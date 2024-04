-¿Qué balance hace de estos cuatro meses del gobierno de Waldemar Giordano?

No hemos notado cambios con la campaña electoral. Nuestra sensación como opositores es que persiste en el modelo de la campaña con muchísima visibilización de actos, pero no tiene una decisión política firme respecto de su plan de gobierno de cara a los cuatro años que tiene por delante. En la apertura de sesiones ordinarias nos quedamos con una sensación de vacío bastante importante porque no hubo una planificación por la cuestión económica que todos conocemos y que determina que no va a haber dinero. No nos parece que sea el camino correcto.

-Ustedes manifestaron, tras escuchar al intendente en el inicio de sesiones ordinarias en el Concejo Deliberante, que la gestión local no tiene una hoja de ruta…

Exactamente. Me llamó poderosamente la atención que el tema de la seguridad brilló por su ausencia. No mencionó ni una sola palabra sobre lo que va a hacer en relación a la prevención del delito. Se le está dando muchísima importancia a la zoonosis, a las castraciones masivas, nos parece estupendo, pero siempre por encima de otras iniciativas que son las más urgentes, como por ejemplo, darle solución a las 66 viviendas que están paradas porque no se pudieron cumplir con los pagos a la empresa que había ganado la licitación. Nos preocupa que se haga foco en temas más superficiales y no tan de fondo.

-Mencionaba el tema de la seguridad. ¿Creció el delito en Colón?

Sí, estamos viendo que hay muchísimo vandalismo, se roban cables de todo tipo, transformadores, cables de las bombas de agua, lo cual genera un daño importante porque afecta al funcionamiento de la ciudad. Hay cámaras de seguridad pero la mitad no funcionan, o se les venció la licencia y hay que renovarla.

-Evidentemente, es un gobierno municipal ausente en las cuestiones prioritarias

Digamos que está presente de una forma particular porque la visibilización que se hace del trabajo es sobre temas superficiales. Nosotros como oposición adoptamos un rol propositivo, no denunciamos, proponemos. En relación al dengue se hizo una conferencia de prensa para desmentir que un vecino había muerto, pero no dijeron qué más se puede hacer para paliar esta situación. Es un brote que nos está afectando muchísimo, es increíble la cantidad de personas que resultan positivas todos los días en la ciudad.

Propusimos al Ejecutivo, a través del Concejo Deliberante, habilitar las salas de primeros auxilios para que se puedan administrar sueros en casos muy puntuales, donde hay un compromiso de enfermedades preexistentes y necesitan otro tipo de atención, no un paracetamol y que los pacientes vayan a sus casas porque sabemos que el hospital está colapsado.

Mandaron nuestra iniciativa a comisión, un desconocimiento absoluto de la realidad porque el problema está hoy no dentro de un mes cuando la comisión pueda reunirse. Hay una desconexión entre la urgencia y lo importante.

-Si pudiera sentarse con el intendente a tomar un café, ¿qué le diría?

No sabría muy bien cómo encararlo porque los intercambios siempre fueron a través de algún chascarrillo, chiste, un método que debe usar para descomprimir la presión, no lo sé. Tiene una personalidad muy extrovertida y yo soy una persona muy precisa. En enero nuestro bloque solicitó una reunión con el intendente para abordar el tema de la seguridad, cuando llegamos no sabía para qué estábamos allí y 40 minutos después llamó al comisario y al secretario de Seguridad.

Es muy difícil llegar a cualquier funcionario del Ejecutivo, esa fue la única vez que lo pudimos ver. No tenemos respuestas, no tenemos información, no sabemos con cuántos recursos cuanta la Municipalidad al día de hoy.

Le diría que aprenda a escuchar y a dialogar, porque hasta ahora fue un dialogo de sordos. Nosotros aportamos nuestro grano de arena pero nuestras iniciativas no son bien recibidas.