Entrevista GLP. Golía: “Cumplimos lo que prometimos y eso fortalece la gestión”
Tras el recambio legislativo, el intendente de Chacabuco resaltó la búsqueda de consensos, defendió el rumbo de la gestión y destacó el impulso a la producción y el empleo local, en la segunda parte de la entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM.Videos - Entrevistas15 de diciembre de 2025Mariana Portilla
—Intendente, lo llevo al recambio legislativo en el Concejo Deliberante. Fuerza Patria pasa a tener mayoría y la presidencia del cuerpo. ¿Qué significa esto en términos políticos y para la gobernabilidad del municipio?
Nosotros veníamos gobernando en minoría y hoy pasamos a una situación de paridad, con la presidencia del Concejo Deliberante, pero no creemos que el hecho de tener mayoría vaya a modificar nuestra forma de trabajar. Siempre nos caracterizó la búsqueda de consensos y el diálogo permanente con todos los sectores de la oposición, y vamos a seguir en ese camino.
Durante estos dos años hicimos un esfuerzo muy grande para contar con las herramientas necesarias para gobernar, y en muchos casos la oposición acompañó y permitió que Chacabuco pudiera seguir avanzando. Por eso estamos muy agradecidos.
Haber alcanzado acuerdos fue clave y el hecho de tener hoy mayoría también nos obliga a sostener y profundizar esos canales de diálogo. No vamos a imponer una impronta por el solo hecho de contar con más votos; al contrario, vamos a seguir dialogando, consensuando y tratando de aprobar los proyectos por mayoría o por unanimidad, según lo permitan los tiempos y las circunstancias. Esto implica una responsabilidad mayor de seguir hablando con todos.
—En ese contexto de balance y de cara a lo que viene, ¿qué mensaje le deja a los vecinos de Chacabuco al cierre del año y con la mirada puesta en 2026?
Estamos cerrando un año cumpliendo los objetivos que nos habíamos propuesto. Aun en un contexto de grandes adversidades, hemos cumplido con todo lo que dijimos en campaña. Creo que eso valoriza la gestión y también la actividad política. En momentos de dificultad, haber podido cumplir con el vecino que confió en nosotros es muy importante, no solo para nuestra gestión, sino también para la política en general.
El año que viene vamos a seguir trabajando de la misma manera. Haber obtenido el 52% de los votos y la mayoría en el Concejo Deliberante no es un logro para relajarse, sino una responsabilidad aún mayor: seguir haciendo las cosas bien, seguir interpretando lo que el vecino quiere y trabajar para que Chacabuco crezca.
Hoy estamos avanzando con distintos emprendimientos productivos. Chacabuco forma parte de una economía muy potente dentro de la provincia de Buenos Aires y estamos articulando educación y producción para generar puestos de trabajo. Incluso en el contexto que estamos viviendo, se siguen creando empleos con nuevos emprendimientos que se están instalando en la ciudad.
En este presupuesto también contemplamos la eximición por seis meses para los nuevos emprendimientos, como parte de una ordenanza de promoción industrial y comercial. Esto permite que quien invierte tenga un respiro y un reconocimiento. Lo hacemos de manera permanente para sostener y fortalecer al sector comercial e industrial, tanto a las grandes industrias como a los pequeños emprendimientos, trabajando siempre junto a cada sector.
