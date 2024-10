Alfredo Fisher vive un presente de desafíos en Laprida. El triunfo en las elecciones de 2023 marcó su retorno a la Intendencia, cargo que ocupó previamente entre 2007 y 2019, consolidándose como una de las figuras más influyentes del justicialismo local. Sin embargo, su liderazgo enfrenta el desgaste natural de años en el poder. En esta entrevista, el concejal Mauro Estrabeau, quien estuvo muy cerca de arrebatarle el municipio, analiza la gestión de Fisher y expone las principales demandas y quejas de los vecinos.



-Alfredo Fisher volvió a la intendencia en diciembre, tras un periodo como senador provincial. Desde su perspectiva como vecino y edil, ¿cómo evalúa este regreso a la gestión local?

Laprida no escapa a la compleja realidad del país. En este contexto, observamos una gestión que no está cerca de la gente, que no demuestra eficiencia en el uso de los recursos. Esto se refleja en muchos aspectos, como la falta de inversión en salud, tenemos un hospital que es muy lindo, pero el personal no está bien remunerado, lo que está generando la pérdida de enfermeros y otros profesionales. Es un tema muy delicado. En cuanto a lo social, no contamos con la atención que requiere la situación actual. Vemos una gestión que no despega, que no ha mostrado la misma iniciativa que en otros tiempos. Aunque entre 2019 y 2023 estuvo Pablo Torres al frente del Ejecutivo, el equipo sigue siendo el mismo que gobernó la ciudad por 20 años, y se nota ese desgaste.

-Los resultados de las últimas elecciones parecieron reflejar esa misma sensación en la gente…

Exactamente, no es solo una percepción subjetiva, los números respaldan esta idea. En otros tiempos, la gestión peronista obtenía más del 60% de los votos, pero en esta última elección apenas alcanzó el 48%. Es decir, más de la mitad de los vecinos no apoyaron la apoyaron. Nosotros estuvimos muy cerca de ese porcentaje, lo que también nos permitió recuperar bancas en el Concejo Deliberante, logrando una paridad importante.

-En cuanto a la gestión de Fisher, ¿cuáles son los reclamos más frecuentes de los vecinos? ¿Qué necesidades aún no fueron satisfechas?

Los reclamos son variados. A veces son cuestiones simples, como el mantenimiento de las calles, la reparación de baches o problemas con el alumbrado público. Sin embargo, también hay problemas más graves, como la atención de salud, que muchas veces no llega como debería. El empleo es otro tema crítico, y aunque estamos en un contexto provincial y nacional complejo, el municipio tampoco está tomando la iniciativa para ayudar a los vecinos en situaciones vulnerables.

Tampoco se han realizado las obras anunciadas en campaña. Un ejemplo claro fue la promesa de construir 100 viviendas, que no solo fue un compromiso electoral, sino que se firmó un contrato con la empresa adjudicataria en septiembre de 2023. Estamos hablando de la gestión de Torres y de este mismo equipo político que hoy lidera Fisher. Sin embargo, no se ha avanzado en esa obra. Fue, simplemente, una promesa vacía.

Mauro Estrabeau, concejal de Juntos.

-También ha habido quejas de los vecinos sobre errores en la facturación de las tasas

Sí, el tema de las tasas mal cobradas tiene varios capítulos. En enero, nosotros propusimos modificar la tasa de alumbrado, que era del 35% sobre el consumo de energía eléctrica, lo cual era totalmente abusivo. Esa modificación recién se implementó a mitad de año, pero siguió habiendo problemas. Aunque la ordenanza actual establece una suma fija por kilowatt según la categoría del usuario, el municipio continuó cobrando según la norma anterior. Y en las nuevas facturaciones hemos visto nuevamente errores en las tasas cobradas.

Alfredo Fisher, intendente.

Un ejemplo más grave es el doble cobro en terrenos baldíos. El municipio impuso una tasa de alumbrado para estos terrenos, pero hubo casos en los que ya había medidores instalados. Entonces, se les cobró tanto por el medidor como por el servicio urbano. Afortunadamente, en esos casos se está devolviendo el dinero porque no había otra forma de corregir el error.

-Hablando de la salud en Laprida, no podemos obviar el problema con el IOMA. El organismo decidió rescindir el convenio con FEMEBA, lo que dejó a miles de afiliados sin cobertura, no solo en Laprida, sino también en localidades cercanas como Olavarría, Azul y Daireaux. ¿Cómo están viviendo esta situación los afiliados a nivel local?

Es una situación muy difícil. Ya teníamos problemas con los odontólogos, que hace años no atienden por IOMA, pero lo que está pasando ahora es gravísimo. Aproximadamente la mitad de la población de Laprida tiene IOMA y desde el 1 de octubre se quedÓ sin cobertura. Los principales responsables son el director de IOMA (Homero Giles), el ministro de Salud (Nicolás Kreplak) y el gobernador Axel Kicillof.

Es una locura, imagínese que alguien que necesita una operación o un tratamiento que cuesta miles de pesos, incluso millones, no puede pagarlo. No saben cuándo o si recibirán el reembolso, y eso deja a muchas personas en una situación desesperante.