Entrevista GLP. "Centros de salud sin médicos ni insumos y hospitales colapsados": la crisis sanitaria de Avellaneda refleja la gestión "agotada" de Ferraresi

En Avellaneda, el descontento con la gestión de Jorge Ferraresi se intensifica. Como te contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, la falta de cloacas, los problemas con el agua y la recolección de residuos son solo algunas de las carencias que afectan a la comunidad. A esto se suman la creciente inseguridad, la crisis laboral y productiva. Muchos vecinos aseguran que el intendente está más ocupado en “hacer política” que en resolver los problemas concretos del distrito.

En esta oportunidad, Marcelo Gutovich, concejal de Juntos por el Cambio señaló la falta de políticas para abordar la inseguridad, la escasez de servicios esenciales como cloacas y agua, y la deficiencia en la limpieza de calles y sumideros. Además, criticó la ausencia de medidas para promover el desarrollo económico y mejorar la salud pública, como la falta de salitas sanitarias y atención adecuada para los vecinos.

-¿Cuál es su análisis sobre la gestión de Jorge Ferraresi en Avellaneda? ¿Cómo está hoy la ciudad bajo su gobierno?

Hay dos vertientes claramente marcadas. Una es la gestión que puede ver todo el mundo, que es una gestión netamente visual. Esto es que las plazas están lindas, que las avenidas las mantiene bien, con cartelería, con pantalla, luces LED, todo muy lindo, pero eso es para la gente que está de paso por Avellaneda. Pero el vecino de Avellaneda vive otra realidad, que es la falta de cloacas, la inseguridad, las calles con baches, un montón de cosas que el que pasa y ve la parte linda de la ciudad no las puede llegar a prohibir.

-¿Qué sucede con las inundaciones, dado que muchos vecinos se han visto afectados recientemente?

Sí, la problemática ya es histórica, hay lugares históricos en Avellaneda donde se viene inundando. Lo que pasa es que ahora se acentúa en diversos lugares. Una cosa es por falta de mantenimiento de limpieza de la boca de tormenta y demás, y otra cosa es por el crecimiento demográfico que estamos teniendo.

Había lugares en Sarandí y Domínico que no teníamos edificios, era todo barrio de casas bajas y hoy tenemos cuatro o cinco edificios por manzana y eso hace que haya mayor concentración de basura, que se tenga que distribuir todo lo que es cloacas, desagües de la ciudad porque no están preparadas algunas zonas para eso, entonces, se ve reflejada la falta de mantenimiento de los servicios o de obras en servicios públicos, en inundaciones y otros temas.

-¿La falta de limpieza de los sumideros también influye?

Sí, claramente. La limpieza de los sumideros, lo que los vecinos llaman boca de tormenta, la ampliación de los caños, la limpieza de los caños, la limpieza de los arroyos donde desagota todo esto, es general.

-¿Cuál es la situación con los servicios básicos, como cloacas, agua y residuos?

Es variado. Hay zonas donde falta absolutamente todos los servicios, hay otras que los servicios que faltan son parciales. Podemos ver que hay infinidad de camiones durante todo el día dando vueltas, levantando basura y demás, pero son en lugares muy puntuales, en lugares visibles. En los interiores de la localidad de Avellaneda ya se empieza a ver que se acumula la basura en las esquinas y demás, que no hay barrenderos. Los vecinos constantemente nos manifiestan eso.

-Jorge Ferraresi es intendente desde 2009, con una breve interrupción en 2020. ¿Cree que su gestión está agotada?

Para nosotros sí es una gestión que se ve agotada o que tiene intenciones de irse a otro lugar. Pero por el otro lado el vecino te puede decir que la gestión es espectacular, porque la parte visual es muy buena. Todo depende del enfoque.

Ahora, no hay una sola política para evitar la inseguridad. No hay una sola política que acompañe a los comerciantes o a las pymes o que agilice un trámite de habilitación comercial para facilitarle la vida al vecino. Hoy la gestión no te podemos decir que es mala porque tampoco podemos ser necios. Hay cosas que las hizo muy bien y hay otras cosas que están faltando.

Nosotros lo que tenemos que apuntar es no a señalar, sino a decir: “Mirá, podemos hacer esto”. Hemos presentado infinidad de proyectos como para apuntalar y para decir: tiene a disposición esto como para que el vecino tenga salitas sanitarias donde pueda ir y ser atendido, donde no sufra la inseguridad, donde los comerciantes puedan hacer online los trámites de habilitación, donde se genere un incentivo a las pymes. Nada de eso está pasando.

Puede estar agotada o puede no querer hacerlo porque en tantos años ni siquiera desde un principio se generaron ese tipo de políticas. Entonces, no sé si está agotada la gestión o es un desinterés en generar ese tipo de políticas.

-¿Qué opina sobre la salud pública en el distrito, especialmente sobre las salitas sanitarias?

No hay. Las salitas sanitarias son el lugar donde el vecino debe ir en forma inmediata porque es el lugar más cercano que tiene en las periferias de los centros de Avellaneda. En todas las localidades hay salitas sanitarias abandonadas, sin médicos, sin insumos, sin nada, entonces el vecino directamente no va porque no hay turno, no hay médico, no hay asistencia.

Tenés los UPA, que son las Unidades de Pronta Atención, que serían los servicios intermedios. Tampoco están yendo los vecinos ahí, van directamente a los hospitales y por eso se ven colapsados. Si existiera una política pública, sanitaria, de salud adecuada, el vecino que tenga fiebre, que tenga algo mínimo, iría a la salita. Y no colapsaría los hospitales públicos. No está pasando.