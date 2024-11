-Diego, ¿cómo fue gobernar Tres de Febrero este año?

Fue un gran desafío, ya que hubo un cambio de gobierno nacional y también de orientación en las políticas públicas. El año ha terminado mucho mejor de lo que comenzó en términos económicos, estabilidad de precios, disminución de la inflación y más trabajo.

El inicio del 2024 fue difícil debido a la situación previa, el "Plan platita", que encaminaba a la Argentina hacia la hiperinflación. Sin embargo, gracias al esfuerzo de la gente—no del gobierno, porque el esfuerzo lo hizo la gente—logramos asumir ciertas situaciones, como el aumento de tarifas y la reorganización de la economía con recortes de gastos. Ahora, en este segundo semestre, observamos síntomas de recuperación, lo que consolida el sentido de las políticas del gobierno.

Desde la provincia se ha hecho mucho esfuerzo, pero me preocupa que la postura del gobierno provincial es más resistir al gobierno de Javier Milei que en resolver los problemas de los bonaerenses. Desde los municipios creo que hemos podido dar muchas respuestas, fue un año desafiante, el año de "no hay plata", pero en Tres de Febrero seguimos con planes de obra, manteniendo y mejorando lo que ya se hace bien e innovando.

-Continúan bajando y eliminado impuestos...

Así es, no pusimos la tasa vial cuando otros la pusieron, mantuvimos la habilitación gratuita y eliminaremos siete tasas y conceptos fiscales, que pronto se darán a conocer. Por ejemplo, vamos a terminar con la tasa del cementerio, ya que considero que es un servicio incluido en la tasa de servicios generales (ABL).

-Diego, usted se ha destacado por reducir impuestos y eliminar tasas, mientras otros intendentes de la provincia hacen lo contrario. ¿Cómo lo logra?

Primero, es una cuestión de convicción, algo que aprendí con el tiempo y que no tenía tan claro en mi primer año de gestión. Me di cuenta de que debía ser un intendente que también apoyara a empresas, PYMEs y emprendedores para fomentar el trabajo y la inversión. Además de capacitar y ayudar a las empresas, implementamos la habilitación gratuita y comenzamos a reducir impuestos para incentivar el empleo. Y para hacerlo es fundamental tener una economía local ordenada, no podemos tener mucho empleo público porque sino la plata se te va en salarios y no la tenés para bajar impuestos o hacer obras.

Muchos municipios hacen política con el empleo público, nosotros no, y eso nos permite tener recursos para bajar tasas o eliminarlas. Con una economía ordenada se genera más laburo y, a la larga, mayor recaudación. Quienes aumentan impuestos enfrentarán una caída en la recaudación. Te cuento un caso: una empresa me dijo que dejaría de trabajar en Lanús y Pilar por la voracidad fiscal. Claramente tiene consecuencias aumentar o crear tasas.

-¿Ha tenido casos de empresas que trasladaran sus operaciones a Tres de Febrero por los menores impuestos?

Sí, claro. Hay muchas empresas interesadas en mudarse, aunque no es fácil encontrar terrenos de 10.000 o 15.000 metros para galpones o fábricas. Sin embargo, la lista de interesados es larga, y varios ya han comenzado a planear su traslado.

-Pasando al presupuesto provincial, ¿qué opinión le merece el proyecto presentado por el gobierno como "escudo" -así lo definió el Ejecutivo- frente a las políticas nacionales?

Ese enfoque me parece un error estratégico. El gobierno de la provincia debería defender a los bonaerenses frente a problemas como la inseguridad, no rivalizar con el gobierno nacional. También me preocupa que el tema impositivo no esté claro. Ya tuvimos una experiencia similar el año pasado cuando se introdujeron topes a los aumentos y después fueron más, cuando se agregó una quinta cuota de impuestos inmobiliarios.

Decir que el sistema tributario es "satisfactorio" y "ágil" no refleja la realidad, es todo lo contrario. Vamos a trabajar para evitar un aumento de la carga tributaria, un endeudamiento excesivo y la discriminación hacia municipios opositores.