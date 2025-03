El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, enfrenta fuertes críticas por su gestión, a más de un año de asumir el cargo. Leandro Matilla, presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria y titular del PJ local, advirtió que el municipio "está complicado" y cuestionó la falta de planificación. "Matzkin no tiene ideas nuevas, va atrás de los problemas y no prioriza las demandas de los vecinos", afirmó, señalando falencias en salud, seguridad y servicios básicos.

-A un año y tres meses de gestión de Marcelo Matzkin, intendente referenciado en el PRO, ¿cómo ve hoy la situación de Zárate?

Zárate está en una situación complicada por distintos motivos. Obviamente que veníamos de un gobierno anterior que había dejado muchas demandas y el gobierno de Matzkin no ha priorizado lo que nosotros consideramos que es importante.

Lo más llamativo en este año y tres meses, yo creo que primero que es un intendente al que no se le termina cayendo ninguna idea nueva. Un intendente que no termina en ningún momento de marcar cuál es el camino y que termina justamente yendo atrás de los problemas.

Lo que termina apareciendo en las redes, lo que terminan quejando los vecinos, lo que termina apareciendo, él va atrás de esas cuestiones. Me parece a mí que es grave esa situación porque Zárate es un partido con 140.000 habitantes con una gran importancia y justamente lo que nos está faltando es planificar los temas importantes y lo que no se está haciendo.

-En el inicio legislativo en el Concejo Deliberante, Matzkin dio un duro discurso y, como usted señaló, cuestionó a concejales, vecinos y al exintendente. ¿Qué balance hace de sus palabras en el recinto?

Yo me fui muy defraudado. Yo soy un hombre de la democracia, soy abogado de profesión y entiendo que realmente a través de la democracia vamos a poder transformar.

Y lo dije esos días, yo fui bastante emocionado, podría decir, contento por el inicio de las sesiones ordinarias, creo que es uno de los actos importantes de la democracia. Fuimos a escucharlo, veníamos de un año muy duro en el Concejo Deliberante donde no habíamos podido articular nada con el Ejecutivo o la oposición y nos encontramos con más de lo mismo y hasta peor.

Porque de la propia palabra del intendente lo único que escuchamos fueron retos, lo que él considera son las cuestiones que tenemos que trabajar en el Concejo Deliberante. En ningún momento abrió la oportunidad ni el diálogo para que llegue la opinión de los concejales hacia lo que son las prioridades de la gestión.

Y eso es muy grave, porque los concejales lo que hacemos es representar lo que los vecinos y las vecinas nos terminan diciendo. Entonces, si nosotros, que somos los representantes de los vecinos y vecinas, no somos escuchados, realmente la situación es compleja.

Después de esa sesión inaugural, ayer tuvimos nuestra primera sesión ordinaria y volvemos otra vez a lo mismo, con expedientes que ingresan apenas minutos antes de que se inicie la sesión del Ejecutivo, que no pasan por comisiones y que esperan ser aprobados.

Es una situación realmente grave, sobre todo porque el oficialismo tiene mayoría en el Concejo Deliberante de Zárate. Entonces, tranquilamente podría llevar adelante un proceso mucho más democrático de cada uno de los expedientes. Y en lugar de eso, lo que termina haciendo es abusar de esa mayoría y obviamente sin escuchar lo que la oposición tiene para decir.

-¿Cuáles son hoy las necesidades que tienen los vecinos de Zárate? ¿Qué le reclaman al intendente Matzkin?

Primero, creo que le reclaman un ida y vuelta y ser escuchados. En Zárate no hay lugares claros donde los vecinos puedan expresarse. Lo terminan haciendo en gran parte a través del trabajo que venimos realizando nosotros, generándonos las consultas, las propuestas, las ideas a través de los canales de comunicación que generamos, también lo hacen a través de los medios de prensa, pero no llegan a hacerlo a través del Intendente. No llegan a hacerlo a través de lo que es la gestión municipal.

Es una gestión municipal con un equipo de trabajo que no está a la altura de lo que la ciudad demanda, que no ha planificado. Es una gestión municipal que no cuenta con, además de que la mayoría de los funcionarios no son zarateños, la preparación necesaria para encarar un distrito tan importante como este. Zárate tiene central nuclear, tiene empresas automotrices, logística, puertos, río, y todo ese sector productivo que tenemos en el distrito debería beneficiar a los vecinos y vecinas. Y no lo hace.

Los barrios siguen estando en la misma situación. Hoy en la mañana estuve recorriendo uno de los barrios de Zárate, Villa Angus en este caso, otro día vamos a Lima, lo hacemos periódicamente. Nosotros hoy llevamos las resoluciones que presentamos en el Concejo Deliberante luego de haber escuchado los reclamos de los vecinos hace algunos meses, y nos encontramos con que todo está igual.

Entonces, esas cuestiones que parecen menores, claramente no lo son, y los vecinos necesitan por lo menos ser escuchados, y obviamente que sus reclamos sean atendidos.

-¿La situación sigue igual en cuanto a servicios, agua, cloacas y sistema de salud? ¿En qué aspectos nota más deficiencias?

Por sobre todas las cosas, creo que hoy la situación está más compleja en los servicios para los vecinos. Reitero, la planificación de la ciudad y cada uno de los temas que vamos tocando siguen improvisándose. En salud se improvisa. Se termina haciendo trabajo más de redes y de marketing típico del PRO.

Creo que realmente lo que termina sucediendo es que los vecinos siguen sin tener centros de atención primaria donde poder tratarse, donde poder asistir. Y ese tipo de cuestiones creo que son realmente graves. En cada uno de los temas pasa lo mismo. Si hablamos de discapacidad, de medio ambiente, de menores, de servicios esenciales, termina sucediendo lo mismo.

Es grave esa cuestión. Después del primer año de gestión, en el cual obviamente se esperó ver qué era lo que más se podía realizar, hoy por hoy los vecinos ya están demandando soluciones que no están llegando.

-En materia de seguridad, ¿cree que el intendente tiene un plan firme o también "improvisa" en este aspecto?

Nosotros en seguridad venimos manifestando algo hace ya bastante tiempo. Él lo único que termina manifestando hoy por hoy es la necesidad de contar con más patrulleros en el COZ, que es el servicio de prevención urbana que tenemos en el distrito, pero no alcanza con eso solo.

La seguridad es un tema multicausal, y hay que encarar cada una de esas causas. Desde el Concejo Deliberante, por ejemplo, habíamos trabajado con un proyecto, que es una ordenanza que Matzkin no lleva a cabo, que es la del Defensor Público de la Seguridad.

Los que recorremos los barrios, entendemos que el tema droga claramente es un problema que hay que atacar y prevenir. Hoy en Zárate no hay un centro de prevención de adicciones que trabaje con seriedad.

Queremos que los vecinos y vecinas accedan a mejores trabajos. No hay una oficina de empleo que interactúe con las empresas, con el sector productivo, con las pymes. Si no encaramos cada uno de esos temas, la seguridad tampoco se está abordando como corresponde. Hoy no se está interactuando con fiscalías, con la justicia. Son temas que requieren un trabajo serio.

-De acuerdo a este análisis, ¿nota al municipio atrasado o paralizado en el tiempo, en comparación a otras ciudades vecinas?

Sí, es algo que venimos manifestando. Es una gestión que no innova, que no genera nada novedoso. Al ir siempre detrás de los problemas, tampoco termina generando nada que sea en beneficio de los vecinos y vecinas.

Realmente, cuando recorrés Zárate, lo notás. Es una gestión municipal que atrasa y un distrito que también lo hace. Desde ser atendido en una oficina moderna hasta la falta de una ventanilla única para trámites, todo lo que uno ve en distritos vecinos hoy no se encuentra en Zárate.