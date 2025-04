La gestión de Jorge Etcheverry en Lobos sigue sumando críticas y señales de agotamiento. Como te contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, vecinos denuncian que pagan tasas cada vez más altas mientras toman agua con arsénico y agrotóxicos, que la ciudad está paralizada y que los delitos crecen en brutalidad ante la pasividad de un municipio que parece haber perdido el rumbo.

En esta oportunidad, Martín Carriquiry, ex candidato a intendente y referente del PJ local, cuestionó con dureza la falta de rumbo de Etcheverry: aseguró que en una década de gobierno no construyó ni una sola vivienda pese a la crisis habitacional, que no hay planes para el desarrollo productivo, y que la conducción del municipio está marcada por el personalismo, la opacidad y las irregularidades en el manejo de los recursos públicos.

-Desde este medio venimos siguiendo de cerca la gestión de Jorge Etcheverry al frente del municipio, una gestión cada vez más cuestionada por desatender demandas clave en seguridad, salud, educación y desarrollo. Desde su mirada, como referente local y también como vecino, ¿qué balance general puede hacer de su gobierno?

Nosotros siempre decimos que la gestión de Jorge ha sido una no gestión. Ya 10 años han transcurrido y lo cierto es que Lobos ha retrocedido en ese impulso que había tomado durante varios años de la gestión del peronismo, en lo que tiene que ver con infraestructura, con el desarrollo de la cultura, el deporte, el crecimiento en materia de educación. Habíamos logrado la posibilidad de que nuestros jóvenes estudiasen en Lobos el CBC a través del Centro Regional Universitario.

Había habido un crecimiento que permitió soñar en lo que creemos que las ciudades del interior tienen que tener: la posibilidad de elegir desarrollarse en su comunidad o eventualmente tener la posibilidad de ir a estudiar, como hemos hecho muchos a la UBA, o a la Universidad de La Plata que tal vez es lo más tradicional para quienes vivimos acá en Lobos.

La gestión de Jorge deja un saldo muy negativo, no solo en lo que tiene que ver con la prestación de servicios que hoy es evidente, sino ya en cuestiones macro del desarrollo de una ciudad: falta de infraestructura en cuanto a un desarrollo productivo pensando a futuro, problemas del déficit habitacional, en 10 años de gestión no se ha construido absolutamente ninguna vivienda, quedaron pendientes las que habían iniciado en la gestión de Vidal y que nunca se terminaron, además creció el delito en nuestra comunidad, no solo en el índice sino también en la brutalidad y en la modalidad, atípicas para nuestra ciudad.

-¿Considera que el gobierno local no tiene un plan de seguridad efectivo?

No tiene plan de seguridad, no tiene un plan de contención, no tiene un plan de desarrollo para la comunidad. La seguridad no se reduce simplemente a contar con los recursos materiales, que si bien son importantes, no hacen en definitiva a la cuestión de la seguridad.

Si no abordás la niñez, las posibilidades de desarrollo, la tercera edad, si no tenés programas de contención o una posibilidad para que nuestros jóvenes cuando terminan la secundaria puedan iniciar un camino al cumplimiento de sus sueños, si no construimos ese sentido de comunidad que en Lobos se ha perdido en estos años y que es nuestro lema, un municipio que te abrace, que te acompañe y que pueda recobrar con las instituciones intermedias ese sentido de comunidad, es muy difícil abordar las distintas cuestiones que tienen que ver con la seguridad.

Porque no existen los resortes de contención que permitan pensar en una comunidad que se contenga, que tenga la posibilidad de incluir, de desarrollarse fundamentalmente. Entonces, Jorge no ha hecho absolutamente nada de eso como para que no sucediera lo que está sucediendo hoy.

-En términos generales, ¿cree que esta “no gestión” responde a una falta de interés, a un desgaste lógico por el paso del tiempo, o a que las prioridades del gobierno están puestas en otro lado?

Es de concepción, de cómo se concibe una ciudad, cómo se concibe el desarrollo y el marco de posibilidades para todos, no tiene que ver con una intencionalidad de generar estas condiciones negativas por las que hoy atraviesa nuestra ciudad. Pero cuando vos no conocés de primera mano y te alejás de lo que los vecinos quieren, cuando los dirigentes creen que son los que generan derechos, que son los que generan estas condiciones que requieren nuestra ciudad para desarrollarse sin escuchar al vecino, y a veces aparecen estos tintes personalistas, arbitrarios, no transparentes, que fue el eslogan de gestión desde el inicio, tratando siempre de generar la duda sobre la gestión anterior del peronismo.

-Cuando habla de “tintes no transparentes”, ¿a qué se refiere puntualmente?

Porque hay cuestiones sobre las cuales no tenemos acceso a la información, porque en ocasiones aparecen tercerizaciones de servicios donde no está aprobada la empresa en cuanto a los créditos que tendría para funcionar o ser elegida para tal función, porque en su momento hubo irregularidades con obras en la laguna de Lobos que nunca pudieron ser aclaradas, siempre ha manejado con total arbitrariedad las mayorías en el Concejo Deliberante, porque han realizado una gestión a través de la creación de cargos jerárquicos y de utilización del recurso municipal en función de sus funcionarios.

A esas cosas el vecino de Lobos las empieza a ver, y ni siquiera sus aliados desde el comienzo están con él. Han armado su propia estructura en base a la utilización de lo que tiene que ver con las herramientas municipales. Nosotros creemos que es un ciclo acabado el de Jorge y esperamos que el peronismo pueda recuperar esa esencia de nuestra ciudad.