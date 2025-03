La gestión de Francisco Ratto en San Antonio de Areco sigue cosechando fuertes críticas. En diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, Juan Riera, referente del peronismo local, denunció el abandono en infraestructuras clave como el hospital, que sufrió inundaciones por problemas en los techos que podrían estar resueltos desde la pandemia. Además, la falta de personal y de insumos agrava la situación, mientras el municipio acumula deudas y no da respuestas a las crecientes necesidades del pueblo.

-Francisco Ratto es intendente de la ciudad desde 2019. En este contexto, como dirigente peronista y también como vecino, ¿cómo califica su gestión? ¿Cómo está la ciudad hoy bajo su mandato?

La gestión que está llevando adelante el intendente Ratto, de Cambiemos, no está dando respuesta a las necesidades que tiene hoy nuestro pueblo, ni tampoco pudiendo sostener, todo lo que requiere de inversión, de políticas, una ciudad como la nuestra.

En relación a las expectativas y a las necesidades de nuestro pueblo, no hemos podido sostener todo lo que tiene que ver con los espacios públicos, la obra pública, no hay intervención directamente en el ámbito público, en las calles. De hecho, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las calles, con el asfaltado, está todo sin mantenimiento, son innumerables los baches que hay. Prácticamente te diría que por cada cuadra siempre encontrás uno, dos o tres.

Eso implica que al no haber sido mantenido, no hay un criterio de mantener la infraestructura urbana de una ciudad como Areco. No solo no hay un criterio, no hay una política. Si no haces mantenimiento, después eso se transforma en obra, no solamente mantenimiento de lo que hay, sino obra nueva. Y hoy, sí Ratto quisiera y de algún lugar consiguiera los recursos, no tiene el tiempo para resolver lo que no fue atendido durante cinco años. No le da el tiempo físico.

No hay tiempo para arreglar la infraestructura urbana. Te hablo de los baches como te hablo del alcantarillado, por ejemplo, en esta última crecida que el río se salió y se inundó una parte del pueblo. El mayor problema de eso no fue tanto las precipitaciones. Fue que no desaguó, no escurrió el agua rápida porque todas las alcantarillas no habían sido mantenidas. Tenían palos, tenían basura.

La verdad es que eso implica un plan que tiene que hacerse progresiva y cotidianamente para que, ante estos imponderables que son las situaciones climatológicas, no corra riesgo la población. En esa misma línea, también no funcionó el sistema de alerta temprana. Los sensores no están todos operativos para saber cómo viene comportándose el río. Entonces, la información que da la intendencia a la comunidad es tardía, es errónea, no es precisa respecto de cuándo se va a producir la crecida.

En consecuencia, las personas no saben cómo organizarse. Entonces, hay un sinnúmero de situaciones que tal vez sinteticen esta gestión que es el abandono, la ausencia de. Entonces, como no hay intervención en el espacio público, en la infraestructura urbana, como no hay intervención en todo lo que tiene que ver con el río, como no hay intervención ni en la obra pública en general, deberíamos tener un avance en el asfaltado de calles, el cordón cuneta, no hay intervención directamente, no lo ves. Es más, cuando vos entras a Areco y ves una obra de infraestructura grande, es la Provincia, por ejemplo, el entubado de la Cuenca Este.

-¿Quiere decir que, desde el municipio, no se está llevando a cabo una gestión?

No hay gestión. O sea, no hay una política y no hay una gestión que se condiga con esa política. La política es, mantener, si se quiere, en términos administrativos, el funcionamiento, pero siempre a la baja, siempre en desmedro de los que menos tienen. Por ejemplo, hoy tenés un trabajador municipal que está cobrando un ingresante de 190 o 200 mil pesos. Están por debajo de la línea de pobreza. E incluso los vecinos tenemos que sufrir un incremento de tasa de alumbrado por encima del 240%. Y un promedio, la de salud, la de seguridad, que está anclada al alumbrado del 80%, son cifras superiores al aumento de la inflación.

Incluso, en este marco de la no gestión, van acumulando deuda con proveedores. 300 millones de deuda promedio que acumulan mes a mes. Entonces, cuando te querés acordar, ahí tenés un pasivo, que más allá de la deuda en sí, los que hemos trabajado con política de proveedores sabemos, se te complica proveer insumos y recursos a la administración pública, porque nadie te quiere vender.

Es muy complejo, esta gestión nos quita el sueño de querer ser el pueblo que queremos ser, porque ya instala la idea de que nada se puede. En una ciudad que hemos hecho cosas maravillosas, que tenemos la posibilidad de estar a la vanguardia del turismo, a la vanguardia de la producción. ¿Por qué nos roban ese sueño? Me preocupa.

Yo tengo la posibilidad de trabajar en la Provincia con un gobernador y un ministro que tienen una gestión muy activa, con mucho trabajo, con mucha planificación, con políticas activas, con inversión, recorro los 135 municipios, y en esa recorrida veo de todos los colores políticos. Esto no es una cuestión de un color político en particular, aunque sí la ideología que lo sustenta tiene mucho que ver, es una cuestión específica de cómo Francisco Ratto piensa Areco. Piensa un Areco en la medida que sea chico, reducido, y apenas de respuesta a los servicios mínimos, y eso está bien. Pero no es así.

-¿En qué condiciones se encuentran el hospital municipal y los centros de salud? Teniendo en cuenta también el contexto económico actual, ¿cuentan con los insumos necesarios y el personal adecuado? ¿Cómo describiría la situación?

Es un problema hoy la situación del hospital municipal Emilio Zerboni, por varios motivos. Primero, en términos de infraestructura, no es ajeno a lo que te acabo de mencionar y de describir respecto a la infraestructura urbana del pueblo. Porque en esa lluvia fuerte que tuvimos, que se produjo el desborde del río, se llovía literalmente adentro del hospital, la sala de maternidad, el hall de entrada. Y situaciones de cubiertas de techos que son históricas y que debieron haberla arreglado. Más cuando, durante el proceso de la pandemia, la Provincia estuvo muy cercana a la gestión de todos los municipios y era algo a resolver.

Después, en relación a la fuerza laboral, históricamente ese hospital llegó a tener 100 enfermeras. Hoy a gatas llegan a 35, 40 enfermeras. Le está costando mucho sumar trabajadores precisamente por esto, porque los sueldos de inicio son bajos y la salud en particular se aprecia porque hay recursos críticos que no se consiguen en muchos lugares, entonces hay que tener un esquema, un escalafonamiento específico para salud que permita pagar de manera adecuada para que se cubran los servicios.

En relación a los insumos, empezaron a haber infecciones por pseudomona en heridas quirúrgicas. Hay que ver las condiciones de higiene de las diversas intervenciones, si se están proveyendo los insumos necesarios para el funcionamiento de limpieza.

Los trabajadores, el trabajo que hacen es extraordinario. La verdad que el equipo de mantenimiento y limpieza del hospital, yo los conozco, yo fui secretario de Salud en su oportunidad y son gente que pone más de lo que le corresponde para que ese hospital funcione. Pero las personas trabajan con elementos, trabajan con insumos, trabajan con equipamiento y si eso no está, se pone difícil.

-Usted mencionó que la situación de Areco le preocupa, pero también le ocupa. Por eso, ¿su intención es presentarse y participar en las elecciones de mitad de año?

Sí, absolutamente. La idea es participar. Estoy en política, en el territorio desde el año 2000, formo parte del peronismo y trabajamos con otros sectores que se suman también a este espacio más plural donde queremos representar una alternativa a las políticas del intendente Ratto para poner a Areco en el lugar que le corresponde y poder recuperar el sueño del Areco que todos queremos.