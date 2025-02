Como te venimos contando en GRUPOLAPROVINCIA.COM, la gestión de Gustavo Barrera en Villa Gesell acumula críticas por su falta de gestión, el caos en la administración, el abandono del sistema de salud y el preocupante aumento de la inseguridad. Dirigentes opositores han denunciado la falta de transparencia en el manejo del presupuesto municipal y la ausencia de respuestas ante el reclamo de los vecinos. A esto se suman acusaciones de corrupción y el avance de una estructura de poder que, según distintas voces, opera con impunidad.

En esta ocasión, Luis Vivas, concejal de La Libertad Avanza en Villa Gesell, denunció un intento de asesinato en su contra, señalando a funcionarios de la gestión de Barrera como responsables. Según su testimonio, miembros del gobierno local habrían contratado a un sicario para silenciarlo debido a sus reiteradas acusaciones contra el intendente por lavado de dinero. Como consecuencia, la Policía Federal le asignó una custodia permanente.









Luis Vivas, concejal de La Libertad Avanza.

-¿En qué contexto se produjo la amenaza que usted denuncia por parte de funcionarios del gobierno local?

Yo tengo una custodia de Nación por una amenaza de muerte que tengo, de funcionarios del gobierno de Gustavo Barrera, es una custodia de la Policía Federal que pasa todos los días, a veces hasta dos o tres veces por día por mi casa y me pregunta cómo estoy.

Este es un tema muy delicado, te voy a dar una primicia, que lo estoy evaluando hace cuatro meses, yo fui amenazado, fueron a contratar a un sicario. El mismo sicario denuncia, porque ya sabía la mafia que había en Villa Gesell y sabía que me iba a pasar algo, se había negado porque no confiaba en esta mafia que hay entre la Secretaría de Seguridad, algunos policías de la provincia de Buenos Aires, y esta gente.

Él mismo denuncia y después cambia el relato, yo creo que fue por un apriete que tuvo después de que se dio a conocer que dos funcionarios municipales habían ido a contratarlo, queda todo más o menos, se ve que el fiscal o el juez tienen dudas, por eso yo tengo la custodia, pero estoy a punto de mostrar la verdad, porque este mismo gobierno, y creo que los dos mismos funcionarios que hicieron atentar contra mi vida, también amenazaron a un empresario proveedor de la provincia de Buenos Aires, con matar a su familia y a él, diciéndole 'no te olvides que vos andas en la ruta con tu familia', por el tema de no haberles querido pagar una coima, una denuncia que no sé en qué está ahora, porque también hay un seguro en el medio.

Este empresario y su hermano proveen a la provincia de Buenos Aires, y hace muy poquito les dijeron 'sabemos que estás por accionar judicialmente, si querés cobrar el dinero que te debe la Provincia, fíjate lo que vas a hacer'.

Andersen y Angelini, en la mira de la justicia.

Yo como funcionario público, hace casi cuatro meses y pico que estoy esperando esto, sé que hay muchas pruebas, tengo muchas pruebas de lo que estoy diciendo, y podría certificar que lo que a mí me pasó, que quisieron hacerlo pasar como que era una mentira o una locura mía, sería la verdad. Estoy esperando mostrarle a los vecinos que este gobierno tiene funcionarios que amenazan de muerte a otras personas.

- ¿Se puede saber el nombre de los funcionarios involucrados en este hecho?

Sí, yo los denuncié, uno es Mauricio Andersen, condenado, es actual secretario de Seguridad de la ciudad de Villa Gesell, y otro es Cristian Angelini, condenado en segunda instancia, y hasta ahora creo que sigue siendo empleado municipal, cuando no lo puede ser.