbre y angustia en gran parte de la población, es clave poder brindar herramientas concretas a los bonaerenses.

La idea es que lo que venga esté asociado al trabajo, a la posibilidad de concreción, y a seguir creyendo que el ascenso social en la Argentina es posible. Que podamos avanzar hacia una mayor formalidad, con derechos laborales, y construir un camino común, no dos Argentinas totalmente distintas: una dentro del marco del derecho y otra en la informalidad, donde muchos intentan construir sus sueños con enormes dificultades.

Mis trabajos a lo largo de estos años estuvieron muy enfocados en la calidad institucional, pero también en mejorar las posibilidades concretas de las personas. Ojalá que en 2026 podamos tratar y avanzar en muchas de estas iniciativas.