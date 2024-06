Tras su paso por el gabinete nacional durante el gobierno de Alberto Fernández, a fines del año pasado Jorge Ferraresi volvió a hacerse cargo de la intendencia de Avellaneda, municipio que conduce hace una década y media, no sin cuestionamientos: desde aquí te contábamos por ejemplo que los vecinos no pueden pagar las altas tasas que cobra el municipio, entre otras críticas que se le han hecho a lo largo de su gestión.

El presidente del bloque de Juntos por el Cambio (JxC) en el Concejo Deliberante local, Maximiliano Gallucci, dialogó con GRUPOLAPROVINCIA.COM sobre la situación del distrito y atribuyó el “desgaste” de la gestión de Ferraresi no sólo a los largos años que lleva, sino también a que el intendente tiene prioridades “distintas de las de los vecinos” y a que “lo entretiene más hacer política” que resolver los problemas de los pobladores de Avellaneda.

–Jorge Ferraresi es intendente de Avellaneda desde el 2009, año en que tomó el poder de forma interina. Ya en el 2011 fue electo por decisión popular. Y me gustaría conocer, de esa parte hasta acá, cómo evalúa usted su gestión.

Es claro lo que vos planteás: él viene del año ’91, siendo secretario de Obras Públicas, por lo cual tiene toda una gestión de muchísimos años en la que hay que resaltar buenas políticas y hay que marcar otras bastante, digamos, alejadas de las prioridades de la gente. No voy a decir malas, sino distintas de las prioridades de la gente.

La diferencia que yotengo con el intendente Ferraresi es el modelo de ciudad. Él cree en un modelo de ciudad visual, donde se hace lo que se ve, donde se ve y para que se vea. Y yo creo en un modelo de ciudad mucho más productivo, un modelo de ciudad que tiene que ver con la esencia de Avellaneda, con volver a ser lo que fuimos, que era símbolo de trabajo, sinónimo de empleo, producción.

Ahora, en estos años, como te decía, veo una gestión que en ciertas áreas fue bien ejecutada, en otras áreas distinto de lo que creo que habría que hacer. Hoy tenés una gestión desgastada con el paso del tiempo, una gestión, por ejemplo, en el tema de inundaciones, lo que empezás a ver es una gestión que no hace lo que hay que hacer, como la limpieza preventiva de sumideros; y ahí, lo que trae las consecuencias del no hacer.

Creo que es una gestión que ha sido buena en ciertas áreas, mala en otras, o con las prioridades distintas, cambiadas; que resalta, obviamente, del resto de las gestiones en el conurbano, por una cuestión de que no ha sido buena.

–En este contexto, desde el bloque rechazaron la rendición de cuentas del ejercicio 2023, manifestando justamente esto que usted señalaba: que Ferraresi “tiene las prioridades cambiadas”.

Ese es el verdadero planteo que nosotros venimos haciendo hace muchísimo tiempo. Avellaneda es uno de los municipios más caros de la provincia de Buenos Aires; es uno de los municipios más ricos de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque tenés el puerto, tenés polo petroquímico, tenés grandes superficies. O sea, tenés un montón de cuestiones que a pesar de la gestión de Ferraresi siguen estando. Porque no es que Ferraresi las ha potenciado, sino a pesar de.

Entonces, cuando vos vas a la ejecución de las políticas públicas que lleva adelante el intendente, ves que no tenés una política productiva. Avellaneda, al nacer como un polo productivo, era el primer aportante al Producto Bruto Geográfico de la provincia de Buenos Aires; hoy estamos décimos. ¿Qué quiere decir? Que Avellaneda dejó de ser un polo productivo. Las únicas empresas que siguen en Avellaneda son aquellas empresas que no se pueden trasladar, porque es muy difícil por su capacidad instalada, por el tipo de industrias que hay.

Por lo cual, vos lo que ves es una presión tributaria enorme, un municipio que hoy termina siendo un municipio de tránsito y de paso, queriendo transformarse en una ciudad dormitorio. Y la realidad es que nosotros, en la rendición de cuentas, lo que vemos es eso: vemos una ciudad que tuvo muchísimos recortes entre lo presupuestado y lo ejecutado, recortes en áreas sensibles: salud, educación, seguridad. Bueno, ni la producción ni la seguridad nunca han sido prioridad para el intendente, por eso estamos como estamos, en esas dos áreas específicas.

El problema de la gestión es que es una gestión que mira a la política, es una gestión que está enfocada en pelearse con La Cámpora en lugar de gestionar los problemas de los vecinos día a día; y un desgaste de una gestión de muchísimos años. Eso es lo que es hoy Avellaneda.

–También se lo ve mucho al intendente Ferraresi caminando la provincia de Buenos Aires, pensando en el 2027, sumando kilómetros con la excusa de “reordenar” el peronismo. ¿Lo ve más concentrado en su proyección bonaerense que en la gestión local?

No tengas duda. Es que ese es el problema. El problema es que él está enfocado en su proyección provincial, en su pelea interna con el kirchnerismo (o no sé, porque él era el intendente más kirchnerista de los intendentes, es medio raro), en lugar de estar concentrado en mantenimiento preventivo de sumideros, seguridad, mejoras en la producción...

Entonces, cuando vos ves que tenés un intendente abocado a una cuestión electoral, en la coyuntura en la que está la Argentina, en la coyuntura en la que está Avellaneda... Porque si vos me decís “la Argentina está radiante, Avellaneda está radiante, la provincia está radiante”, decís, “Bueno, puede hacer las dos cosas”. La realidad es que acá las 24 horas del día no te alcanzan para estar atrás de cada uno de los problemas, y más en una gestión que siempre prefiere correr atrás de la urgencia y no gestionar lo prioritario. Por lo cual es doble: necesitás un intendente mucho más abocado. Pero bueno, hoy le entretiene más hacer la política que gestionar.

–En este contexto, ¿cómo acompañan desde el bloque de concejales de Juntos a los vecinos de Avellaneda? ¿Con qué iniciativas o con qué proyectos a futuro?

Para nosotros, el Concejo Deliberante es la herramienta a través de la cual planteamos todas las problemáticas que tiene el vecino. Nosotros tenemos presentado el sistema sanitario municipal, para que lo que son las unidades de atención primaria funcionen, se transformen y generen un nivel de cercanía, pero también un nivel de calidad con el vecino; después, en lo que tiene que ver con lo productivo, régimen de simplificación y promoción; en lo que tiene que ver con la seguridad, el sistema municipal de seguridad pública. Todos los problemas que tienen los vecinos. Pero también es el arreglo de una boca de tormenta que hace seis meses que está rota y que vamos, caminamos con el vecino, la vemos y lo presentamos. Nosotros vamos desde las ordenanzas más integrales hasta la quita del árbol que está rompiendo la vereda y le está rompiendo los caños a un vecino. Eso es lo que hacemos todos los días en el Concejo Deliberante desde el bloque Juntos por el Cambio.