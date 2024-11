A un año de asumir la Intendencia de Patagones, Ricardo Marino sigue sumando críticas. Ya te informamos sobre la paralización de obras públicas, la crisis en el sistema de salud y el colapso del Boleto Estudiantil. En esta oportunidad, hablamos con el concejal de La Libertad Avanza, Roberto Martínez, quien aseguró que cuando recorre los barrios lo que más escucha "es la decepción de la gente" con la gestión local.

-¿Qué opinión tiene de la gestión de Ricardo Marino como intendente de Patagones?

La gestión de Marino muestra varias incongruencias y divisiones internas, aunque es importante entender que se trata de una administración relativamente nueva. Desde nuestro espacio creemos que la política no debería perjudicar al vecino, sin importar el partido político que esté al mando.

-¿Dónde observan esas incongruencias en su gestión?

Un ejemplo claro es la Secretaría de Desarrollo Social, que actualmente está dirigida por un ex concejal de la UCR. Además, recientemente se hizo público que la presidenta del Concejo Deliberante está afiliada a la UCR, algo que desconocíamos.

Ricardo Marino, intendente de Patagones

-Roberto, cuando recorre los barrios y habla con los vecinos, ¿qué panorama encuentra? ¿Qué reclaman?

En mis recorridas por los barrios, lo que más escucho es la decepción de la gente. Se quejan de que muchos funcionarios no recorren las zonas o que, en ocasiones, ni siquiera les atienden el teléfono. Yo mismo he tenido dificultades para comunicarme con Desarrollo Social cuando quise transmitir inquietudes de los vecinos. Desde nuestro espacio, nos consideramos una oposición constructiva. No estamos para poner palos en la rueda, sino para contribuir, por ejemplo, estamos tratando de gestionar convenios con Nación que beneficien a los ciudadanos.

-¿Cree que la gestión de Marino está desconectada de las necesidades de la población? Llama la atención porque es un gobierno peronista que, en teoría, defiende la justicia social y el vínculo cercano con la gente.

Sí, eso lo he mencionado en sesión y me hago cargo de mis palabras. En Patagones, muchos en campaña se golpean el pecho y alzan la bandera del peronismo, pero después vemos que la Secretaría de Desarrollo Social, un área vital para el pueblo, se otorga a alguien que no es peronista.

Roberto Martínez, concejal de La Libertad Avanza

-Hace poco hubo un asado militante vinculado al peronismo que generó críticas. Según informó el portal ArgenSur el evento fue financiado por concejales del PJ. ¿Qué piensa al respecto?

Sí, ese tema ha generado comentarios entre los vecinos. Mientras la hayan puesto de la suya, no hay problema, sin embargo, si se utilizó dinero del municipio, lo cual no puedo confirmar, eso sería muy mal visto por toda la sociedad.

-Por último, Roberto, y teniendo en cuenta el contexto que relata, ¿cómo están trabajando en el Concejo Deliberante?

La mayoría de los proyectos que presentamos surgen de ideas y propuestas de los vecinos que se acercan a nuestro bloque. Tenemos la esperanza de que el área de salud pueda pasar a depender de la provincia, lo que implicaría mejoras salariales para los trabajadores municipales y un mejor servicio para la comunidad.