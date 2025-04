Mundial de Clubes: millones y bajas para Boca y River

Boca y River vuelven a compartir una competencia internacional de peso, pero esta vez en un escenario inédito: el Mundial de Clubes 2025, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos. No obstante, más allá de la expectativa y los millones en juego, ambos clubes enfrentarán una dificultad de peso: la fecha FIFA que se superpone con el inicio del certamen.

Según el reglamento publicado en octubre de 2024 por la FIFA, el inciso 5 del artículo 22 aclara que “para despejar dudas”, los clubes están obligados a ceder a sus futbolistas durante la ventana internacional del 2 al 10 de junio. Esto incluye a todos los participantes del torneo, sin excepciones.

En el caso de River, Marcelo Gallardo podría perder a varias piezas clave: Germán Pezzella y Gonzalo Montiel (Argentina), Paulo Díaz (Chile) y Kevin Castaño (Colombia). Por su parte, Fernando Gago en Boca sufriría la ausencia de Luis Advíncula (Perú), Marcelo Saracchi (Uruguay), Lucas Blondel (Suiza) y los chilenos Williams Alarcón y Carlos Palacios.

La situación más compleja la tienen las selecciones sudamericanas, que aún están peleando por entrar al Mundial 2026. Chile y Perú, por ejemplo, están lejos del repechaje y necesitan sumar sí o sí. En este contexto, no ceder jugadores sería impensado. La Conmebol podría, eventualmente, reprogramar los partidos para no entorpecer tanto la agenda de los clubes, aunque hasta ahora no hay nada oficial.

Incluso Lionel Messi estaría afectado: si juega con la Selección Argentina frente a Colombia, el astro tendría apenas cuatro días de descanso antes de debutar con Inter Miami el sábado 14 de junio frente a Al-Ahly de Egipto.

Cuándo juegan Boca y River

Boca debutará el lunes 16 de junio ante Benfica, mientras que River lo hará al día siguiente, el martes 17 frente a Urawa Red Diamonds de Japón. Aunque tienen unos días más de margen que Messi, las plantillas podrían llegar con desgaste físico y sin piezas fundamentales.

Más de US$ 100 millones para el campeón invicto

El incentivo económico que ofrece este Mundial de Clubes es inédito. Tanto Boca como River recibirán US$ 15,2 millones solo por participar. Además, podrían embolsar US$ 2 millones por cada victoria en la fase de grupos y US$ 1 millón por cada empate.

Si uno de los equipos argentinos gana sus tres partidos iniciales, ya sumaría US$ 21,2 millones. A partir de ahí, las cifras se disparan:

Octavos de final: US$ 7,5 millones

Cuartos: US$ 13,125 millones

Semis: US$ 21 millones

Subcampeón: US$ 30 millones

Campeón: US$ 40 millones

Así, si Boca o River se consagran ganando todos los partidos, podrían facturar hasta US$ 102,825 millones, lo que equivale a más de $125 mil millones al tipo de cambio libre actual. Una cifra inédita, que triplica lo que ganó Botafogo por la Libertadores 2024 (US$ 31,34 millones).

Grupos complicados y rivales de peso

El sorteo no fue benévolo para los equipos argentinos. Boca compartirá el Grupo C junto a Bayern Munich, Benfica y Auckland City, este último representante de Oceanía. En tanto, River estará en el Grupo F con el Inter de Milán, Monterrey (equipo dirigido por el Martín Demichelis) y Urawa Red Diamonds.

El desafío es mayúsculo, no solo por la calidad de los rivales europeos y asiáticos, sino también por la logística, el calendario apretado y las posibles bajas por compromisos internacionales.

Expectativas vs. realidad económica

Cuando comenzó a gestarse este Mundial, circularon versiones que hablaban de un piso de US$ 50 a 60 millones solo por participar, tras una supuesta oferta de un consorcio japonés. Sin embargo, la FIFA confirmó un total de US$ 1.000 millones en premios a repartir, una cifra más modesta de lo que se especulaba en un principio.

"La Copa Mundial de Clubes no solo será la cumbre del fútbol de clubes, sino también una vívida demostración de solidaridad que beneficiará a los clubes en general a una escala que ninguna otra competición ha logrado jamás", declaró Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en relación al fondo solidario del 15% destinado a los equipos que no participen del torneo.

Boca y River se enfrentan a un desafío sin precedentes: competir con los mejores del mundo, en un torneo que promete revolucionar el negocio del fútbol y abrir nuevas puertas. Pero también deberán hacerlo en condiciones adversas, con posibles bajas clave y una planificación apretada. El premio es tentador, pero el camino está lleno de obstáculos.