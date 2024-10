La falta de transparencia, la ausencia estatal en los barrios y el estancamiento del municipio bajo la continuidad de la "dinastía Descalzo" son algunos de los puntos más críticos señalados por la oposición en Ituzaingó. En esta entrevista con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el concejal Juan Francisco Larralde aborda los problemas estructurales de la ciudad y denuncia la falta de acceso a la información, señalando que la gestión de Pablo Descalzo ha dejado a Ituzaingó "atrasado en el tiempo".



-¿Cómo evalúa la gestión de Pablo Descalzo? ¿La considera una continuación de la de su padre, Alberto Descalzo, quien gobernó Ituzaingó entre 1995 y 2023?

Sí, es prácticamente lo mismo, una continuidad total. En el Concejo Deliberante no ha habido ningún cambio porque siempre estuvo bajo su control, y así seguimos. Veo un cierto acostumbramiento, una falta de alternancia que afecta la capacidad de desarrollar proyectos nuevos y de tener en cuenta a la oposición. Sorprendentemente, no tenemos más información que cualquier vecino; no contamos, por ejemplo, con acceso a las cuentas municipales, ni siquiera hay un digesto digital con la normativa vigente.

-Entonces, la transparencia es un tema pendiente de la gestión Descalzo

Totalmente. Un ejemplo es el presupuesto: nos dan solo unos días para revisar un salón lleno de carpetas, todo manual, sin acceso digital. En otros municipios, como me comentan colegas de La Libertad Avanza, los concejales tienen acceso directo al sistema informático para ver compras, pagos, movimientos. Ituzaingó se ha quedado en el tiempo.

Concejal Juan Francisco Larralde.

-Recuerdo haber hablado con Gabriel Pozzuto, concejal del PRO, quien también criticaba la falta de transparencia y decía que Ituzaingó funcionaba como un "estado feudal", apuntando a la "dinastía Descalzo". ¿Comparte esa opinión?

Es difícil que modernicen el sistema por voluntad propia, ya que nunca sintieron la necesidad de hacerlo. Por ejemplo, aprobar una rendición de cuentas de todo un año con solo cinco hojas en papel es ridículo. Sabemos que el trabajo de un municipio en un año no se puede resumir así.

Pablo y Alberto Descalzo.

-¿Cómo están los barrios de la ciudad? ¿En qué aspectos ve que la gestión de Descalzo falla?

Es bastante amplio, pero la falta de cloacas es un claro ejemplo. Ahora le echan la culpa a (Javier) Milei, pero ellos estuvieron 30 años y no resolvieron el problema. En muchos barrios donde tengo colaboradores, las cloacas no están, no hay agua corriente y muchas calles siguen sin asfaltar. Estos problemas no son de los últimos 10 meses, se vienen acumulando desde hace mucho.

-Es evidente la falta de gestión municipal

Exacto, son promesas que nunca se cumplieron. Entiendo que no es el momento de hacer todo de golpe, pero han tenido tiempo de sobra para mejorar.

-¿Cree que el municipio está desgastado por la falta de renovación partidaria?

—Sí, sin duda. Hay muchas cosas que podrían mejorar con un poco de alternancia. Ituzaingó tiene un gran potencial y, con un cambio de gestión, podría crecer mucho más.