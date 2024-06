Entrevista GLP. Vecinos “desalentados” en Magdalena: “pocos anuncios” del intendente Lisandro Hourcade mientras “faltan el trabajo y la vivienda”

–En diciembre pasado, el radical Lisandro Hourcade asumió como intendente, tras dos periodos de (Gonzalo) Peluso en el gobierno. ¿Cómo calificaría estos seis meses de gestión de Hourcade?

A poco más de seis meses, es una gestión, a mi gusto, de pocos anuncios. Veo que está intentando acomodarse en un contexto, convengamos, complicado en cuanto a lo económico y a lo social. Pero realmente no ha habido ningún anuncio por el que uno pudiera suponer que tiene un proyecto fuerte como para empezar a desarrollar.

Entonces, desde nuestra posición, lo que observamos es eso: creemos que está intentando acomodarse, más allá de que no es nuevo en la política, de que fue ocho años concejal, conoce las necesidades de Magdalena. Eso es lo que más nos llama la atención.

–¿Y qué áreas se deberían potenciar en la gestión actual, Alejandra?

Magdalena tiene necesidades, por supuesto, como cualquier lugar, pero fundamentalmente acá tenemos un problema de falta de empleo, que preocupa. Pero también el tema de la falta de la vivienda. Es un problema que ya viene de varios años. En los últimos ocho años de gestión del anterior intendente, en la que Hourcade fue concejal, no hubo un proyecto de vivienda. La realidad es esa. Nunca hubo un presupuesto. O sea, partiendo de que no hubo un proyecto, por supuesto que no hubo tampoco un presupuesto para eso. Hace unos años se compraron unos lotes, justamente, con la finalidad de que se pudieran luego vender para que los vecinos puedan construir. Pero es una debilidad de la gestión anterior y también, al momento, de esta.

Hourcade tiene que solucionar rápidamente ese tema. Tiene que regularizar algunas cuestiones que él conoce perfectamente, porque se inician en el gobierno anterior, en el que él fue concejal durante ocho años. Y al momento, para graficarte, no hay un proyecto que regule la compra de esos terrenos municipales, que son unos terrenos con servicios, en los que todavía no está hecha la subdivisión y por supuesto, mucho menos los servicios. Así que falta mucho desde lo físico, pero también desde la norma. No hay un proyecto que pueda regular cómo va a ser la venta a los vecinos para que a futuro puedan construir.

–¿Y cómo impactan las políticas del gobierno nacional en la ciudad, Alejandra?

Bueno, ¿qué te parece? Impacta sorprendiendo cada día más. Un gobierno que, si bien anticipaba en su campaña lo que iba a hacer, yo creo que cada día sorprende que redobla esa apuesta. Un presidente que detesta el Estado, que no cree en el Estado, que no tiene políticas públicas, porque no piensa en las necesidades de la gente: va detrás de un récord personal, de ambiciones personales. Es tan desmedida esa ambición que le da la espalda al pueblo, a la Argentina, al país.

Y esto impacta, por supuesto, en todos los distritos. Más allá de que este intendente pueda haber acompañado o no al Presidente, yo creo que, cuando el Presidente habla de lo que implica la obra pública, lo asocia directamente con la corrupción, sin pensar que es una política pública necesaria para el mantenimiento de las rutas, de los caminos, de las ciudades.

Hoy Magdalena se encuentra, por supuesto, sin ese apoyo, como tantos lugares. Y, por supuesto, con un color político diferente del de la Provincia, o sea que yo creo que el contexto de este intendente es complejo.

–En este contexto, claro, quedan en el medio los vecinos. ¿El gobierno de Hourcade tiene un plan de acción social, de contención social para estar cerca de los vecinos más necesitados?

Mirá, al momento sabemos que hay vecinos que van, por supuesto, porque cada vez son más los que necesitan, y que no se da a todos por igual. Sabemos que hay vecinos que se vuelven desalentados. Estamos hablando de una ayuda mínima, que es la alimentaria. Pero después no hay un plan que se dé a conocer, que se difunda. Bueno, también debe pasar por eso: la discrecionalidad tendrá que ver con los recursos que tiene.

Es un municipio en el que el intendente anterior utilizó todos los recursos económicos hasta finalizar su gestión, dejando un fondo con el que se podían garantizar los sueldos. La recaudación, por supuesto, también bajó, porque es proporcional: los vecinos, con todas estas dificultades económicas, no pagan los impuestos, entonces baja la recaudación.

Ese es el contexto en el que nos encontramos nosotros, como tantos otros distritos.

–Y en el bloque de UxP ¿cómo vienen trabajando, Alejandra? ¿Con qué políticas, con qué acciones concretas, con qué iniciativas para acompañar a los vecinos?

Justamente, nosotros desde nuestro bloque lo que hacemos es acompañar a los vecinos en sus reclamos, como lo decimos habitualmente en el recinto. Somos la voz de esos vecinos que muchas veces tienen necesidades y no tienen las herramientas para poder llegar, desde la información, porque muchas veces nuestra función es informarles a dónde ir para hacer un reclamo, y muchas veces, cuando ese reclamo no es escuchado, somos nosotros los que, a través de un proyecto de comunicado o de resolución, vamos procurando que puedan ir resolviendo cuestiones básicas y necesarias para la comunidad.