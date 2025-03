Pablo Descalzo asumió la intendencia de Ituzaingó en diciembre del 2023, tomando el relevo de su padre, Alberto Descalzo, quien estuvo al frente del municipio durante 28 años consecutivos. Esta continuidad política ha generado fuertes críticas por parte de los vecinos, quienes denuncian que la administración local "parece una gran pyme familiar y la transparencia "deja mucho que desear". Como ya te contamos, los reclamos crecen ante la ausencia del municipio en los barrios y las serias falencias estructurales.

En este contexto, conversamos con Christian Lanaro, concejal del bloque PRO, quien acusó al gobierno local de escudarse en "excusas" para no llevar adelante obras fundamentales, como la red de cloacas y el acceso al agua corriente, imprescindibles para el bienestar de la comunidad.



-¿Cómo evalúa la gestión de Pablo Descalzo al frente del municipio?

Continúa la línea de gestión que venía llevando adelante su padre (Alberto Descalzo) desde 1995. A lo largo de este tiempo se han buscado justificar ciertas deficiencias en áreas claves, como las cloacas, la seguridad y la infraestructura, recurriendo constantemente a excusas vinculadas con los gobiernos provincial y nacional para evitar la realización de obras estructurales que los vecinos realmente necesitan. Esa es, a mi entender, la mayor falencia del gobierno municipal.

-¿Qué sucede con las cloacas y el agua potable? ¿Aún hay barrios que no cuentan con estos servicios en 2025?

No hay inversión municipal en cloacas. Las obras que se han hecho fueron financiadas a nivel nacional, pero el municipio no ha destinado recursos propios para ello. De hecho, en muchas ocasiones se han colocado carteles de la municipalidad en obras que, en realidad, no fueron impulsadas por la gestión local. El municipio no tiene entre sus prioridades la ampliación del acceso al agua corriente ni al sistema cloacal, lo que afecta directamente la calidad de vida de los vecinos.

-En materia de seguridad, ¿cuál es la situación en Ituzaingó?

La seguridad es el principal problema que manifiestan los vecinos, pero el intendente no tiene un trabajo concreto en este aspecto. Si bien se anunció un plan de seguridad hace algunos años, este nunca se implementó de manera efectiva, por ejemplo, se realizaron cortes de calles sin relación con las medidas de seguridad prometidas. En definitiva, son cuestiones que quedan en el aire y no atacan el problema de fondo.

Cierre de calles en Ituzaingó para luchar contra la inseguridad. "Son cuestiones que quedan en el aire", denuncian.

-¿Cómo se maneja el presupuesto municipal en relación a la seguridad?

No hay modificaciones estructurales en el presupuesto municipal. Además, las tasas municipales aumentan constantemente sin una contraprestación adecuada en los servicios. En seguridad, por ejemplo, la inversión es mínima en comparación con otros distritos.

-¿Se priorizan obras necesarias para los vecinos?

No, en pavimentación, por ejemplo, todavía hay muchas calles de tierra en Ituzaingó y no existe un plan claro de acción. Se asfaltan calles sin criterios definidos, y los vecinos no tienen información sobre qué zonas serán intervenidas. No hay planificación.

-¿Existe transparencia en el manejo de los fondos municipales?

No, la transparencia es uno de los puntos más críticos de esta gestión. Desde el Concejo Deliberante pedimos acceso al sistema RAFAM, que es la plataforma que registra los movimientos contables del municipio. Por ley provincial deberían proporcionarnos esa información, pero no lo hacen. Uno tiene que adivinar en qué gasta la plata el municipio.

La rendición de cuentas nunca se hace de manera efectiva. Una vez al año, habilitan el acceso durante una semana a un archivo físico de contaduría, donde hay miles de carpetas con los gastos municipales. Con un presupuesto de aproximadamente 25 millones de dólares anuales, es impracticable revisar manualmente toda la documentación. Lo que corresponde es que los concejales tengamos acceso digital y en tiempo real a la información del gasto municipal.