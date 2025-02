El intendente Mauro García enfrenta crecientes cuestionamientos por la crisis que atraviesa General Rodríguez. El colapso en la recolección de residuos y el deterioro de la infraestructura han generado un profundo malestar entre los vecinos. A esto se suma la polémica concesión a una empresa de basura, que ensombrece aún más la gestión municipal.

Sin embargo, lo que hoy desvela a la comunidad es la escalada delictiva y la posible presencia de organizaciones ligadas al narcotráfico. "La gente lo ve, se sabe, se escucha. Acá hay muchos robos de motos, de autos y muchísimas entraderas a empresarios y gente importante. Eso nunca pasó y todos miran para el costado", denunció a GRUPOLAPROVINCIA.COM el concejal de La Libertad Avanza, Matías Ledesma.

-A principios de este año, vecinos de General Rodríguez denunciaron una ola de robos y organizaron marchas para exigir mayor seguridad en la ciudad. ¿Hoy, el aumento del delito, es la principal preocupación de la ciudad?

Sí, estuvimos presentes en esa convocatoria que se realizó frente al municipio, en la plaza. No asistimos como concejales ni con intención de hacer política, sino simplemente para acompañar a los vecinos. En esa marcha la gente expresó su malestar y enojo. Consideramos que el problema de seguridad en General Rodríguez es responsabilidad de la gestión de Mauro García, en conjunto con el secretario de Seguridad municipal y el ministro de Seguridad de la provincia, Javier Alonso.

Los robos han aumentado considerablemente y la situación se agrava con el narcotráfico. General Rodríguez ha experimentado un crecimiento alarmante en esta problemática, al punto de que podría pensarse que existen cárteles operando en la ciudad.

Luego de la marcha, un grupo de vecinos se dirigió desde el municipio hasta la comisaría, donde se realizó una reunión privada con el comisario, el secretario de Seguridad, el jefe de la superintendencia, el jefe departamental y cinco o seis vecinos. Se presentó un plan que incluía refuerzos con motos, patrulleros y personal policial, pero nada de esto se concretó. Los robos continúan y la situación ha empeorado.

Marcha de vecinos frente al municipio de General Rodríguez.

-En aquella movilización de enero, una vecina mencionó que el intendente García no toma medidas sobre seguridad porque solo le interesa el polideportivo. Si bien la provincia tiene responsabilidad en el tema, pareciera que el municipio no está actuando.

Exactamente. La Secretaría de Seguridad municipal debería coordinar con la Policía Bonaerense, pero esto no ocurre. De hecho, nos reunimos con el jefe de calle y nos confirmó que no tenía contacto con el secretario de Seguridad. Para colmo, el propio secretario de Seguridad salió en medios nacionales declarando que estaba todo mal con la policía. ¿Cómo se puede vivir tranquilo en General Rodríguez con esa postura?

Otro problema grave es el 109, el número de emergencias que el municipio promociona como más eficaz que el 911. Sin embargo, las llamadas al 109 no quedan registradas, lo que tapa los hechos delictivos. Al no haber registros oficiales, los vecinos, la provincia, la Nación no se enteran que en Rodríguez se están robando todo.

El municipio de Mauro García, jaqueado por la inseguridad.

Un ejemplo concreto: mi pareja tiene un taller en Ruta 28, junto a un galpón donde se depositan motos incautadas. Notamos que, al atardecer, personas con chalecos del Comando de Patrullas ingresaban con herramientas y salían con repuestos de motos. Filmamos varios episodios y decidimos hacer la denuncia.

Cuando nos dirigíamos a la comisaría, llamamos al 911 y mostramos en vivo lo que ocurría. Un patrullero en las cercanías recibió la alerta, pero por radio le indicaron que no interviniera porque era "gente del municipio". Solo acudieron cuando la denuncia ya estaba registrada en el sistema del 911. Al llegar a la comisaría, mostramos los videos al comisario, quien simplemente respondió que "el móvil pasó sin novedades". Cuando insistimos, nos pidieron que formalizáramos la denuncia y esperáramos a ser atendidos. Bueno, es evidente que hay complicidad.

-Dijo al inicio de la entrevista que se presume que hay organizaciones ligadas al narcotráfico instaladas en la ciudad...

Sí, sí, eso es obvio. La gente lo ve, se sabe, se escucha. Acá hay muchos robos de motos, de autos y muchísimas entraderas a empresarios y gente importante. Eso nunca pasó y todos miran para el costado.

Días atrás, un policía de civil iba en moto con su hija y mató a un delincuente que quiso asaltarlos.



-¿Hay una especie de zona liberada?

Totalmente liberada. En diciembre y enero en la comisaría primera solo había cuatro efectivos policiales, nada más cuatro, porque el secretario de Seguridad se encargaba de hacer trasladar a los efectivos que no obedecían sus órdenes.

-Además de la inseguridad, ¿qué otras problemáticas afectan a los vecinos de General Rodríguez?

Falta iluminación, las calles están en pésimo estado, y hay problemas con los patrulleros y ambulancias que no pueden circular por ciertas zonas. Es una decadencia total. El hospital Vicente López y Planes está deteriorado y no hay insumos, el personal hace milagros con lo poco que tiene.