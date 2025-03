El intendente Esteban Santoro, tras diez años al frente de General Madariaga, enfrenta crecientes críticas por parte de la oposición local. Carlos Caro, concejal del Frente de Todos - PJ, señala la falta de transparencia en la adjudicación de contratos y la falta de respuesta a los reclamos de los vecinos. Además, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM cuestiona la gestión autoritaria de Santoro, especialmente en temas clave como la inseguridad y la salud, y destaca la necesidad de un mayor equilibrio en la gestión municipal.

-¿Cuál es su opinión y análisis sobre la gestión de Esteban Santoro en la ciudad?

Diez años lleva el intendente Santoro de gobierno en General Madariaga. Obviamente que hay una parte que tiene un mérito propio porque hay una continuidad en la aceptación del pueblo respecto de su gestión. Y hay otra parte que hay un gran acompañamiento también de la provincia de Buenos Aires que ha posibilitado también que el intendente municipal pueda lucir algunos méritos que corresponden mucho al financiamiento que la provincia de Buenos Aires le fue posibilitando a partir del año 2019 una vez que ingresó al gobierno Axel Kicillof.

Lo que vemos es la necesidad de poder generar un contrapeso de esa mayoría automática que tienen en el Concejo Deliberante y ese envalentonamiento que tiene también el gobierno del intendente Santoro a tomar decisiones que muchas veces pueden ser tomadas como ilegítimas o no propias de una gestión de gobierno municipal.

Por ejemplo, lo que aconteció hace poco tiempo, que es el nuevo llamado a licitación pública para lo que son las multas de la ruta. El municipio percibe importantes sumas de dinero por las multas que los vehículos reciben en tanto en ruta 74 como 56. Pero, por ejemplo, en ese hacer lo que se quiera, le dio en forma directa la concesión a una empresa en el año 2022. Cosa que para nosotros estaba mal. Así lo determinaba el Tribunal de Cuentas. Así lo determinaban las distintas normativas y códigos de fondo que llevan adelante la contaduría municipal. Pero, amén de eso, de forma univoca, el gobierno de Santoro decidió darle esta autorización o esta contratación en forma directa a una empresa.

Nosotros hicimos la presentación correspondiente al Tribunal de Cuentas y finalmente nos ha dado la razón de que la licitación se tendría que haber llamado y que esos extremos se tendrían que haber cubierto a través de un llamado a licitación pública nacional. La sorpresa nuestra es que teníamos razón, lo habíamos hecho presente también al Concejo, a la mayoría oficialista que automáticamente levantó la mano, y hoy está llamando al gobierno municipal a una licitación con todo lo que eso trae. El resolver un contrato anterior que se le dio por forma directa a una empresa, saber también que una licitación nos permitía una compulsa de valores, es decir, que el mejor oferente gane y que ese ganar implicaría también un beneficio para el municipio respecto de la recaudación posible.

-¿En qué otras áreas del día a día de la ciudad, que afectan a los vecinos, considera que la oposición local ha sido crítica?

Primero, en una mirada que siempre tiene un sesgo de dividir, entre los buenos y los malos, por ejemplo, hace poco tiempo, simplemente también con una decisión unívoca del Departamento Ejecutivo, pidió que se trasladara a la defensoría oficial que encontraba trabajando en Madariaga desde el año 2015, hoy Madariaga no cuenta con una defensoría.

Esa oficina se fue a Villa Gesell, que hoy se está convirtiendo en un pequeño polo judicial, como una especie de satélite del Departamento Judicial de Dolores, porque sumó una fiscalía más, sumó esta defensoría que el intendente no quiso tener en Madariaga, y lo que alegaba era que simplemente servía a los delincuentes. Es una opinión totalmente errónea, primero porque está tutelada por la Constitución la justa defensa y el derecho a tenerla por parte de cualquier persona habitante de la nación y también de la provincia de Buenos Aires. Y segundo porque era una oficina de contención para todas aquellas familias que lamentablemente pueden tener un familiar delincuente.

-En cuanto a la situación en los barrios de la ciudad, ¿qué le comentan los vecinos cuando lo encuentran en la calle? ¿Qué reclamos le hacen al intendente que considera que no está atendiendo?

Ante todo que aquellos que le reclaman siempre tienen una confrontación con el intendente. Si hay un vecino que por ejemplo le reclama un polvo de piedra en un camino, una mejora en un desagüe, una extensión de la iluminación pública o algo, lo primero que dice el intendente es habría que ver si ese vecino paga las tasas. Siempre está en un contrapunto, como diciendo nosotros somos los que gobernamos esto y necesitamos sí o sí de que ustedes paguen los tributos para poder llevar adelante tales o cuales obras.

El municipio cuenta con dinero, las transferencias de provincia se han ido incrementando, los fondos han ido llegando correctamente, pero el municipio invierte donde el municipio quiere invertir, no donde el vecino necesita o reclama inversiones fuertes. O por ejemplo, en barrios donde todavía no hay mayor cantidad de gente, ¿por qué no hay tendido de alumbrado eléctrico? ¿por qué no hay arbolado público? Son cuestiones que me parece que el intendente después de 10 años va a tener que comenzar a resolver y a dar respuesta.

-¿Cómo percibe la situación de la inseguridad? ¿Ha aumentado? Este es un tema común en todos los distritos. Y en cuanto a la salud, ¿Madariaga cuenta con un hospital municipal?

Madariaga cuenta con hospital municipal, es también una de esas cuestiones que se trasladan de gestión a gestión, en el sentido que es una prioridad la salud y el mantenimiento del hospital municipal, junto con los distintos centros descentralizados de atención primaria de salud como son los CAPS. Madariaga tiene una fuerte inversión, representa alrededor del 42% del presupuesto, estamos hablando de casi poco más de 10.000 millones de pesos, al menos en el presupuesto para el año 2025 y seguramente en la ejecución va a ser mucho más.

El problema que tenemos con la salud es lo que nos acontece en todos lados, es la escasez de profesionales en la región, como para poder atender algunas de las especialidades, por sobre todo pediatría. Para poder acudir a veces al tratamiento de estas cuestiones, existe el transporte al regional de Mar del Plata o a La Plata, todo eso se va coordinando a través del área de salud.

Y desde el punto de vista de la seguridad, obviamente que quisiéramos estar en una isla y tener un remanso mayor con respecto a la seguridad, pero bueno, lo mismo que acontece en todos los distritos del interior, está pasando en Madariaga, creo que es parte de la crisis económica que se va viviendo. Nosotros dependemos mucho de la estacionalidad, es decir, de la temporada de verano, eso nos genera una demanda mayor de mano de obra que es la que acude acá en la costa, el vecino o la vecina de Madariaga, a ofrecerse como tal y lamentablemente ha habido una caída en esa mano de obra.

La caída se da más que nada en los ingresos, porque hoy, lo que uno podía pactar entre el viaje, la ida y la vuelta y lo que pueda percibir es casi lo mismo que un sueldo común.

-¿Cómo definiría el gobierno de Santoro en General Madariaga?

Es un gobierno que se ha sabido hamacar de acuerdo a las condiciones, pero que, a pesar de que tiene el acompañamiento del gobierno provincial y lo resalta, en lo local obra de otra forma, de forma autoritaria muchas veces y de forma unilateral, es decir, no pidiendo mayores opiniones al sector político que tiene enfrente, que podemos ser nosotros.