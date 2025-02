Desde hace tiempo en GRUPOLAPROVINCIA.COM te venimos contando cómo la gestión del intendente camporista Waldemar Giordano parece haber frenado el desarrollo de Colón. A la crisis del sistema de salud y las denuncias por el crecimiento desmedido de la planta política, se suman la proliferación de basurales a cielo abierto y el aumento de la inseguridad. Los vecinos aseguran que el jefe comunal “no pudo cumplir ninguna de sus promesas de campaña” y que la ciudad está sumida en el abandono.

En esta oportunidad hablamos con la concejal de Juntos, Milagros Morales, quien aseguró que la gestión de Giordano "no tiene voluntad de cambio ni decisión política para avanzar".

–¿Cómo comenzó el 2025 en la ciudad bajo la gestión de Waldemar Giordano? He leído que hubo denuncias de vecinos, incluso desde su propio bloque, por la falta de agua en distintos barrios.

Lamentablemente, la falta de suministro de agua es un problema recurrente en la ciudad. Este año, enfrentamos una sequía bastante importante, pero más allá de este factor, seguimos sin ver una planificación ni obras para solucionar la situación. No solo no se contempló en el presupuesto, sino que tampoco hay indicios de que se aborde a futuro. Siempre se atribuye el problema a que las napas se secan o están más vacías, pero también sabemos que no se está prestando atención a las pérdidas en la red.

Somos conscientes de que no es algo que se solucione de un día para el otro y que reemplazar la red de agua en toda la ciudad tiene un costo elevado. Sin embargo, existen alternativas. Desde nuestro bloque, estamos trabajando con especialistas para encontrar soluciones y plantear un plan de acción distinto que aborde esta problemática de manera efectiva.

Giordano, en problemas.

–Mencionaba que este problema del agua no fue incluido en el presupuesto 2025. Desde su bloque denunciaron que es un presupuesto enorme, pero vacío, porque no refleja las necesidades vecinales.

Exactamente. La distribución y asignación de recursos sigue siendo casi una réplica de los presupuestos de gestiones anteriores. Asumimos que con el cambio de administración habría una redefinición de prioridades, pero vemos que no hay voluntad de cambio ni decisión política para avanzar en proyectos de infraestructura.

Siempre se argumenta que el municipio no puede comprometerse en obras porque la Nación no gira los fondos suficientes a la Provincia. Nosotros creemos que esa no es la manera de gobernar. Con los recursos disponibles, es fundamental contar con la idoneidad y creatividad necesarias para encontrar soluciones que realmente respondan a las necesidades de los vecinos.

Es cierto que decirlo es fácil y hacerlo es complicado, pero no es imposible. No es la primera vez que el país atraviesa crisis económicas y ajustes, y sin embargo, la ciudad ha salido adelante. Nosotros tenemos una visión distinta de la política y del rol del Estado. A pesar de ello, nos resulta difícil impulsar ideas o sugerencias, porque cualquier propuesta que presentamos es rechazada.

–Antes de la entrevista, reflexionaba sobre el lema de su bloque: "Más compromiso y menos excusas". Pero parece que el Ejecutivo local, comandado por Giordano, podría adoptar el lema inverso, ¿tiene sentido esta lectura?

Sin dudas. Además, lo que se está haciendo en La Plata no se traduce en obras concretas para la ciudad. Recientemente, se licitó la finalización de 66 viviendas que estuvieron paralizadas durante dos años. Nos preocupa que los plazos sean excesivamente largos, considerando la urgencia habitacional.

Si bien esas 66 viviendas no resolverán la crisis habitacional, tampoco hay un plan de gestión claro con prioridades definidas. Nos encontramos siempre limitados a pequeñas acciones sin un proyecto integral. Creemos firmemente que los proyectos se financian cuando son viables y cuentan con un plan serio detras. Si la estrategia de la gestión municipal es esperar a recibir fondos, está equivocada. Primero hay que diseñar el proyecto, demostrar su viabilidad y luego gestionar los recursos para concretarlo. Ahí radica la clave de una buena administración.

–¿Cuáles son hoy las principales preocupaciones de los vecinos?

La falta de agua es una de las más urgentes, pero también hay problemas con el colapso de las cloacas y los desagües pluviales. Cuando llueve, muchas zonas de la ciudad quedan inundadas porque el agua no escurre correctamente. Como el crecimiento urbano se dio sin una planificación adecuada, cada vez son más las áreas en riesgo.

Los vecinos reclaman a la municipalidad porque es la responsable de garantizar que los servicios funcionen. Nuestra ciudad se ha duplicado en extensión y esto plantea interrogantes: ¿Se evaluó correctamente el impacto de los loteos autorizados? ¿Se consideraron los niveles del terreno y la infraestructura necesaria para el drenaje del agua? ¿Se respetaron las normas del código urbanístico? Son problemas que surgen porque el Estado estuvo ausente durante muchos años y ahora las consecuencias son inevitables.

Animales muertos y basura acumulada, otro de los problemas de los vecinos.

–En este contexto, en el que la gestión municipal parece alejarse de las necesidades de los vecinos, ¿las tasas continúan subiendo de manera desmedida?

Las tasas han aumentado. Nosotros no acompañamos la ordenanza fiscal e impositiva por varios motivos, pero principalmente porque consideramos que la tasa sobre los combustibles es inconstitucional. De hecho, la hemos judicializado. Con esa tasa, el municipio pretendía financiar la estructura vial de la ciudad, pero en la práctica, solo recauda alrededor de 30 millones de pesos por mes, lo que resulta insuficiente para cualquier obra de envergadura. En lugar de generar soluciones, solo provoca malestar en los contribuyentes.

Además, hubo una modificación en la forma en que se cobra el alumbrado público. Antes, la tarifa se calculaba según la cantidad de lámparas en cada cuadra; ahora, está atada al consumo eléctrico de cada vivienda o comercio. Esto ha beneficiado a algunas personas, pero ha perjudicado a los comercios y pequeñas empresas. Por ejemplo, negocios que dependen de la cadena de frío, como heladerías o talleres con alto consumo de electricidad, han visto incrementos del 300% o 400% en la tarifa del alumbrado público.

El gobierno municipal justifica estas medidas diciendo que benefician a los jubilados o a quienes tienen vivienda única. Nos parece perfecto que se ayude a los sectores más vulnerables, pero no a costa de perjudicar a otros sectores productivos.