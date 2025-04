-Junto a un grupo importante de jefes comunales firmó en apoyo al pedido de desdoblamiento electoral impulsado por el gobernador Axel Kicillof. ¿Por qué considera conveniente separar las elecciones nacionales de las provinciales y municipales?

La principal razón es que se tratan de elecciones completamente diferentes: la nacional con boleta única de papel y la provincial con el sistema tradicional. Podría ser muy engorroso para la gente entender de qué manera se vota. Además, considero fundamental poder debatir los asuntos locales y provinciales sin que la política nacional acapare toda la atención.

-En este contexto político, hay una gran tensión dentro del oficialismo bonaerense entre Axel Kicillof y el sector del cristinismo. ¿Cómo analiza la figura del gobernador en esta interna?

Tengo una relación especial con el gobernador porque me inicié en la política de su mano y siempre le manifesté mi respaldo. En 2019 me postulé como intendente y, aunque perdí por poco, en 2023 volvimos a intentarlo y ganamos con contundencia. Kicillof ha demostrado ser un dirigente que ha ganado todas las elecciones en las que se presentó. Por más que intenten bajarle el precio, no han podido encontrarle una sola mancha en su conducta o en su trabajo. Es una persona extremadamente laboriosa y me motiva trabajar con él. No tengo inconvenientes con los compañeros que militan en otras líneas, pero mi elección siempre fue clara.

Bareghi junto al gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad, Javier Alonso.

-Dejando de lado las elecciones y pasando al ámbito de gestión, recientemente firmó un convenio de seguridad con el gobernador. ¿Cuál será el impacto de este acuerdo en Bragado?

En Bragado ya venimos realizando un trabajo importante en materia de seguridad, invirtiendo en la reparación de vehículos y en la mejora de los edificios donde funcionan las delegaciones policiales y los cuarteles. Este convenio nos brindará un respaldo adicional para continuar con estas tareas, pero es una política que ya habíamos impulsado desde el inicio de nuestra gestión.

-Y además de la cuestión de la seguridad, ¿qué otros desafíos enfrenta su administración en este contexto económico?

Estamos atravesando un momento muy difícil. Hay empresas con problemas y la gente sufre un fuerte deterioro en su poder adquisitivo. Aunque el Gobierno nacional habla de una inflación del 2%, en la realidad eso no se refleja: el alquiler de una vivienda que costaba 100 mil pesos ahora se ha disparado a 250 mil, y el kilo de carne pasó de 8 mil a 14 mil pesos. Estos números muestran una situación completamente distinta a la que plantean las estadísticas oficiales.

La falta de trabajo también es un problema grave. Las empresas están expectantes ante la llegada de productos importados, lo que está generando una retracción en la actividad. Además, el Gobierno nacional se ha desentendido por completo de nuestra localidad. Bragado es una comunidad que aporta mucho y que, sin embargo, no recibe absolutamente nada a cambio. Ni siquiera tenemos garantizado un esquema de vacunación eficiente, porque las dosis del programa nacional no están llegando. Y en materia de vivienda y obra pública, está totalmente ausente.