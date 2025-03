Crece la bronca en Pinamar: denuncian que la gestión de Juan Ibarguren es “mala” y puro “maquillaje, como la de Yeza”. Mientras la gente reclama alimentos y los chicos no tienen para desayunar, el intendente gasta millones en una rotonda inconclusa. "El gobierno es una maqueta que simula escuchar a la gente".

El intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, es duramente cuestionado por su gestión. Lo acusan de ir "atrás de los problemas", no atender las demandas vecinales y no estar a la altura de lo que la ciudad necesita. Además, señalan que "no se le cae ninguna idea nueva" y que Zárate "está complicado".