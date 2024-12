En diciembre pasado Alberto Descalzo, quien gobernó Ituzaingó durante 28 años ininterrumpidos, entregó el mando a su hijo Pablo, perpetuando la dinastía familiar en el poder. Como te venimos contando, los vecinos señalan la falta de transparencia, la ausencia del municipio en los barrios y el estancamiento del distrito bajo esta continuidad política. Además, critican las falencias estructurales de la ciudad y cuestionan la falta de claridad en la gestión actual, afirmando que Ituzaingó permanece "detenido en el pasado".



En esta oportunidad, dialogamos con el concejal del interbloque "Pacto de Mayo", Gabriel Pozzuto, quien aseguró que el distrito sigue funcionando "como una gran pyme familiar".

– Me gustaría conocer su perspectiva sobre cómo es vivir en un distrito gobernado por una familia tan arraigada en el poder como los Descalzo, que llevan 30 años en el poder.

Bueno, siempre he sostenido que la democracia debería implicar alternancia en el poder, algo que quedó reflejado en la ley que limita los mandatos de intendentes, legisladores, concejales y consejeros escolares. El año pasado finalmente vimos un cambio, aunque sea parcial: si bien la dinastía de los Descalzo continúa, al menos hubo un recambio en la figura del Ejecutivo, algo que no ocurrió durante los 28 años previos, donde el poder ejecutivo fue prácticamente unipersonal.

Sin embargo, todo sigue funcionando como si el distrito fuera una pyme familiar. Desde nuestra perspectiva, no estamos de acuerdo con esto y hemos señalado la necesidad no solo de un recambio en la dirigencia, sino también de avanzar en temas clave como la transparencia en la gestión municipal.

– ¿Cómo evalúa el primer año de gestión de Pablo Descalzo? ¿Qué impacto tuvo para los vecinos?

La impronta de Pablo es prácticamente una continuidad de la de Alberto. No hay cambios significativos. Para ejemplificar, te lo llevo al ámbito del Concejo Deliberante: como bloque opositor, no hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el intendente. Además, algo simple como transmitir las sesiones del Concejo vía internet, que ya es habitual en otros municipios, aún no se implementa en Ituzaingó.

Pablo Descalzo, intendente local, junto a su padre, Alberto Descalzo, quien gobernó Ituzaingó por 28 años.

– En el Concejo Deliberante, el Ejecutivo obtuvo la aprobación de la ordenanza fiscal impositiva para 2025. Su interbloque la rechazó, ¿por qué?

Básicamente porque dentro de la misma fiscal impositiva estaba contemplado un aumento. Si bien este incremento fue menor comparado con años anteriores, esto se debe a la reducción de la inflación, pero los vecinos de Ituzaingó siguen soportando una presión fiscal muy alta, especialmente en comparación con otros distritos como Tres de Febrero, donde no solo no aumentaron las tasas, sino que eliminaron algunas, beneficiando a pymes y comercios locales.

– ¿Son estos aumentos coherentes con la calidad de los servicios municipales?

Nosotros seguimos viendo que falta seguridad, falta agua potable. El famoso "plan rector de seguridad" al que tanto aluden no pasó de ser una propuesta para cerrar un tercio de las calles del distrito, algo que no soluciona los problemas de fondo.

El municipio cerró calles para "prevenir" la inseguridad.

En cuanto al trabajo del interbloque, estamos esperanzados de que el próximo año se amplíe nuestro espacio, porque la gente está harta y quiere algo nuevo que permita hacer crecer a un distrito que hace 30 años está bajo los mandos de la misma familia.