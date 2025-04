A más de un año de asumir, la gestión de Marcelo Matzkin en Zárate enfrenta fuertes críticas. Como te contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, la inseguridad y el avance del narcotráfico generan creciente preocupación entre los vecinos, mientras acusan al gobierno local de no tomar medidas preventivas y de actuar con improvisación en materia de seguridad.

En esta ocasión, el concejal del Partido Socialista, Aldo Morino, cuestionó duramente la política de disposición de residuos del municipio. Señaló que, desde marzo del año pasado, el traslado de la basura a San Nicolás representaba un gasto mensual de $105 millones, cuando el uso del predio local Concaro habría permitido reducir ese costo a $30 millones, ahorrando así unos $70 millones. Además, advirtió que, con la inflación acumulada, el impacto económico es aún mayor.

-Como vecino y como edil, ¿cuál es su análisis de la gestión de Marcelo Matzkin al frente del municipio? ¿Cómo evalúa su gobierno hasta el momento?

Creo que tanto los propios, como la oposición, teníamos otras expectativas de la gestión. Es una gestión que ha tomado decisiones muy importantes en cuanto a lo económico de la ciudad, como es haber llevado la basura de los residuos sólidos urbanos a San Nicolás, en lugar de hacerlo en el relleno de seguridad que tenía el municipio, que había adquirido y que tenía la aptitud ambiental del ministerio.

Según la interpretación de los asesores del intendente no tiene la aptitud ambiental, que no se puede volcar allí. Nosotros, como concejales, juntamente con Unión por la Patria, hicimos una presentación en el Ministerio de Ambiente y preguntamos si estaba apto ambientalmente para el vuelco de residuos. Nos contestaron que sí desde el ministerio, con sello y firma de un funcionario competente.

Por lo tanto, se cae todo lo que ellos dicen. Ellos invocan que hay ilegalidad, pero no demuestran quién la dictamina. Esto está ocasionando una erogación económica muy importante para el municipio en forma mensual, porque los residuos sólidos urbanos van a un centro de transferencia en la localidad de Campana, de ahí se hace el transporte a San Nicolás, y en San Nicolás se vierten los residuos. Entonces está el costo del vuelco, de la logística del transporte y del centro de transferencia.

Y luego, por una decisión entre gallos y medianoche, el intendente, al otro día de haber asumido, empieza a llevarse la basura a San Nicolás. El relleno sanitario de San Nicolás es propiedad de la misma empresa que hace la recolección de residuos en Zárate, a quien se le dio este año ocho años más de concesión sin haber pasado por licitación.

-¿Cree que detrás de esta decisión puede haber algún tipo de negociado?

Lo dejo a criterio del vecino que lo analice. Nosotros hicimos nuestro deber como concejales y lo expusimos. Hemos hecho conferencias de prensa y lo hemos explicado, pero las cosas siguen así. En ese aspecto, en medio ambiente, califico tres (puntos).

No se ha mejorado la pululación de basurales clandestinos, no se toman decisiones fuertes de hacer un punto limpio para que no empiecen a aparecer basurales clandestinos. Bueno, en esos temas no se evolucionó. Creo que involucionamos. Y bueno, también en lo que es el aspecto de la ciudad, en cuanto a espacios verdes y toda la higiene, hoy deja mucho que desear la ciudad.

-Días atrás, Leandro Matilla, presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, afirmó que Matzkin "no tiene ideas nuevas, va detrás de los problemas y no prioriza las demandas vecinales". En su contacto con la gente, ¿percibe usted ese malestar en la población?

Sí, le doy la razón a Leandro. Lo que pasa es que hubo en otras administraciones, otro ida y vuelta. En algún momento, Zárate tuvo hasta presupuesto participativo llevado adelante en otras gestiones, que era algo muy interesante, porque en los foros del presupuesto participativo se puede sentir la necesidad del vecino del lugar, en tiempo y en forma, y desprendido de toda cuestión política. Porque el que participa va por él, no va por una sociedad de fomento o representando a un dirigente político.

Entonces, ya prevés en el presupuesto municipal que vas a destinar dinero, después el mejor proyecto que propone el foro se lleva adelante. Y ahí se ve la necesidad del barrio: la instalación de luminarias, el mejoramiento del espacio público, la recreación deportiva. Salen los proyectos, te cuentan los problemas que hay de adicciones, de seguridad, es decir, es un verdadero termómetro de la realidad de los barrios. Lamentablemente, no se está llevando más adelante.

-Por lo que menciona y lo que expresan los vecinos, ¿considera que es una gestión alejada de la realidad del frentista?

Había otras expectativas. Sé que hay un agravante en la situación de la financiación de algunas obras que estaban encaradas, por ejemplo, el cambio de red de agua corriente en toda una zona muy importante de Zárate estaba financiado por el gobierno nacional pero quedó todo a medio hacer, y ahora se está viendo con la ciudad explotada cómo se soluciona eso.