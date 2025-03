Entrevista a Alejandra Irazú, concejal de UP.

La gestión de Lisandro Hourcade en Magdalena enfrenta crecientes críticas. Como te contamos en GRUPOLAPROVINCIA.COM, ha sido cuestionado entre los vecinos por el déficit habitacional y por la ayuda social que "se distribuye de manera discrecional", lo que fue generando un clima de desconfianza y creciente malestar en la comunidad.

En esta entrevista, Alejandra Irazú, concejal de Unión por la Patria, apunta contra la falta de solidez política del intendente y señala que los reclamos vecinales se centran en la falta de planificación en obras públicas, el deterioro de los caminos rurales y la creciente inseguridad. Además, resalta la ausencia de un plan de seguridad y de respuestas a las necesidades básicas, como cloacas y agua.

-En diciembre de 2023 Lisandro Hourcade tomó las riendas del municipio. ¿Cómo evalúa este año y tres meses de su gobierno?

Desde lo político veo un gobierno con falta de solidez, que hoy cuenta con siete concejales pero que el intendente reconoce públicamente tener minoría y contar solamente con cuatro de ellos. Expresiones que han logrado profundizar las diferencias dentro de su mismo bloque.

Eso se traduce en cada una de las actuaciones que va teniendo dentro del ámbito del Concejo y tienen que hacer permanentemente este ejercicio de contar los votos cada vez que ingresa un proyecto del Ejecutivo. Lo que, por un lado, resulta bastante saludable ya que nosotros hemos sido muy críticos en la gestión anterior, cuando decíamos que el Concejo Deliberante era una escribanía. En ese momento el oficialismo tenía la mayoría, entonces todo lo que pudiéramos nosotros observar o plantear nunca fue tenido en cuenta porque no necesitaban de nuestros votos. Un poco cambia la realidad política este año.

-En cuanto al día a día de los vecinos, ¿cómo está la ciudad actualmente? ¿Cuáles son los reclamos más urgentes que le hacen al intendente?

Los reclamos que se sostienen son por la falta de mantenimiento de las calles. Están haciendo un bacheo, un arreglo, mejoras, pero lo que padecemos es la falta de planificación de esas obras. Entonces se ven por mucho tiempo calles cortadas, no se planifica la obra y eso entorpece la circulación de los vecinos. Obras que no se ven tampoco controladas. Eso hace que, a la larga, no resulte duradero y haya que volver a trabajar sobre lo mismo, generando también un gasto.

El intendente Lisandro Hourcade.

Pero el reclamo más grande lo están teniendo hoy todos los vecinos de la zona rural con el tema de los caminos rurales. Entendemos la complejidad que tiene, pero todos los gobiernos dicen lo mismo, hablan de la preocupación que eso genera, pero pocos abordan el tema con un trabajo comprometido para resolver la realidad de los vecinos, que en muchas oportunidades no se pueden acercar al casco urbano porque no se pueden transitar esos caminos. Estamos hablando de lugares donde hay escuela rural, lo que hace muy compleja la llegada de las familias y de los alumnos a la escuela.

Son vecinos que pagan tasas altas, se entiende que la tasa es una contraprestación de servicio y no lo ven reflejado en el día a día. Estamos en este momento, dentro del contexto político del intendente y del municipio, sin una ordenanza fiscal e impositiva aprobada, ni el presupuesto.

-Ustedes lograron frenar, a través de negociaciones y diálogo, el aumento de tasas propuesto por el Ejecutivo. ¿Cómo fue este proceso?

Exactamente. Cuando ingresa el proyecto original, que fue a fines de diciembre, en el momento en el que nosotros hicimos el ejercicio que nos corresponde, que es analizar y evaluar el impacto que ese aumento iba a tener, nos manifestamos en contra. Pero como en otras oportunidades, hacíamos propuestas y no eran ni siquiera contempladas. En este caso tuvimos la posibilidad, junto con el partido vecinalista EPA, de hacer una propuesta en conjunto con modificaciones, y lo que logramos de esa manera fue poder frenar el aumento desmedido de las tasas municipales.

-Además de los recurrentes aumentos de impuestos y tasas, otro tema preocupante en los municipios es el aumento del delito. Magdalena es una ciudad pequeña, pero muy cerca de La Plata, la capital provincial. ¿El gobierno municipal tiene un plan de seguridad? ¿Cómo se vive la situación del delito en la ciudad?

Sí, por supuesto, no en comparación con lo que se puede estar viviendo en La Plata. Pero los casos acá se están empezando a instalar de a poco. Ya no es esa Magdalena tranquila y segura de la cual nos enorgullecíamos. Pero no se conoce todavía un plan de seguridad. Justo ayer se aprobó un proyecto presentado por este espacio vecinalista para solicitar que se ponga en funcionamiento el foro de seguridad. Nos parece sumamente necesario para poder conceptualizar cuál es la situación de Magdalena y poder trabajar al respecto.

-Mencionaba que en el caso de los caminos rurales no hay una contraprestación adecuada. ¿Cómo se encuentra el panorama respecto al resto de los servicios, como alumbrado, barrido, limpieza, cloacas y agua?

Se está trabajando y está dentro del plan de gobierno poder ofrecer esos servicios en los lugares que todavía faltan en Magdalena. Pero realmente el tema de la obra pública, si bien el intendente puede tener toda la intención de hacerlo, el contexto es complejo, porque Magdalena queda en una situación complicada en cuanto a que dependemos de los recursos de la provincia, de la coparticipación.

La provincia de Buenos Aires ha sido extremadamente generosa con Magdalena, más allá de cumplir con lo que tiene que cumplir por ley, que es la coparticipación. Nunca ha hecho distinciones por ser de otro color político el intendente y siempre ha pensado en lo mejor para los vecinos. Pero por otro lado tenemos un contexto complejo desde lo nacional, donde el presidente actual saca la obra pública, la retira. Habla de que el sinónimo de la obra pública es la corrupción.

Entonces está muy lejos de lo que un municipio necesita para crecer y resolver la problemática de los vecinos. Todavía hay reclamos por las cloacas, y justamente la idea es representar a los vecinos de Magdalena, el bloque de Unión por la Patria es súmamente comprometido. Primero con la comunidad, por supuesto, y por consecuencia en el trabajo del Concejo Deliberante.

Tratamos de estar cerca de los vecinos, representar la voz de ellos en el Concejo porque con su voto nos pusieron en ese lugar. Controlar la gestión, dentro de las posibilidades gestionar sus necesidades a través del Concejo. Así que, estamos encaminados con el bloque justamente en esa misión.