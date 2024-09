-En diciembre hubo un cambio de color político en el municipio. El massista Ricardo Marino asumió la Intendencia en reemplazo de José Luis Zara. ¿Cómo están las cosas hoy en Patagones? ¿Qué balance puede hacer de su gestión?

Hay dificultades en puntos y en áreas claves en esta gestión, por ejemplo, en marzo comenzaron los inconvenientes con el Boleto Estudiantil -una política pública que surgió en la gestión anterior y que tuvo gran aceptación entre los vecinos- y en junio o julio todavía no había novedades, y se intentó innovar con un transporte escolar que no ha dado resultado.

En relación a la obra pública, recién en septiembre avisaron que iban a reactivar la Casa de la Provincia. Es muy raro que Patagones tenga las obras de la provincia paralizadas, no se da en otros distritos. Creo que las prioridades no están puestas en lugares que son importantes. Ahora estamos a punto de perder a 16 enfermeras del hospital de Villalonga, donde ya se fueron muchísimos profesionales…

-Jorgelina, por lo que comenta, pareciera que la gestión de Ricardo Marino todavía no arrancó

Marino todavía no arrancó a gobernar. Es una gestión con un discurso basado en los ocho años del gobierno anterior que, como toda gestión, tuvo sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Me parece que es hora de que este gobierno deje de estar centrado en lo que pasó en estos ocho años y deje de dar declaraciones que no tienen correlato fáctico. Justificar la inacción en falacias no me parece correcto.

-¿Por qué?

Hablan de una supuesta deuda millonaria que no pueden comprobar, incluso yo puedo refutarlo en cualquier momento con los últimos movimientos, al 7 de diciembre del 2023, de la cuenta del Banco de la Provincia de la Municipalidad donde había cuatro o cinco veces más dinero de lo que el Secretario de Hacienda actual dice que hubo de deuda.

No hay que confundir a los vecinos, una cosa es una deuda corriente, otra cosa es una deuda flotante. Me parece que hay que ser claro en cómo se informa la comunidad porque puede quedar lindo el título “la gestión anterior dejó deuda” y con eso me justifico en no tener una política pública en nueve meses.

-Ahora que mencionaba a los vecinos, ¿cómo impacta esta falta de gestión de Marino en Patagones? ¿Cuáles son los reclamos que escucha con mayor frecuencia cuando recorre las calles de la ciudad?

El área de salud es realmente lo más alarmante y lo que más le interesa al vecino. Nosotros tenemos tres hospitales: uno en Carmen de Patagones, otro en Villalonga y otro en Stroeder. En Villalonga se están por ir las enfermeras. Más allá de que su reclamo en un 90-95% salarial, hay una cuestión de inacción por parte de los funcionarios porque no hay insumos, no hay infraestructura, no hay ningún tipo de respuestas a los reclamos.

-Por último, ¿cómo están trabajando desde el bloque Juntos en este contexto que acaba de describir?

Cuando empezaron a surgir los conflictos en salud nos pusimos a disposición del intendente, le enviamos una nota para poder aportar nuestra experiencia ya que estuvimos ocho años en el gobierno, pero nunca recibimos la convocatoria.

Días atrás hubo una manifestación muy grande del sector de la salud en las puertas de la Municipalidad y le propusimos al intendente que declare la emergencia sanitaria en el partido para que pueda conseguir recursos extraordinarios para afrontar esta crisis.

