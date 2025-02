Como te veníamos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, la gestión de Jorge Ferraresi en Avellaneda acumula fuertes críticas, especialmente en áreas clave como la seguridad, los servicios públicos y la producción. Desde el manejo de las inundaciones, la falta de respuesta ante la inseguridad y la escasez de políticas productivas, la gestión del intendente se ve cuestionada por la falta de prioridades que afectan a los vecinos del distrito.

En esta ocasión, Patricia Ventosa, concejal del PRO (Línea Bullrich) de Avellaneda, habló sobre las falencias de la administración local, señalando la desigualdad que existe entre la imagen "visual" de la ciudad y la realidad que viven los vecinos en cuanto a servicios y seguridad. Aseguró que, aunque algunas zonas se muestran "lindas", muchas otras están abandonadas y sufren de problemas graves como la falta de limpieza y la inseguridad creciente.

-Jorge Ferraresi es intendente de Avellaneda desde 2009, con una interrupción en 2020 cuando asumió como ministro de Desarrollo. ¿Cómo definiría su gestión en estos años?

No es una ciudad destruida, sin embargo las zonas que se ven, sí están lindas pero si vos te internás en Avellaneda, no es todo tan lindo, con césped sintético, jardines verticales. Hay zonas que son peligrosas, están feas, en mal estado. El año pasado se inundó toda Avellaneda, por la falta de limpieza de las bocas de tormenta.

El tema de seguridad que no es como en otros municipios, la gravedad, pero hay motochorros, hay salideras, falta personal en la comisaría, los móviles los ves cuando hay partidos de fútbol o recitales en las canchas de Racing.

No hay estadística del delito porque es una decisión de la Provincia para no estigmatizar. Ves pasar motos sin patente delante de los patrulleros. Hay gente que le avisa a la policía que están pasando las motos sin patente. La verdad que en tema de seguridad es desastroso, pero tiene nombre y apellido, es Axel Kicillof el responsable de la seguridad.

-La seguridad suele estar vinculada al narcotráfico. El año pasado detuvieron a un narco dominicano que fabricaba ladrillos de cocaína en Avellaneda. ¿Cómo ve hoy la situación con la venta de drogas en el distrito?

Sí, hay mucho narcomenudeo, las motos de delivery van y vienen, eso se ve mucho. Es un tema grave. Por eso también hay tanto robo, porque al haber tanta facilidad de conseguirla, vos los ves pasar haciendo el delivery.

-¿Considera que el municipio elude su responsabilidad?

Para ellos acá está todo bien en seguridad, en salud, en educación, en todo, pero la realidad no es esa. Hemos tenido la "manzana de la muerte", que en dos semanas mataron a cuatro personas en un barrio de Avellaneda. La gente se protege como puede, con cámaras, con rejas, con alarmas vecinales. Pero no hay otra ayuda.

-Usted mantiene un despacho abierto a los vecinos. ¿Cuáles son los reclamos más frecuentes que recibe?

Bueno, el vecino se acerca por muchos temas. Por ejemplo, temas previsionales, temas de salud, temas de estafas, de cómo se hace un trámite en la municipalidad, de cualquier tipo de trámite, porque yo tengo asesores ad honorem que me ayudan.

-En cuanto a los barrios, ¿cómo está la ciudad en lo que respecta a servicios básicos como agua y cloacas?

Cloacas faltan bastantes todavía y problemas de agua hay también. La recolección últimamente no pasa todos los días. Los ves pasar por una cuadra, pero no pasan por la anterior. A veces la basura está del viernes al domingo.

Y hay problemas también que vemos referente a los empleados que hacen recolección de basura. Por ejemplo, vemos que no tienen los elementos necesarios para hacer su trabajo.

Los ves con zapatillas comunes, no con borcegos. A veces sin guantes. Chicas que barren la calle, las ves con sus zapatillas y les preguntas por qué están trabajando con sus zapatillas y te dicen: "Porque me dieron calzado 37 y me dieron un borcego 42".

-¿Cuál es su visión sobre la salud pública en el distrito? ¿Cómo evalúa la gestión en esta área?

Sí, tenemos cuatro hospitales, que son provinciales. Pero están las unidades sanitarias, que atienden un tiempo acotado y, por ejemplo, no tenés guardias. Yo hice un proyecto para extender el horario de atención de las unidades sanitarias y para que hubiera guardias pediátricas, traumatológicas, clínicas, cardiológicas. Porque la gente va al hospital por una urgencia, y tiene que esperar horas en una guardia para que la atiendan. Y ni te digo cuando tenés que ir a sacar un turno para hacer un estudio, que tardan meses también.

-Tiempo atrás, Maximiliano Gallucci mencionó en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM que Avellaneda pasó de ser un faro industrial a convertirse en una ciudad dormitorio. ¿Comparte esta visión?

Sí, es verdad. Yo también presenté un proyecto para hacer un censo de la cantidad de industrias y comercios que hay en Avellaneda. Lo que pasa es que los proyectos duermen. O sea, te los reciben, pero nunca llegan a la comisión y esperan dos años para que caduquen.

-¿Es difícil avanzar con proyectos en el Concejo Deliberante?

Es un poco difícil, sí. Porque duermen muchos proyectos que presentamos, tanto yo como el bloque entero. Hemos presentado un montón de proyectos y no llegan a la comisión, o llega alguno más sencillo, que no sea tan complicado. Pero sí, es así.