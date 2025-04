La gestión de María José Gentile en Nueve de Julio enfrenta fuertes cuestionamientos por falta de proyectos, retroceso en políticas sociales y graves deficiencias en servicios esenciales. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, la concejal Julia Crespo (Unión por la Patria) denunció una marcada desigualdad entre el centro y sus barrios más postergados, donde miles de vecinos siguen recibiendo agua con altísimos niveles de arsénico y acusó al municipio de “no entregar agua segura”, ni siquiera en hogares con menores.

-Concejales del bloque de Unión por la Patria, al que usted pertenece, calificaron como “vacío” el discurso de la intendenta durante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, y cuestionaron la falta de gestión y de proyectos para el distrito. Desde esta perspectiva, ¿dónde observa usted ese vacío de gestión en el día a día?

Se ve constantemente la falta o vacío de gestión de la intendenta Gentile. En su primer año de gobierno solamente se toma como logro llegar a pagar los sueldos de los empleados municipales, y creemos que la gestión es otra cosa, es movilizarse más, es hacer un poco de trabajo más firme en lo que es el desarrollo de Nueve de Julio que hace ya varios años viene aplanándose, donde están muy marcadas las diferencias de lo que es el centro de la ciudad y de lo que el municipio pone en el centro de la ciudad y en la actividad privada, mientras vemos mucha desatención en los barrios periféricos, en las localidades del distrito, Nueve de Julio es un distrito con 10 localidades a varios kilómetros de la planta urbana, y no hay ningún tipo de avance, estamos muy planchados en el hecho de la falta de gestión.

-En base a lo que usted señala, ¿considera que para Gentile hay vecinos de primera y vecinos de segunda?

Es una expresión fuerte esa, vemos como bloque mucha desatención en sectores donde tiene que estar más la presencia del estado municipal y no está. Recorremos mucho lo que son los barrios de Ciudad Nueva, los barrios periféricos, y vemos que no está llegando el municipio como debería llegar en estos tiempos que estamos viviendo, donde día a día se agrava la situación de las familias más vulnerables.

-Usted mencionaba que está participando de un operativo de documentación. El PJ suele tener una fuerte presencia territorial, en contacto directo con los vecinos. En ese trabajo cotidiano, ¿cómo se manifiestan los reclamos vecinales que usted describe? ¿En qué áreas puntuales? ¿Cuáles son hoy las principales necesidades que el municipio no está resolviendo?

Vemos, y lo expresamos continuamente, una falta de presencia de la parte de desarrollo comunitario, no vemos el recorrer los barrios desde la Secretaría de Desarrollo, que es una política por la que nosotros les hemos hablado y siempre nos dicen lo mismo, el trabajador social está en los CAPs y la gente se tiene que acercar, pero no toda la gente se acerca, hay que estar en la calle, es lo que por lo menos nuestra experiencia nos da.

Hay un fuerte retroceso en el tema de la medicación desde la Secretaría de Salud, tenemos constantemente solicitudes de medicación que antes se entregaban en los CAPs y ahora no, si tenés una obra social, por más que no te los dé, no se entregan los medicamentos, y es una época muy difícil para las familias, entonces esto se nota mucho.

Y en la parte de obras, acá tenemos un sector de la ciudad que tiene agua potable de una planta potabilizadora y nosotros tenemos un grave problema de contenido de arsénico en el agua de subsuelo, que es el agua que consume todo el distrito, y tenemos otra parte de la ciudad con 12 o 13 mil habitantes que tiene altísimos contenidos de arsénico y no hay solución para ese sector de la ciudad. Hay que fortalecer la gestión en estos problemas que son fundamentales para cuidar la salud de los nuevejulienses.

-¿Entonces esos 12 o 13 mil vecinos continúan tomando agua con arsénico?

A sus casas llega agua con altísimos contenidos de arsénico, nosotros todos los años lo venimos marcando desde nuestro bloque, pero recién ahora que una ONG empezó a hacer ruido, está empezando a movilizar el tema, igual no logramos que el municipio cumpla con la entrega de agua segura, por lo menos a los domicilios donde hay menores, que es lo que más nos preocupa. Como le dijimos hace unos años al intendente Barroso y lo volvemos a repetir, es una gestión que parece una administración de consorcio más que una conducción municipal de un partido con más de 50 mil habitantes.