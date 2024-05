Entrevista GLP. Crisis en Lobos con delitos “cada vez más violentos”; afirman que con Jorge Etcheverry la ciudad “quedó estancada”

A Jorge Etcheverry se lo ha descripto como un intendente “sin gestión”. Así te lo contábamos en su oportunidad; también te informábamos sobre las críticas al intendente por el “abandono total” del distrito y por el crecimiento del delito en Lobos, el municipio que gobierna desde hace ocho años.

En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Matías Thea, presidente del bloque de Unión por la Patria (UxP) en el Concejo Deliberante local, hizo hincapié en la “insensibilidad” de la gestión de Etcheverry respecto de las demandas vecinales en saloud, seguridad, educación y desarrollo.

–Jorge Etcheverry es intendente de la ciudad desde el año 2015, y me gustaría en ese sentido conocer, desde la oposición local, particularmente desde UxP, qué análisis pueden hacer de estos años de su gobierno.

Bueno, mirá, desde el año 2015 que la coalición de gobierno entre la UCR, la Unión Vecinal Conservadora (UVC) y el PRO, que viene gobernando esta ciudad, a simple vista pareciera que siempre se ocuparon de cuidar su imagen personal y se fueron alejando cada vez más de los vecinos. ¿Por qué lo digo? Porque el gobierno local se caracterizó desde su comienzo por la insensibilidad sobre las problemáticas que viene teniendo nuestra comunidad. No ha sabido entender, a mi parecer, cuáles han sido las necesidades que tuvo y tiene Lobos.

Por ejemplo, la necesidad de desarrollo de nuestra comunidad, con la posibilidad de acceder a la educación superior a través de los estudios universitarios. El proyecto del Centro Regional Universitario, que comenzó con la gestión del ex intendente Gustavo Sobrero, era el primer paso, y luego quedó estancado; hoy eso no está más.

No ha sabido entender las demandas en materia de salud: no ha tenido la capacidad de articular ni con el gobierno de (María Eugenia) Vidal, ya que en Lobos no se realizaron ni se proyectaron obras de buena calidad, ni tampoco con el gobierno de (Axel) Kicillof, al cual vive criticando permanentemente. Vidal y (Mauricio) Macri, del mismo color político. Lobos llegó a tener hasta una escuela de policía comunal, y en 2015 el intendente, junto con la gobernadora Vidal y el exministro (Cristian) Ritondo, decidió cerrarla. Y hoy tenemos problemas de seguridad importantes en Lobos.

Lobos es una ciudad que quedó estancada. Perdió diez años. No creció en ningún tipo ni forma posible. No generó las posibilidades para el desarrollo. No se generó la posibilidad de tener ofertas competitivas en lo impositivo. No ha generado las condiciones de contar con las energías suficientes como para poder contar con un parque industrial soñado por todos. Ni siquiera se ha determinado el perfil de ciudad que le han querido dar.

Se nota desde el comienzo de esta gestión que fue todo una improvisación, lo que acarrea problemas que van desde las problemáticas que hoy tenemos en diferentes sectores, desde la niñez hasta la adultez, la falta de oportunidades laborales, para estudiar... No he visto como un hecho aislado, sino como hechos concretos, que no han sabido acompañar en el desarrollo de cada lobense.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

–Usted, de hecho, en este sentido fue muy crítico. Tras el discurso de inicio de sesiones del intendente, allá por el mes de marzo, dijo, por ejemplo, que el intendente no dio ninguna señal clara de cómo va a trabajar por los vecinos, de cómo transformará la calidad de vida de los vecinos. Entonces, imagino que de marzo a esta parte todo sigue igual, sin rumbo fijo en la gestión local.

No es que solo todo sigue igual, sino que va empeorando. Hoy tenemos problemáticas de seguridad; tenemos una Secretaría de Seguridad que no funciona. Tenemos hechos delictivos en la zona rural cada vez más violentos. Hasta el propio intendente y el secretario de seguridad fueron citados por vecinos de una localidad rural y no la pasaron nada bien.

Porque lo único que hacen siempre es poner excusas y responsabilizar a otro; exculparse de su gestión, siempre tirando la pelota afuera. Cuando no hay una obra pública, siempre la responsabilidad es del gobierno que no envía los fondos, pero la realidad es que desde acá tampoco se gestiona. Es una gestión de no gestión.

–Recuerdo que, en una entrevista que realizamos el año pasado, usted manifestaba que los concejales de UxP eran los que incentivaban las gestiones con la provincia de Buenos Aires.

Nosotros siempre estamos en permanente contacto con diferentes actores de la Provincia. Siempre, desde la gestión municipal, se nos critica porque nosotros hacemos “politiquería”, porque siempre cuestionamos. Llegaron a decir que sería bueno que algún día nosotros gopeáramos las puertas del municipio, a ver en qué gestión podemos colaborar. Pero nunca nos dijeron ellos en qué quieren que gestionemos.

Es lo que decía hoy: todavía no tenemos un perfil de ciudad bien definido, no sabemos para qué lado quiere que avance nuestra ciudad. Entonces, también es muy difícil para nosotros poder ir y acompañar a una gestión.

Sí vamos y tratamos de acercar las necesidades de nuestra comunidad a los actores de Provincia y Nación, a ver qué es lo que podemos planificar en conjunto, pero siempre con el municipio al lado nuestro. Porque hemos realizado diferentes reuniones a través de Zoom con actores de la Provincia y siempre hemos invitado al municipio.

Después, el municipio, como siempre, se arroga la gestión y se arroga las obras, como que son propias. Y lo poco o mucho que se ha hecho en Lobos es desde que el gobernador Kicillof está al mando de la Provincia.

–Matías, me gustaría conocer, en este contexto, cómo están trabajando desde el bloque de UxP en el Concejo Deliberante. ¿Con qué proyectos están trabajando?

Venimos trabajando como bloque, atendiendo a todos los vecinos, escuchando las problemáticas y en base a eso elaborando los proyectos y las gestiones que sean necesarias.

Hoy en Lobos tenemos la problemática, que no escapa a la realidad de la provincia y del país, que es el tema alimentario. Estamos trabajando con distintas instituciones intermedias, comedores y merenderos, para tratar de agilizar o de ampliar la entrega de alimentos por parte del Ejecutivo local. Y también estamos solicitándole al Ejecutivo local que le solicite a la ministra de Capital Humano de la Nación que se haga efectiva la entrega de los recursos para los merenderos y los comedores.

Estamos trabajando articuladamente con actores de seguridad de la provincia de Buenos Aires para fortalecer el plan de seguridad de nuestra ciudad; plan de seguridad que desde el año 2016 el municipio no nos entrega, o sea que no sabemos cómo se está trabajando ni en qué se está avanzando en materia de seguridad y de prevención, más que nada, que es el rol que tiene que cumplir el municipio. La seguridad depende de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, pero en la parte preventiva, que es lo que tendría que ejecutar el municipio, no sabemos qué es lo que se está haciendo.

Y bueno, tratando de colaborar con el Ejecutivo en todo aquello que podemos, y también articulando con la muy buena gestión del gobernador Kicillof en materia de obras, de salud, de educación, y en toda la “bajada” que nos van haciendo.