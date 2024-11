El liderazgo de Alfredo Fisher en Laprida enfrenta el desgaste inevitable tras años en el poder. Semanas atrás hablamos con el concejal Mauro Estrabeau, quien denunció que el Ejecutivo local "no está cerca de la gente y no demuestra eficiencia en el uso de los recursos". "La gestión no despega", había asegurado.

Ahora entrevistamos a la edil Mariana Pirozzolo para conocer la historia de Elio, un joven con discapacidad que trabajaba en la Municipalidad y fue despedido por la actual administración. “Se lo trató como a un empleado más; no le dieron oportunidades reales y efectivas de inclusión", expresó a GRUPOLAPROVINCIA.COM la referente de la UCR.

-El municipio ha recibido fuertes críticas por el despido de un trabajador contratado bajo un plan de inclusión laboral en una escuela especial local. Sin embargo, en 2018, durante la gestión de Alfredo Fisher, este trabajador fue formalizado bajo un convenio colectivo de trabajo sin considerar su situación de inclusión.

Elio es el nombre del trabajador, y lo menciono porque tengo la autorización de él y de su familia para hacerlo. Él formó parte de un grupo de cinco personas con discapacidad que, en 2015-2016, se integraron al mercado laboral en colaboración con la escuela especial. Después de realizar pruebas en distintas dependencias municipales, eligieron a Elio, quien comenzó a trabajar cumpliendo funciones de ordenanza, haciendo mandados y otras tareas. Durante ese tiempo, estableció una relación estrecha con el jefe de Compras de entonces, que hoy es presidente del Concejo Deliberante. Incluso, el Ejecutivo llegó a realizar un video promocionando su inclusión.

En 2018, pasó a planta permanente, momento en el cual finalizó formalmente su etapa de inclusión laboral. Desde entonces, perdió su pensión por discapacidad y fue tratado como cualquier otro empleado y sujeto a las leyes del convenio colectivo de trabajo. Lo trasladaron de un área a otra: de ordenanza en la planta baja al Concejo Deliberante, donde le asignaron tareas que no podía asumir debido a su discapacidad intelectual. Luego, pasó por la Dirección de Deportes y la de Obras Públicas, rotando por diferentes sectores. Cuando Elio se sentía mal, se ausentaba, tal como lo hacía en la escuela, donde lo buscaban y hacían nuevos acuerdos. Él estaba acostumbrado a eso, era lo que le habían enseñado.

-Claro, pero en esta ocasión el municipio lo sancionó por esas inasistencias

Sí, le aplicaron sanciones. En varias ocasiones me comentó que lo amenazaban con frases como: "¡Andá a trabajar porque te vamos a echar!", incluso tuvo un cruce feo con algún director. No se lo trató como a una persona con discapacidad, sino como a un empleado más. La inclusión debería garantizarse con oportunidades reales y efectivas, pero estas oportunidades no se le dieron. Hoy, lamentablemente, Elio es un desocupado más.

Alfredo Fisher, intendente de Laprida.

-¿Cuándo se produjo su despido?

Elio fue despedido el 1 de octubre. La directora de Recursos Humanos nos respondió por escrito que no podía tratar el tema en el recinto para proteger la privacidad de los empleados. Sin embargo, nosotros insistimos en abordarlo públicamente. Nos indicaron que era necesario modificar el convenio colectivo para los trabajadores con discapacidad, pero que la decisión sobre Elio no cambiaría. Esto es injusto, fue a buscar su carta de despido y se la negaron, pero cuando le servía para hacer campaña lo mostraban y le daban una oportunidad laboral...

Mariana Pirozzolo, concejal de Juntos por el Cambio.

-Presentaron un proyecto en el recinto para revisar su situación y garantizar un acompañamiento adecuado, pero fue rechazado por mayoría

Sí, nos acusaron de no actuar correctamente al llevar el tema al recinto y desvalorizaron nuestro trabajo. Cualquier pensamiento diferente es desmerecido. Según dicen, no estudiamos, no leemos, no entendemos el sistema RAFAM. Para darte un ejemplo, en Atención Primaria de la Salud, tenían presupuestados 40 millones de pesos en subsidios para personas y sólo utilizaron, hasta el día de hoy, 8 millones. Han hecho ajustes en el área, y mientras tanto, el intendente tiene fondos en plazos fijos. Está haciendo un ajuste y sigue echándole la culpa al gobierno nacional.

Creo que la gestión peronista, más allá de Fisher, está desgastada después de 17 años en el poder. Los funcionarios rotan de cargo, pero son los mismos. No hay renovación de ideas ni caras nuevas. Por ejemplo, uno de los concejales fue también consejero escolar y director de Obras Públicas; el actual secretario de Gobierno fue concejal, director de Producción y también secretario de Hacienda. Las ideas empiezan a acotarse por el mismo desgaste.