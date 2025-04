-En la reunión de intendentes de la Primera sección electoral en Las Heras se destacó la importancia de la unidad del peronismo. ¿Cree que esa unidad está garantizada o existe riesgo de fractura en el espacio?

En la reunión que hacemos periódicamente charlamos los temas de la gestión, que es un poco el día a día, esa es la característica de los intendentes, más allá de las gestiones, más allá de nuestras pertenencias, en un codo a codo, intercambiamos experiencias y soluciones a distintas temáticas.

Con respecto al contexto del espacio político, nosotros mantenemos desde hace muchos años una muy buena relación, respetando cada uno nuestros orígenes, pero siempre, y en este contexto, ante todo, unidad. La unidad por sobre todo.

Es como decir, nos juntamos a comer y compartimos con amigos, si después es pizza le gustará a algunos, si son fideos les gustará a otros, es decir, desdoblamiento sí, desdoblamiento no, si es antes, si es después, si es conveniente; cada uno va a tener su perspectiva, válida, respetable.

Fue una excelente reunión como todas, donde cada uno tiene alguna idea en función de la información que tiene, porque uno puede emitir una opinión, pero en función de lo que tiene, mientras que por ejemplo, nuestro dirigente a nivel nacional debe tener más información.

En ese sentido, con lo que observo en reuniones como esta, que se dan periódicamente, no debería haber riesgo en la cuestión de la unidad, porque si la unidad está por sobre todo, como dijo alguna vez Néstor Kirchner 'pongamos arriba de la mesa lo que coincidimos y dejemos abajo de la mesa lo que no, que en algún otro momento se pondrá en la mesa y podemos encontrarle la solución', si se prima eso, que es el sentido común, no debería haber inconvenientes.

Más allá de que después (la elección) quede toda junta o desdoblada, antes, después, y todas esas matices que están. Ahora, también tengo que ser claro, yo no participo de las reuniones de mesa chica, ni de Axel, ni de Cristina, ni de Sergio. Lo hacen otros amigos intendentes.

Pero desde lo que uno recibe con los años en la gestión, sintiéndose parte de este espacio, con los aciertos, con los errores, convencido de que hay cosas para mejorar y corregir, porque hay un cambio de época, no lo digo desde envidia o rencor porque hemos ganado todas las elecciones, y en ese sentido, creo que ya está más que demostrado, tampoco pecando de soberbia, pero creo que en los tiempos que vive el mundo y el país, y lo que se avecina, es primar la unidad. Después, si los dirigentes están a la altura de la coyuntura, ya no puedo opinar, es un deseo más que una certeza.

-En lo personal, ¿cuál es su postura sobre el desdoblamiento electoral? ¿Cree que es una opción viable o debería mantenerse el calendario unificado?

Creo que al haber un cambio en el sistema electoral a nivel nacional, sería más saludable hacer en la provincia de la forma clásica y, o adelantarla, o atrasarla. Nunca se hizo en la historia, pero es la primera vez también en la historia, que cambian el sistema, porque, desde mi perspectiva como tercer cordón del conurbano y primero del interior, el vecino va a ir a la escuela en donde va a encontrar una única boleta en un aula y en otra aula, todas las boletas en la forma clásica con los cuerpos provinciales y municipales. Creo que sería más prudente hacer un día la nacional, y la elección de la provincia, otro día.

Ahora yo no miro si esto perjudica o no, que el conurbano, que el interior, estoy mirando pragmáticamente, me puedo equivocar porque hay información que quizás no conozco pero con los elementos de análisis que yo tengo, hoy vería más saludable desdoblar, entendiendo también que para una provincia como la de Buenos Aires, la PASO no tiene sentido, sin embargo, eso no significa que esté 'en contra de', creo que Cristina es una excelente candidata con sus pros y sus contras, Sergio es un excelente candidato, el universo de Axel también, y si fuera por gusto o deseo creo que hay que abrir todavía mucho más el espacio a otras fuerzas que entiendan, porque lo que está pasando no es sencillo, es grave, hay como una anomia generalizada de la sociedad, hasta preocupante.

Nosotros tenemos una responsabilidad de gestión todos los días, donde te aumenta el combustible, las tarifas, los alimentos, hay una importación a mansalva, que algunos ya hemos vivido y creo que va a ser peor, que va a afectar a las pequeñas y medianas empresas, que en nuestro caso estamos monitoreando todos los días para ver cómo tratamos de contener. Por eso la cuestión electoral, me lleva un 20% del tiempo, la energía está puesta en la gestión.

-En el documento que presentaron, también advirtieron sobre un nuevo repunte inflacionario. ¿Qué medidas está tomando el municipio de Marcos Paz para mitigar el impacto de la suba de precios en los sectores más vulnerables?

En nuestro caso tenemos el predio ferial, la feria municipal que rota, los productos con la marca Marcos Paz, los productos hechos para Marcos Paz, los productos hechos en Marcos Paz, la medición del INDEC, nuestro (índice) municipal que vamos monitoreando y vemos cómo tenemos que interactuar, como francotirador, donde hay una variable que se escapa para ver cómo lo llevamos.

Ayer justamente tuve una reunión con empresas del sector cárnico, para dentro del acompañamiento tratar de que sigan confiando en el país, en la provincia, en el distrito, a lo mejor en vez de cobrar la tasa, que nos paguen con carne para poder hacer bolsones sociales, respecto al tema de alimentos hemos hecho la estampilla alimentaria.

La educación es clave, ayer hicimos el lanzamiento de las becas para chicos universitarios que se llaman Olga Souza Pinto, en honor a una docente desaparecida del distrito, también tenemos las pasantías locales, anunciamos el viernes "Marcos Paz Conectada", con la Provincia que hace el esfuerzo pero no va a poder llegar a todos los alumnos, nosotros compramos 1200 netbooks y hay capacitaciones, para que los chicos tengan esa posibilidad, porque más allá de estas charlas coyunturales, políticas y de gestión, en el futuro la vida sigue, entonces tenemos que pensar en los chicos de 10, de 12, de 14 años.

Somos creyentes de un Estado presente pero tiene que ser eficiente, entonces tiene que ser austero, a los efectos como decíamos de la inflación, tenemos 18 colectivos en transporte público, entonces algunos van con transporte escolar pero otros tienen la posibilidad del transporte gratuito con los colectivos municipales, un servicio que se da.

Uno va tratando de ir atendiendo esas variables que se escapan en la inflación para que no repiquen en el bolsillo del vecino. Cada intendente hace su mejor esfuerzo en un contexto que no es sencillo, ahora sí uno es optimista. Y por eso para nosotros la unidad es importante, como pusimos en el documento pero en el último párrafo, es decir, está la inflación, la seguridad, la educación, el trabajo, la salud, cuestiones comunes que tenemos en los municipios, más allá de nuestras afinidades los paladares, las amistades, las relaciones, o el contexto que nos toque, más conurbano o más interior.